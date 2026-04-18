Ranking został opracowany przez irlandzką firmę JustCover, która oferuje ubezpieczenia turystyczne. Do opracowania wyjątkowej listy użyto algorytmu, który przeanalizował zdjęcia najbardziej charakterystycznych miejsc z ponad 78 różnych destynacji. Głównym założeniem było wyłonienie miast, które charakteryzują się jak największą liczbą żywych kolorów na fotografiach. Które miasta świata są więc najbardziej barwne i fotogeniczne?

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Lizbona. Na zdjęciach portugalskiej stolicy algorytm zidentyfikował ponad 2,6 mln kolorów. Zwycięstwo ułatwiły niewątpliwie kolorowe kamienice z czerwonymi dachami, wzorzyste ceramiczne płytki zwane azulejos, a także zabytkowe żółte tramwaje kursujące w wąskich i urokliwych uliczkach. Miasto słynie ze spektakularnych zabytków i malowniczego położenia na siedmiu wzgórzach. Bliskość oceanu i plaż, a także wspaniały klimat i słoneczna pogoda to kolejne atuty Lizbony.

Na drugim miejscu znalazło się Kuala Lumpur. Stolica Malezji słynie z dużego kontrastu kolorowych tradycyjnych zabudowań i nowoczesnych wieżowców. Turystów urzekają przede wszystkim bogato zdobione kapliczki i świątynie, a wizytówką regionu są Tęczowe schody w jaskini Batu.

Tęczowe schody, mimo że są nieco oddalone od Kuala Lumpur, stały się wizytówką tego regionu Malezji 123RF/PICSEL

Trzecie miejsce ponownie należy do Portugalii, która króluje w wielu podróżniczych rankingach. Nic dziwnego, że podium zamyka Porto z brukowanymi uliczkami wijącymi się między kolorowymi domami nad rzeką Douro. Do największych atrakcji zaliczają się słynne mosty i zabytkowe piwniczki z regionalnymi winami.

Na czwartym miejscu rankingu uplasowała się Cartagena w Kolumbii, która słynie z barwnych fasad kamienic oraz zabytkowych balkonów porośniętych tropikalną roślinnością. Symbolem miasta jest żółta Wieża Zegarowa. Piąte miejsce przypadło Rio de Janeiro - tętniące życiem brazylijskie miasto przyciąga spektakularną przyrodą nad którą górują nowoczesne wieżowce. Barwnym symbolem miasta są słynne schody Selarón pokryte wielobarwnymi płytkami.

Pozostałe miasta w pierwszej 10. rankingu to Guanajuato w Meksyku, Hawana, Nowy Orlean, Antigua oraz Medellín.

