Spis treści: Wakacyjny weekend w Krakowie. Czy taki wyjazd zawsze musi wiązać się z wydawaniem fortuny? Ile trzeba wydać za dwudniowy pobyt w Krakowie? Cenowe rozbieżności są ogromne

Wakacyjny weekend w Krakowie. Czy taki wyjazd zawsze musi wiązać się z wydawaniem fortuny?

Wakacje w Polsce uchodzą za dość kosztowne. Z tego też względu wiele rodzin z dziećmi rezygnuje z pobytów w luksusowych hotelach, bo kwoty za tego typu kilkudniowe wczasy nierzadko przewyższają zagraniczne wyjazdy, a pogoda nie zawsze dopisuje. Decydujemy się za to na mniejsze pensjonaty czy obiekty agroturystyczne, na uboczu, z dala od zgiełku i centrów miast, chcąc ograniczyć wydatki do możliwego minimum.

Są też tacy, którzy rokrocznie wybierają wycieczki do krajów śródziemnomorskich, jednak wolne weekendy weekendy spędzają w polskich, unikatowych miastach. Kierunkiem bezdyskusyjnie wartym odwiedzenia jest Kraków. Jeśli macie ochotę się tam wybrać, jednak wielokrotnie słyszeliście, że aby spędzić weekend w mieście polskich królów trzeba wydać fortunę, to wiedzcie, że nie do końca jest to prawda.

Kraków, poza hotelami w ścisłym centrum, oferuje także mnóstwo przyjemnych miejsc noclegowych na każdą kieszeń. Wystarczy zaplanować podróż wcześniej, sprawdzić ceny atrakcji turystycznych i wybrać najkorzystniejsze warianty. Weekendowa podróż do Krakowa może być niezapomniana i pełna wrażeń, bez wydawania kroci. Z jakimi kosztami należy się więc liczyć wybierając tę destynację na rodzinną, weekendową wycieczkę w sezonie letnim?

Kraków oferuje masę atrakcji turystycznych, a wiele z nich jest zupełnie bezpłatnych Albin Marciniak East News

Ile trzeba wydać za dwudniowy pobyt w Krakowie? Cenowe rozbieżności są ogromne

Koszty weekendowego, rodzinnego wypadu do Krakowa zależą przede wszystkim od standardu hotelu, sposobu dojazdu i odległości od miasta, preferowanego wyżywienia oraz atrakcji turystycznych, jakie chcemy zobaczyć. Dwudniowy pobyt w tym mieście dla czteroosobowej rodziny może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeznaczyć na niego zaledwie kilkaset złotych.

Wystarczy jedynie znaleźć nocleg z dala od centrum - komfortowy apartament, ale o niższym standardzie. Małe, ekonomiczne motele i hotele 2-gwiazdkowe na obrzeżach Krakowa (np. w okolicach Nowej Huty, Bieżanowa, Swoszowic czy Bronowic) oferują noclegi już od 200 zł na dobę za rodzinny apartament z łazienką. W przypadku pobytu ze śniadaniem, należy doliczyć jeszcze minimum 150 zł. Komunikacja miejska działa tu naprawdę bardzo sprawnie, liczba połączeń, zarówno autobusowych, jak i tramwajowych jest ogromna, dlatego można śmiało zrezygnować z podróży samochodem.

Tym samym odejdzie stres związany z szukaniem miejsc parkingowych i opłaty za postój. Z większości miast i miejscowości kursują tutaj pociągi czy autobusy, a przemieszczanie się po Krakowie komunikacją miejską będzie z pewnością dodatkową atrakcją dla młodszych dzieci. Najkorzystniej będzie zakupić weekendowy bilet rodzinny w cenie 25 zł, który uprawnia do nielimitowanych przejazdów wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi, we wszystkich strefach (I, II i III) w sobotę i niedzielę. Z takiej opcji może korzystać grupa od 2 do maksymalnie 7 osób - jedna osoba dorosła i jedno dziecko do 16 lat lub dwójka dorosłych z maksymalnie piątką dzieci.

Spacer po krakowskim rynku czy Bulwarach Wiślanych nic nie kosztuje, a gwarantuje niezapomniane przeżycia Mateusz Kotowicz East News

Dodatkowe koszty podczas weekendowego pobyt w Krakowie będą generować oczywiście atrakcje turystyczne. Na szczęście dla dzieci niemal wszędzie przewidziane są zniżki, a od maluchów do lat trzech nie wymaga się opłat. Najdrożej wychodzą wycieczki z przewodnikiem w opcji indywidualnej. W najbardziej popularnych obiektach, takich jak Katedra Wawelska, Kościół Mariacki czy Podziemia Rynku, zwiedzanie w grupie za osobę wyniesie mniej więcej od 15-35 zł za osobę. Dostępne są tam jednak często bilety rodzinne, które zdecydowanie najbardziej opłaca się zakupić.

Warto korzystać także z darmowych dni w muzeach - w poniedziałki zazwyczaj bezpłatnie zwiedzić można wybrane oddziały Muzeum Historycznego (np. Fabrykę Schindlera) lub MOCAK, a w niedziele Muzeum Narodowe. Wybierając się z kolei na Wawel, zamiast płatnych wejść do wszystkich komnat, niskobudżetową opcją będzie wybranie się na wolny od opłat spacer po dziedzińcu zamkowym. Warto zobaczyć przy okazji Smoczą Jamę - bilet normalny kosztuje jedynie 9 zł, a ulgowy 7 zł. Zupełnie bezpłatnie można też przy okazji wybrać się na Kopiec Krakusa - wzgórze to oferuje widok na jedną z najpiękniejszych i najszerszych panoram Krakowa.

Wejście na Kopiec Krakusa jest zupełnie darmowy. Ze szczytu podziwiać można malownicze krajobrazy JAN GRACZYNSKI East News

A co z jedzeniem? Nie da się ukryć, że krakowskie lokale gastronomiczne potrafią szokować cenami. Jeśli więc nie chcesz przepłacać i zależy ci na tym, aby domowy budżet nie został zrujnowany przez jedno wyjście do restauracji, omijaj miejsca prestiżowe, zlokalizowane przy historycznych obiektach - np. na Starym Mieście czy Kazimierzu. Najtańszą opcją będą cieszące się w Krakowie ogromną popularnością food trucki, mniejsze restauracje, oddalone nieco od centrum oraz sieciówki w centrach handlowych. Warto sprawdzić nieco wcześniej ofertę tych miejsc i zaplanować menu na cały wyjazd. Za rodzinny obiad w renomowanych, krakowskich lokalach trzeba wydać od 250 do 500 zł, a tak samo smaczne i naprawdę spore porcje posiłków można dostać w restauracjach typu "fast cusual" - już za około 30 zł za osobę.

Jak widać, rozpiętość cenowa rodzinnego weekendu w Krakowie jest bardzo duża. Jeśli celem jest niskobudżetowy, a jednocześnie pełen atrakcji wyjazd, najlepiej zaplanować go nieco wcześniej. Warto przede wszystkim połączyć zwiedzanie kulturowych, darmowych zabytków z unikalnymi, tańszymi atrakcjami i spacerami po urokliwych zakątkach miasta. W ten sposób ułożysz fascynujący plan, który zachwyci również dzieci, nie rujnując przy tym domowego budżetu.





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