Jak trafić do Poronina?

Sprawa nie jest skomplikowana. Miejscowość położona jest około siedem kilometrów od Zakopanego, u stóp Tatr. Formalnie Poronin jest wsią, ale pod względem infrastruktury turystycznej spokojnie może konkurować z większymi i bardziej znanymi kurortami. Jako miejscowość wypoczynkowa łączy górski krajobraz, podhalańską tradycję i nowoczesne zaplecze dla podróżnych. Dużym atutem jest fakt, że Poronin położony jest przy trasie popularnej "zakopianki", łączącej Kraków oraz Zakopane. Dotarcie tutaj zarówno własnym samochodem, jak i autobusem czy pociągiem nie jest skomplikowane.

Przyciągał elity dużo wcześniej niż Zakopane

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w XIX wieku Poronin przeżywał rozkwit jako miejscowość wypoczynkowa. Był to czas, kiedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że to pobliskie Zakopane stanie się górską stolicą kraju. Gdy ono dopiero budowało swoją pozycję, Poronin już cieszył się opinią modnej miejscowości letniskowej.

Przybywali tu kuracjusze, artyści i przedstawiciele "wyższych sfer". Do ich grona zaliczyć można m.in. Jana Matejkę, Leona Wyczółkowskiego, Leopolda Staffa, Kazimierza Przerwę-Tetmajera, Jana Kasprowicza czy Władysława Orkana. W historii Poronina zapisał się także pobyt Włodzimierza Lenina, który dziś jest raczej ciekawostką historyczną niż powodem do dumy. Pokazuje jednak, że miejscowość cieszyła się dużym uznaniem.

Poronin czy Zakopane? Spokojniejsza alternatywa coraz częściej doceniana

Wieś okazuje się kierunkiem idealnym dla osób, którym nie zależy na przebywaniu w gwarze i dużym ruchu. Poronin przewyższa Zakopane przede wszystkim zaciszniejszą atmosferą. Nie ma tu miejsca porównywalnego z zatłoczonymi Krupówkami i straganów z plastikowymi pamiątkami. Zamiast tego znajdują się tu regionalne karczmy i miejsca na spokojne spacery.

Ceny noclegów i posiłków w restauracjach są niższe, więc Poronin staje się doskonałą bazą wypadową zarówno w Tatry Wysokie, jak i Spisz.

Największe atrakcje Poronina

Z przekonaniem można nazwać go miejscem całorocznym. Zimą Poronin przyciąga miłośników narciarstwa i innych sportów zimowych. W pobliżu nie brakuje zarówno atrakcyjnych stoków, jak i wypożyczalni sprzętu.

Z kolei latem usatysfakcjonowani są fani pieszych wędrówek i turystyki rowerowej. Szlaki z Poronina prowadzą między innymi na Gubałówkę czy Galicową Grapę, z której podziwiać można panoramę Tatr, ale też Babią Górę, Lubań oraz Turbacz.

Ciekawą opcją dla dociekliwych jest eksploracja Stasikówki - przysiółka wsi Poronin, w której zobaczyć można dawną architekturę góralskich chat. Znacznie nowocześniejszym akcentem jest Sky Walk Serce Poronina. Zlokalizowana na polanie Zgorzelisko platforma widokowa, opisywana jako ścieżka w chmurach, zapewnia możliwość podziwiania tatrzańskich kolosów bez wymagającej i trudnej technicznie wspinaczki.

