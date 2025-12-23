Rzut beretem od Zakopanego. Malownicza wieś bez tłumów

Joanna Leśniak

Oprac.: Joanna Leśniak

Niewielka miejscowość pod Tatrami coraz częściej staje się celem podróży turystów, którzy są zmęczeni ruchliwymi kurortami. Mimo że Poronin można określić mianem "cichego sąsiada Zakopanego", posiada imponującą historię oraz autentyczny charakter. Oto Podhale w spokojniejszym, bardziej kameralnym wydaniu.

Panorama ośnieżonych szczytów górskich z lasem iglastym i zielonym wzgórzem na pierwszym planie, nad którymi unoszą się chmury.
Dlaczego warto wybrać Poronin zamiast Zakopanego?Hildegarda Cjujstek/REPORTEREast News

Spis treści:

  1. Jak trafić do Poronina?
  2. Przyciągał elity dużo wcześniej niż Zakopane
  3. Poronin czy Zakopane? Spokojniejsza alternatywa coraz częściej doceniana
  4. Największe atrakcje Poronina

Jak trafić do Poronina?

Sprawa nie jest skomplikowana. Miejscowość położona jest około siedem kilometrów od Zakopanego, u stóp Tatr. Formalnie Poronin jest wsią, ale pod względem infrastruktury turystycznej spokojnie może konkurować z większymi i bardziej znanymi kurortami. Jako miejscowość wypoczynkowa łączy górski krajobraz, podhalańską tradycję i nowoczesne zaplecze dla podróżnych. Dużym atutem jest fakt, że Poronin położony jest przy trasie popularnej "zakopianki", łączącej Kraków oraz Zakopane. Dotarcie tutaj zarówno własnym samochodem, jak i autobusem czy pociągiem nie jest skomplikowane.

Przyciągał elity dużo wcześniej niż Zakopane

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w XIX wieku Poronin przeżywał rozkwit jako miejscowość wypoczynkowa. Był to czas, kiedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że to pobliskie Zakopane stanie się górską stolicą kraju. Gdy ono dopiero budowało swoją pozycję, Poronin już cieszył się opinią modnej miejscowości letniskowej.

Stado owiec pasących się na łagodnym, słonecznym stoku, w tle tradycyjne góralskie zabudowania oraz kościół, otoczone bezlistnymi drzewami na tle górskiego krajobrazu.
W Poroninie można odpocząć od zgiełku123RF/PICSEL

Przybywali tu kuracjusze, artyści i przedstawiciele "wyższych sfer". Do ich grona zaliczyć można m.in. Jana Matejkę, Leona Wyczółkowskiego, Leopolda Staffa, Kazimierza Przerwę-Tetmajera, Jana Kasprowicza czy Władysława Orkana. W historii Poronina zapisał się także pobyt Włodzimierza Lenina, który dziś jest raczej ciekawostką historyczną niż powodem do dumy. Pokazuje jednak, że miejscowość cieszyła się dużym uznaniem.

Poronin czy Zakopane? Spokojniejsza alternatywa coraz częściej doceniana

Wieś okazuje się kierunkiem idealnym dla osób, którym nie zależy na przebywaniu w gwarze i dużym ruchu. Poronin przewyższa Zakopane przede wszystkim zaciszniejszą atmosferą. Nie ma tu miejsca porównywalnego z zatłoczonymi Krupówkami i straganów z plastikowymi pamiątkami. Zamiast tego znajdują się tu regionalne karczmy i miejsca na spokojne spacery.

Ceny noclegów i posiłków w restauracjach są niższe, więc Poronin staje się doskonałą bazą wypadową zarówno w Tatry Wysokie, jak i Spisz.

Największe atrakcje Poronina

Widok na wyjątkową spiralną wieżę widokową wykonaną z drewna oraz metalu, otoczoną gęstym lasem i malowniczym górskim pejzażem Tatr w tle. W oddali rozciągają się zaśnieżone szczyty oraz zielone doliny, a całość kadru utrzymana jest w naturalnej, śwież...
Ścieżka w chmurach została otwarta dla turystów w 2025 rokuPawel MurzynEast News

Z przekonaniem można nazwać go miejscem całorocznym. Zimą Poronin przyciąga miłośników narciarstwa i innych sportów zimowych. W pobliżu nie brakuje zarówno atrakcyjnych stoków, jak i wypożyczalni sprzętu.

Z kolei latem usatysfakcjonowani są fani pieszych wędrówek i turystyki rowerowej. Szlaki z Poronina prowadzą między innymi na Gubałówkę czy Galicową Grapę, z której podziwiać można panoramę Tatr, ale też Babią Górę, Lubań oraz Turbacz.

Ciekawą opcją dla dociekliwych jest eksploracja Stasikówki - przysiółka wsi Poronin, w której zobaczyć można dawną architekturę góralskich chat. Znacznie nowocześniejszym akcentem jest Sky Walk Serce Poronina. Zlokalizowana na polanie Zgorzelisko platforma widokowa, opisywana jako ścieżka w chmurach, zapewnia możliwość podziwiania tatrzańskich kolosów bez wymagającej i trudnej technicznie wspinaczki.

Plaża z piaskiem i kilkoma drzewami, pojedynczy samochód zaparkowany blisko brzegu zielonego jeziora, widok z lotu ptaka, typowa scena podróżnicza.
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirująCanva ProINTERIA.PL
"Nomada": Z Egiptu do Polski. O życiu między dwoma światamiINTERIA.PL
