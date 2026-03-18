Schronisko górskie, które "nie choruje na stylowość". Turyści je uwielbiają

Joanna Leśniak

Joanna Leśniak

Pogoda dopisuje, więc zaczynasz odczuwać chęć wyruszenia na łono natury? Szukając pomysłu na przyjemną wycieczkę górską niedaleko Krakowa, rozważ zdobycie Leskowca w Beskidzie Małym. Nie wymaga wybitnej kondycji ani skrupulatnego planowania. Duża liczba szlaków o różnym stopniu trudności, rozległe panoramy i klimatyczne schronisko tworzą przepis na udaną wyprawę.

Drewniane schronisko na Leskowcu w Beskidzie Małym, kilka osób z plecakami przed wejściem, ławki po prawej stronie
Szukasz pomysłu na weekend? Weź pod uwagę Leskowiec w Beskidzie Małym

Spis treści:

  1. Leskowiec - jeden z najciekawszych szczytów Beskidu Małego
  2. Schronisko PTTK Leskowiec jest uwielbiane przez turystów
  3. Szlaki na Leskowiec dopasowane do każdego
  4. Szlak Białych Serc dla początkujących turystów
  5. Co widać z Leskowca?

Leskowiec - jeden z najciekawszych szczytów Beskidu Małego

Mieszkańcom Wadowic i okolic miejsce jest doskonale znane. Leskowiec o wysokości 922 m n.p.m. zyskuje jednak coraz większą popularność wśród osób, które mieszkają nieco dalej, a szukają szlaków, które pozwolą zacząć górską przygodę bez rzucania się na głęboką wodę w postaci zdobywania tatrzańskich kolosów.

Choć sam wierzchołek szczytu położonego w Beskidzie Małym jest w znaczniej mierze zalesiony, dużą atrakcją okazuje się położona tuż obok polana z rozległymi panoramami. Dla części turystów będzie to cel całej wyprawy, a dla innych opcja na zrobienie atrakcyjnego widokowo przystanku podczas dłuższej eskapady. Wszystko zależy od wybranego wariantu szlaku. Spędzić tu można cały dzień lub tylko kilka godzin. Dojazd z Krakowa zajmuje zwykle nie więcej niż 1,5 godziny, więc skomplikowana logistyka i pobudka o świcie nie są konieczne.

Schronisko PTTK Leskowiec jest uwielbiane przez turystów

Dużym atutem wycieczki na Leskowiec jest możliwość wizyty w klimatycznym schronisku. Drewniany budynek otoczony lasem i polanami charakteryzuje się kameralną, górską atmosferą. Warto jednak wspomnieć, że w słoneczny weekend w porze obiadowej trafić tu można na kolejkę turystów, którzy chcą posilić się kultowym już żurkiem albo bigosem.

Początki schroniska sięgają 1932 roku i trzeba przyznać, że były dość skromne. "Pod szczytem drewniany domek na podmurowaniu, zupełnie prosty i zwyczajny, nie chorujący na stylowość" - tak po uroczystym otwarciu opisał je Władysław Krygowski, działacz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Turyści jednak pokochali to miejsce. Do tego stopnia, że niecałe dwa lata później dobudowano jadalnię i powiększono kuchnię. Jak widać, nie trzeba było marketingowych fajerwerków, aby przyciągnąć ludzi do tego beskidzkiego zakątka.

drewniany dom z zielonym dachem położony na wzgórzu, otoczony nagimi drzewami i innymi zabudowaniami, w tle jasne niebo bez chmur
Schronisko pod Leskowcem

Szlaki na Leskowiec dopasowane do każdego

Jedną z największych zalet wycieczki na Leskowiec jest duża liczba szlaków prowadzących zarówno do schroniska, jak i na szczyt. Łatwo można dopasować długość trasy do własnej kondycji i zapasu czasowego. Należy podkreślić, że wyznaczone trasy w większości prowadzą przez las, więc widokowo robi się dopiero w okolicach schroniska.

Szlaki mają różną długość. Od około godziny marszu (w ich przypadku trzeba liczyć się z tym, że są bardziej strome i wymagają nieco większej pary w nogach) aż po kilkogodzinne wyprawy prowadzące przez inne szczyty Beskidu Małego. Osobiście wybrałam niebieski szlak z miejscowości Ponikiew, a wycieczkę uzupełniłam o szczyt o nazwie Potrójna. Przejście całego wariantu w obie strony zajęło około 4,5 godziny.

Szlak Białych Serc dla początkujących turystów

Jeśli dopiero zaczynamy górską przygodę lub po prostu chcemy uniknąć dużego zmęczenia, warto wybrać Szlak Białych Serc. Start wyznaczamy w punkcie Rzyki-Jagódki. Trasa uznawana jest za łagodną, bez stromych podejść i technicznych trudności. Nie da się tutaj też zgubić, ponieważ drogę wyznaczają charakterystyczne symbole.

Co widać z Leskowca?

zielone korony drzew iglastych na pierwszym planie, dalej rozciągają się niebiesko-szare warstwy gór, ponad którymi widoczne są pojedyncze obłoki na jasnoniebieskim niebie
Beskidzka sielanka. Pewniakiem są rozległe panoramy Beskidu Małego i Średniego

W słoneczny weekend na szczycie możemy podziwiać pięknie odsłoniętą Babią Górę. Przy odrobinie szczęścia i dobrej przejrzystości powietrza dojrzymy także szczyty Tatr Wysokich i Zachodnich. Pewniakiem są rozległe panoramy Beskidu Małego i Średniego. Dobra pogoda pozwala także napawać się fragmentami Beskidu Wyspowego oraz Gorców. Warto wspomnieć, że pyszne widoki czekają na nas zarówno przy schronisku, jak i na samym szczycie.


Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują
