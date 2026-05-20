Rowy to miejscowość leżąca w gminie Ustka, przy ujściu Łupawy do Bałtyku, na zachód od jeziora Gardno i tuż przy granicy Słowińskiego Parku Narodowego. Jest to dawna osada rybacka, która z czasem rozwinęła się w spokojny kurort nad Bałtykiem. Pierwsze wzmianki o Rowach pochodzą z 1282 roku, a tutejszy kościół z lat 1844-1849 zbudowano z głazów przywiezionych z Kamiennej Wyspy na jeziorze Gardno.

Największym atutem Rowów jest bezpośrednie sąsiedztwo Słowińskiego Parku Narodowego. Wystarczy odejść kawałek od centrum, żeby gwar letniska ustąpił miejsca sosnowym lasom, wydmom, podmokłym łąkom i ścieżkom prowadzącym w stronę jeziora Gardno. Słowiński Park Narodowy, jeden z dwóch nadmorskich parków narodowych w Polsce, zajmuje 32 744,03 ha i chroni krajobraz, który nad Bałtykiem zdarza się rzadko: jeziora przymorskie, torfowiska, łąki, bory, ruchome wydmy oraz pas mierzei między morzem a jeziorami.

Park ma rangę międzynarodową, widnieje w sieci Rezerwatów Biosfery MAB UNESCO, obszarów Ramsar, Natura 2000 i HELCOM BSPA. Od strony Rowów szczególnie ważny jest Obwód Ochronny Rowy o powierzchni 1888,3 ha. Obejmuje fragment Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej, poldery i łąki nad Gardnem, a także miejsca lęgowe ptaków wodnych i błotnych. Tutaj nie trzeba się wyciszać na siłę. Otwarta przestrzeń, niski horyzont, szum trzcin i spokojne niebo nad Gardnem same narzucają wolniejsze tempo.

Seniorzy wracają do Rowów z jednego powodu: to miejsce pozwala odpoczywać bez presji, hałasu i pośpiechu, a wszystko, co potrzebne, znajduje się w zasięgu spokojnego spaceru. Do Rowów najwygodniej dojechać samochodem przez Słupsk lub Ustkę. Podróż koleją zwykle kończy się w Słupsku, skąd dalej prowadzą połączenia w stronę wybrzeża. Na miejscu nie trzeba planować wyczerpujących wypraw, żeby poczuć zmianę. Wystarczy codzienny spacer, światło o poranku, morska bryza i bliskość lasu.

Seniorzy często szukają nad morzem prostych rzeczy. Miejscowość otaczają zwarte bory sosnowe, które wpływają na jakość powietrza i budują charakterystyczny mikroklimat. Zapach żywicy unosi się na leśnych ścieżkach, ale przy sprzyjającym wietrze dociera także w okolice plaży. Ten naturalny filtr sprawia, że powietrze jest łagodniejsze, mniej duszne, a spacery nie męczą nawet przy dłuższym pobycie.

Drugą warstwę tworzy morze. Morski aerozol, niosący drobiny soli i związków jodu, osiada na pasie wydm i plaży. Wielu kuracjuszy zwraca uwagę na poprawę komfortu oddychania już po kilku dniach regularnych spacerów wzdłuż brzegu. Lekarze i fizjoterapeuci od lat podkreślają, że klimat nadmorski sprzyja układowi oddechowemu i pomaga obniżyć napięcie nerwowe, zwłaszcza gdy ruch odbywa się w spokojnym, jednostajnym tempie.

Dla seniorów ważna jest także wielkość samej miejscowości. Rowy są zwarte i czytelne przestrzennie. Droga z pensjonatu na plażę, do sklepu czy portu rybackiego nie wymaga długich przejść ani forsownych podejść. Dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, problemami stawów lub kręgosłupa to przewaga odczuwalna każdego dnia. Codzienność układa się tu bez wysiłku, a plan dnia nie wymaga logistyki ani rezerwy sił na drogę powrotną.

W Rowach działają dwa strzeżone kąpieliska morskie, a zabudowę uzupełnia kościół z XIX wieku, który od lat pełni rolę czytelnego punktu odniesienia w krajobrazie miejscowości. Ławki rozmieszczono wzdłuż tras spacerowych i w naturalnych miejscach odpoczynku, zwłaszcza na odcinkach prowadzących w stronę jeziora Gardno i granicy Słowińskiego Parku Narodowego. Codzienne wyjścia nie wymagają więc planowania ani forsowania tempa.

Wiele turystów przyjeżdża do Rowów ze względu na ich położenie między morzem a jeziorem. Gardno, jedno z największych jezior przybrzeżnych polskiego wybrzeża, ma 2469 hektarów powierzchni i płytką, spokojną linię brzegową. Otaczają je trzcinowiska, łąki i lasy, a rzeka Łupawa łączy jezioro z Bałtykiem. Wokół jeziora biegnie trasa rowerowa o długości niespełna 29 kilometrów, bez trudu można podzielić ją na krótsze odcinki, bez sportowej presji i bez pośpiechu.

Dobry sen w dojrzałym wieku rodzi się z codziennych, powtarzalnych elementów, a nie z jednego cudownego rozwiązania. Znaczenie ma naturalne światło, spokojny ruch w ciągu dnia, wyciszenie wieczorem, ograniczony hałas oraz poczucie bezpieczeństwa. Przegląd badań opublikowany w 2025 roku w "Frontiers in Public Health" pokazuje, że obniżona jakość snu u osób starszych wiąże się z większym ryzykiem tzw. kruchości, rozumianej jako spadek sprawności fizycznej i odporności organizmu. Zarówno bardzo krótki sen, trwający około pięciu godzin, jak i nadmiernie długi, sięgający dziewięciu godzin, pojawiają się w badaniach jako sygnały zaburzeń zdrowotnych, a nie dobrej regeneracji.

Klimat Rowów sprzyja porządkowaniu rytmu dnia w sposób naturalny. Poranny spacer plażą albo w sosnowym lesie zapewnia dostęp do światła dziennego, które reguluje zegar biologiczny i wpływa na wieczorne zasypianie. Po zmroku miejscowość wyraźnie zwalnia, zwłaszcza poza wakacyjnym szczytem. W przeciwieństwie do dużych kurortów, wieczorne bodźce nie dominują tu nad codziennością. Spokojniejsze fragmenty zabudowy, okolice Łupawy, wejścia do lasu i obrzeża miejscowości sprzyjają wyciszeniu jeszcze przed snem.

Seniorzy często powtarzają, że w Rowach śpi się wyjątkowo dobrze, i trudno uznać to za przypadek. Morski klimat, bryza znad Bałtyku oraz powietrze nasycone solami mineralnymi sprzyjają swobodniejszemu oddychaniu i poczuciu odprężenia. Nie potrzeba specjalnych zabiegów ani skomplikowanych metod. Wystarcza spokojny spacer brzegiem morza albo ścieżką wśród drzew, żeby organizm sam wrócił do rytmu sprzyjającego regeneracji.

Plaża w Rowach ma dwa oblicza, które płynnie przechodzą jedno w drugie. Tuż przy miejscowości jest szeroka, zadbana i przyjazna - z łagodnym zejściem do wody, drewnianymi ścieżkami i dyskretnym zapleczem. Można tu rozłożyć koc, usiąść na ławce z kawą z pobliskiej kawiarni i spędzić długie godziny, słuchając miarowego oddechu morza.

Z wieży widokowej na Rowokole roztaczają się panoramiczne widoki na Słowiński Park Narodowy. Wokół wzgórza wytyczono też ścieżkę przyrodniczą

Wystarczy jednak ruszyć kilkaset metrów na wschód, w stronę Słowińskiego Parku Narodowego, by krajobraz otworzył się w zupełnie inny wymiar. Zabudowa znika za wydmami, piasek robi się głębszy i bardziej naturalny, a jedynymi dźwiękami pozostają szum fal, wiatr i odległe krzyki ptaków. Ruchome wydmy, trzcinowiska, lasy i płaskie, dobrze utrzymane ścieżki sprzyjają spokojnym, długim wędrówkom. Nordic walking po takich trasach to czysta przyjemność - stawy pracują łagodnie, a płuca wypełnią się czystym, nasyconym jodem powietrzem.

Jest tu jednak coś, co zaskakuje nawet stałych bywalców. Po silniejszych sztormach, szczególnie na odcinku między Rowami a Czołpinem, morze odsłania fragmenty dawnego lasu bukowo-dębowego sprzed kilku tysięcy lat. Czarne, poskręcane pnie i korzenie leżą na piasku jak relikty z innej epoki. Nie ma tam tablic ani tłumów - tylko natura pokazująca swoją potęgę i kruchość jednocześnie. Ten "zatopiony las" pojawia się i znika, zależnie od kaprysów morza i wiatru.

Rowy najlepiej odkrywać bez pośpiechu. To nie jest miejscowość, w której trzeba od rana do wieczora odhaczać atrakcje. Jej największy urok polega na tym, że dzień układa się tu niemal sam. Rano można wyjść na plażę, kiedy piasek jest jeszcze chłodny, a morze spokojniejsze niż w południe. Potem warto przejść w stronę portu rybackiego, zajrzeć do jednej z niewielkich smażalni, wypić kawę albo ruszyć na spacer w kierunku Słowińskiego Parku Narodowego.

Jednym z najprzyjemniejszych miejsc jest port. Nie ma tu wielkomiejskiej promenady ani wakacyjnego nadmiaru bodźców, ale właśnie w tym tkwi jego siła. Można popatrzeć na kutry, kupić świeżą rybę, posłuchać rozmów rybaków i poczuć, że ta miejscowość wciąż ma w sobie coś z dawnej osady nad Bałtykiem. Warto też zobaczyć kościół św. Apostołów Piotra i Pawła, zbudowany z głazów narzutowych. Dla osób, które lubią ruch, ale nie szukają forsownych wypraw, świetnym wyborem są spacery i trasy rowerowe. Można ruszyć w stronę jeziora Gardno, wybrać krótszy spacer do punktów widokowych albo zaplanować spokojną wycieczkę po obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego.

W pobliżu Rowów jest też kilka miejsc, które warto dopisać do planu pobytu. Bardzo ciekawym kierunkiem są Kluki z Muzeum Wsi Słowińskiej, gdzie można lepiej poznać historię dawnych mieszkańców tych terenów i zobaczyć, jak wyglądało życie nad jeziorami i bagnami Pomorza. Warto pojechać również do Smołdzina i wejść na Rowokół, świętą górę Słowińców, z której rozciąga się widok na lasy, jeziora i fragmenty wybrzeża. To dobra propozycja dla osób, które chcą na chwilę odejść od plaży i zobaczyć okolicę z zupełnie innej perspektywy.

Bardziej aktywni mogą wybrać się w stronę Czołpina. Latarnia morska, leśne dojście, surowy nadmorski krajobraz i Wydma Czołpińska należą do najpiękniejszych punktów tej części wybrzeża. To nie jest jednak typowa atrakcja "na chwilę", dlatego warto zaplanować ją w dzień z dobrą pogodą i wygodnymi butami. Osoby, które wolą spokojniejsze wycieczki, mogą pojechać do Ustki, Poddąbia albo Orzechowa. Ustka daje więcej kawiarni, spacerów i kurortowej infrastruktury, Poddąbie kusi kameralnym klimatem, a Orzechowo pięknymi klifami i lasem schodzącym niemal do morza.

Najlepszym terminem na wyjazd do Rowów jest czerwiec albo wrzesień. W kurorcie jest wtedy spokojniej niż w szczycie sezonu, łatwiej znaleźć nocleg w dobrej cenie, a plaża daje więcej przestrzeni. Dla seniorów to szczególnie wygodny czas, bo pogoda często nadal sprzyja spacerom, ale miejscowość nie jest już tak głośna i zatłoczona.





