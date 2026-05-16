Spis treści: Wisełka - spokojna alternatywa nad Bałtykiem Dlaczego seniorzy wybierają Wisełkę? Plaża i przyroda - największy atut miejscowości Co robić w Wisełce? Te miejsca warto odwiedzić Wisełka kontra Międzyzdroje? Gdzie wybrać się na urlop?

Wisełka - spokojna alternatywa nad Bałtykiem

Wisełka jest jedną z najciekawszych propozycji na polskim wybrzeżu, jeśli szukamy czegoś z dala od zgiełku Międzyzdrojów czy Świnoujścia. Wisełka to kameralna wieś położona na wyspie Wolin w województwie zachodniopomorskim. Dzika natura Wolińskiego Parku Narodowego sprawia, że jest chętnie odwiedzana przez wielu.

Wisełka to niewielka miejscowość licząca nieco kilkuset stałych mieszkańców. Jednak co roku jest chętnie odwiedzana przez tysiące turystów. Można tam odpocząć na szerokiej, piaszczystej i kameralnej plaży. Ponadto obok jest położone Jezioro Wisełka, które stanowi idealne miejsce dla wędkarzy i osób lubiących sporty wodne.

Historia Wisełki jest długa i bogata. Pierwsze ślady osadnictwa plemienia Wolinian w okolicach jeziora datuje się na IX wiek n.e. Zainteresowanie miejscowością wzrosło w XIX wieku wraz z budową dróg i kolei. Już na początku XX wieku Wisełka zyskała miano popularnego kurortu. Jednak to w latach 70. i 80. przeżywała swój największy rozkwit. Miejscowość stałą się popularnym kierunkiem wczasów pracowniczych, kolonii i zielonych szkół.

Dlaczego seniorzy wybierają Wisełkę?

Dla wielu seniorów Wisełka to powrót do czasów młodości. Tak jak wspomnieliśmy w latach 70. i 80. miejscowość ta była jednym z najważniejszych ośrodków wczasów pracowniczych i sanatoryjnych. Wyjazd tutaj to często sentymentalna podróż do wspomnień o dawnych wakacjach, wieczorkach zapoznawczych i spacerach leśnymi ścieżkami. Znajome krajobrazy i specyficzny układ wsi pozwalają poczuć się tu "u siebie".

Poza tym w przeciwieństwie do pobliskich Międzyzdrojów, Wisełka oferuje ciszę, która dla seniorów jest bezcenna. Obecnie miejscowość nie cieszy się już tak ogromną popularnością jak największe nadbałtyckie kurorty. Dzięki temu uniknęła mocnej komercjalizacji - nie ma tu wielkich centrów handlowych, licznych parków rozrywki czy dyskotek.

Poza tym, aby dotrzeć do plaży, trzeba przejść przez piękny las. Dla osoby starszej taki spacer to nie tylko relaks, ale przede wszystkim możliwość spokojnej powdychania powietrza bogatego w jod i sosnowe olejki eteryczne. Z kolei bliskość jeziora daje alternatywę dla morskich kąpieli. Seniorzy często wybierają Wisełkę właśnie dlatego, że nie jest ona tak popularna i nowoczesna. Zachowuje swój nieco sielski i kameralny charakter. Bliskość natury pozwala na głęboki odpoczynek z dala od zgiełku wielkiego świata.

Plaża i przyroda - największy atut miejscowości

Przyroda Wisełki to unikalne połączenie bałtyckiego wybrzeża, gęstych lasów oraz sporego jeziora. Dzięki swojemu położeniu miejscowość ta oferuje kontakt z naturą, którego próżno szukać w skomercjalizowanych kurortach.

Plaża w Wisełce różni się od tych w dużych miastach, przede wszystkim, aby się tam dostać nie przechodzi się przez zabudowania i asfaltowe drogi, a przez las. Nabrzeże ma ok. 1,5 kilometra długości i 30 metrów szerokości. Nie jest ono oblegane, co sprawia, że przy odrobinie szczęścia znajdziesz tu fragment plaży tylko dla siebie. Przy czym należy pamiętać, że jest ona niestrzeżona.

Tuż obok znajduje się Jezioro Wisełka otoczone lasami. To idealne miejsce dla osób, które chcą popływać łódką, żaglówką lub kajakiem, szukają spokoju z wędką lub po prostu wolą cieplejszą i spokojniejszą wodę niż ta w Bałtyku. Ponadto Wisełka to doskonała baza wypadowa do eksploracji parku narodowego, który zajmuje ponad 10 tys. hektarów. Przyroda jest tu niezwykle różnorodna. Park słynie z wysokich na kilkadziesiąt metrów klifów nadmorskich. Poza tym funkcjonuje tam rezerwat żubrów.

Wyspa Wolin zachwyca seniorów. Plaże i przyroda to jej największy atut 123RF/PICSEL

Co robić w Wisełce? Te miejsca warto odwiedzić

Spędzając urlop w Wisełce, warto przede wszystkim odwiedzić latarnię morską Kikut. Choć sama wieża jest najniższą latarnią na polskim wybrzeżu, dzięki położeniu na wysokim klifie (75 m n.p.m.) jej światło znajduje się najwyżej spośród wszystkich polskich latarni. Obiekt jest w pełni zautomatyzowany i nie można go zwiedzać od wewnątrz, ale prowadzi do niego jeden z najpiękniejszych szlaków turystycznych w regionie.

Wisełka to prawdziwy raj dla rowerzystów. Przebiega tędy m.in. międzynarodowy szlak R10 oraz pętla wokół wyspy Wolin. Miejscowość stanowi również świetną bazę wypadową - w okolicy znajduje się wiele atrakcji, które warto odwiedzić. Zaledwie kilka kilometrów od Wisełki działa pole golfowe w Kołczewie. Warto zobaczyć także Jezioro Turkusowe w Wapnicy, Podziemne Miasto na wyspie Wolin, górę Gosań oraz wsteczną deltę Świny.

Ponadto w sezonie letnim Wisełka, mimo swojego spokojnego charakteru, tętni życiem. Często organizowane są tu festyny, koncerty plenerowe i zawody sportowe, które pozwalają poczuć klimat dawnych, beztroskich wakacji nad Bałtykiem.

Wisełka kontra Międzyzdroje? Gdzie wybrać się na urlop?

Wszystko zależy od tego, czy wolisz tętniący życiem kurort, czy oazę spokoju. Obie miejscowości mają swój unikalny charakter i w obu można dobrze odpocząć, ale w zupełnie innym stylu.

Jeśli twoim priorytetem jest cisza, kontakt z naturą i brak tłumów, Wisełka zdecydowanie wygrywa to starcie. Nie znajdziesz tu ogromnych hoteli ani plaży wypełnionej turystami. Wisełka zachowała charakter spokojnej, letniskowej wsi. Z powodzeniem znajdziesz miejsce na rozłożenie koca - nawet w szczycie sezonu.

Z kolei Międzyzdroje to propozycja dla osób, które lubią być w centrum wydarzeń i cenią sobie infrastrukturę turystyczną na wysokim poziomie. Słynna Promenada Gwiazd, molo, oceanarium i liczne kawiarnie sprawiają, że tu po prostu nie da się nudzić. Wszystko jest pod ręką - od restauracji po sklepy i punkty usługowe. Jeśli lubisz wieczorne spacery w świetle neonów i wakacyjny gwar, poczujesz się tu jak ryba w Bałtyku.

