Weekend z adrenaliną? Atrakcja w Czechach dostarczy wrażeń

Ten rekordowy obiekt, oddany do użytku w 2022 roku zapisał się w historii turystyki. Zdetronizował ówczesnych liderów - konstrukcję w portugalskim Arouca Geopark (516 m) oraz most nad rzeką Kali Gandaki w nepalskim Baglung (567 m) - i stał się najdłuższym wiszącym mostem świata.

Sky Bridge 721 znajduje się tuż przy polskiej granicy, w górskim kurorcie Dolní Morava, u podnóża Jesioników i Gór Orlickich. Konstrukcja liczy imponujące 721 metrów długości i wisi aż 95 metrów nad ziemią, co gwarantuje solidną dawkę emocji.

Wiszący most łączy górskie masywy Slamník (1232 m n.p.m.) i Chlum (1118 m n.p.m.), a spacer po nim pozwala podziwiać rozległe pasma górskie, lasy i doliny z zupełnie nowej perspektywy.

To świetne miejsce na rodzinny wyjazd. Ile kosztują bilety?

Spacer po Sky Bridge 721 wbrew pozorom to propozycja dla całych rodzin - na most można wejść także z dziećmi.

Najmłodsi do 3. roku życia korzystają z bezpłatnego wstępu, natomiast podstawowy bilet dla dorosłych kosztuje około 85 zł (490 CZK), a dla dzieci około 52 zł (300 CZK) - jeśli dokonamy rezerwacji z wyprzedzeniem przez stronę internetową atrakcji.

Kupując bilety na miejscu (w kasie) zapłacimy kolejno 107 zł i 66 zł. Dostępne są również różne warianty biletów łączonych, obejmujących dodatkowe atrakcje, w tym przejazd kolejką.

Przed wizytą warto pamiętać o kilku zasadach. Na most nie można wprowadzać psów ani innych zwierząt domowych, a ze względu na wąskie, 1,2-metrowe przejście obiekt nie jest przystosowany do wózków dziecięcych i inwalidzkich.

Wejście na most znajduje się przy górnej stacji wyciągu krzesełkowego Sněžník - można tam dotrzeć kolejką linową lub pieszo. Przejście odbywa się trasą jednokierunkową, a po drugiej stronie czeka około dwukilometrowa ścieżka edukacyjna "Most Czasu", którą możemy wrócić do punktu startowego. Cała wycieczka zajmuje średnio około półtorej godziny.

Kupując bilety przez internet możemy nieco zaoszczędzić PETR POLAK 123RF/PICSEL

Aktywny wypoczynek pod polską granicą. Co robić w okolicy?

Sam most to dopiero początek atrakcji. Dolní Morava od lat przyciąga miłośników aktywnego wypoczynku - zarówno latem, jak i zimą.

Jedną z najciekawszych atrakcji dla rodzin jest "Ścieżka w Obłokach" - efektowna wieża widokowa połączona z systemem drewnianych kładek i długą zjeżdżalnią, z której można podziwiać Masyw Śnieżnika z lotu ptaka.

Na turystów czekają także tory saneczkowe i bobslejowe, park linowy, wyciągi krzesełkowe, szkółka narciarska oraz duża strefa zabaw dla dzieci. Dzięki temu miejsce sprawdzi się zarówno na rodzinny weekend, jak i dłuższy, aktywny urlop.

Jak dotrzeć do jednego z najdłuższych mostów wiszących świata?

Dojazd z Polski do Sky Bridge 721 jest szybki i bezproblemowy. Co więcej, atrakcja znajduje się zaledwie około 13 kilometrów od granicy - od przejścia Boboszów-Dolní Lipka dzieli ją jedynie 15 minut jazdy samochodem.

Najprościej kierować się w stronę przygranicznego Boboszów, a następnie przez Králíky do Dolní Morava. Kierowcy ze wschodniej części Polski mogą natomiast wybrać trasę przez Głuchołazy.

Dla porównania: z Wrocławia dojedziemy tu w około 2,5 godziny, z Krakowa w 4 godziny, a z Warszawy na przejazd trzeba zarezerwować 5-6 godzin (ok. 480-520 km).

Wizyta w Dolní Morava to świetny pomysł na weekendowy wypad zarówno latem jak i zimą 123RF/PICSEL

Nowy rekord Guinnessa. Ten most wyprzedził Sky Bridge 721

Od 2024 roku miano najdłuższego wiszącego mostu dla pieszych na świecie należy jednak do innej atrakcji, która również znajduje się stosunkowo blisko Polski. Chodzi o Most Jedności Narodowej w Sátoraljaújhely, położony w północno-wschodniej części Węgier, tuż przy granicy ze Słowacją. Konstrukcja, oficjalnie otwarta 4 czerwca 2024 roku, rozpięta jest nad doliną Májuskút i łączy dwa wzgórza pasma Zemplén.

Most mierzy imponujące 723 metry długości i wisi 84 metry nad dnem doliny, zapewniając spacerującym solidną dawkę emocji oraz spektakularne widoki. W 2025 roku obiekt został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższy na świecie tradycyjny wiszący most przeznaczony dla pieszych.

