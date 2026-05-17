Spis treści: Bałtyk hitem wakacji 2026. Morze wyprzeda góry Spokojniejsze niż Kołobrzeg i tańsze niż Sopot. Idealne miejsce nad morzem po 60. Dźwirzyno - ceny pobytu. Spokojniejsza perła Bałtyku

Bałtyk hitem wakacji 2026. Morze wyprzeda góry

Bałtyk to absolutny hit wśród Polaków. Chociaż przez lata największą popularnością cieszył się głównie latem, to coraz częściej jest miejscem na urlop również poza głównym sezonem. Dane Travelist.pl pokazują, że Bałtyk w wakacje 2026 będzie najchętniej wybieranym kierunkiem na wypoczynek. Raport wskazuje, że odpowiada obecnie za niemal połowę wszystkich letnich rezerwacji - notuje 13-procentowy wzrost rok do roku. Nie oznacza to jednak wyższych cen.

Bałtyk hitem wakacji 2026 123RF/PICSEL

"Średnia cena noclegu w hotelach 3 i 5 gwiazdkowych utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku i wynosi 670 zł za dobę. Nad morzem ceny są nawet o 10 proc. niższe niż przed rokiem, podczas gdy w górach wzrosły o 12 proc." - podaje Travelist.pl.

Spokojniejsze niż Kołobrzeg i tańsze niż Sopot. Idealne miejsce nad morzem po 60.

Wśród najchętniej odwiedzanych nadmorskich miast prym wiedzie m.in. Kołobrzeg. Słynne uzdrowisko przyciąga szerokimi plażami i bogatą ofertą zabiegową w licznych ośrodkach sanatoryjnych. Popularne jest również Trójmiasto. Jak zwraca uwagę raport Travelist.pl, liderem wśród nadmorskich kurortów, jeśli chodzi o najwyższe ceny, jest Sopot. Pobyt (za dobę) dla dwóch osób kosztuje tam od 583 zł w lipcu i od 630 zł w sierpniu, a dla rodzin odpowiednio od 683 zł i 730 zł.

Widok z lotu ptaka na Kołobrzeg 123RF/PICSEL

Zarówno Kołobrzeg, jak i Sopot to latem wręcz oblegane przez turystów miasta. Osoby chcące wypocząć z dala od zgiełku i przeznaczyć na to mniejszy budżet, pod uwagę mogą wziąć Dźwirzyno. To miejscowość idealna na urlop również dla osób po 60. To tu znajduje się jedna z najszerszych plaż Bałtyku i pas lasów sosnowych. I to tylko 8 kilometrów od Kołobrzegu.

Dźwirzyno - ceny pobytu. Spokojniejsza perła Bałtyku

Dźwirzyno to niewielkie, spokojne uzdrowisko i letnisko, położone na zachodnim wybrzeżu w gminie Kołobrzeg. Słynie z czystych, szerokich plaż, szlaków turystycznych, pięknie położonych tras rowerowych. Jest i coś dla amatorów wodnych szaleństw - jezioro Resko Przymorskie jest połączone z morzem kanałem, przy którym znajduje się port i przystań. To wręcz idealne warunki do uprawiania sportów wodnych.

Dźwirzyno to urokliwa, niewielka miejscowość niedaleko Kołobrzegu 123RF/PICSEL

W Dźwirzynie są wydzielone dwa strzeżone kąpieliska - przy ul. Sawickiej i Leśnej. Plażę oddzielają od miasta wydmy porośnięte sosnowym lasem. Osoby ceniące sobie aktywny wypoczynek z pewnością polubią ścieżkę znajdującą się wzdłuż niego - ma 1600 metrów, a na trasie znajduje się 15 stanowisko do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

W miejscowości działa też centrum rekreacji w Dźwirzynie - znajduje się tu siłownia, salka fitness i korty tenisowe.

W letnim sezonie (lipiec-sierpień) w Dźwirzynie cena pobytu jednej osoby to od 100 do 280 zł za dobę. Mowa o pensjonatach i kwaterach prywatnych. Pobyt w ośrodku oferujący pełne wyżywienie to już nieco więcej, bo od 250 do 400 zł za dobę. Warto pamiętać, że ceny różnią się w zależności od standardu czy odległości od plaży.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

Gdzie na majówkę, żeby było tanio i pięknie? Tych miejsc w Polsce wciąż nie doceniamy Polsat