Spis treści: Energylandia to nie tylko rollercoastery. Park wodny w cenie biletu Tropiki pod Warszawą - największy kryty aquapark w Europie Środkowej Aquapark w sercu miasta. Basen z falą i rozbudowane saunarium Jedyny taki obiekt w Polsce. Aquapark z oceanarium Wodna wizytówka Poznania. Relaks i wodne atrakcje nad Jeziorem Maltańskim

Energylandia to nie tylko rollercoastery. Park wodny w cenie biletu

Water Park w Zatorze to największy odkryty park wodny w Polsce, będący częścią kompleksu Energylandia. Co ciekawe, dostęp do strefy wodnej wliczony jest w cenę biletu do całego parku rozrywki, dzięki czemu możemy połączyć wypoczynek w aquaparku z innymi atrakcjami takimi jak rollercoastery, kolejki czy karuzele dla najmłodszych.

Na terenie Water Parku dostępne są baseny o różnej głębokości, wodne place zabaw dla dzieci, liczne zjeżdżalnie oraz rozbudowana strefa relaksu z leżakami i piaszczystą plażą, gdzie można odpocząć w cieniu.

Ceny na wakacje 2026:

bilet normalny: od 230 zł

bilet ulgowy: od 189 zł

dzieci do 3 lat: 1 zł

parking 30 zł

Water Park wliczony w cenę biletu Energylandii

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Tropiki pod Warszawą - największy kryty aquapark w Europie Środkowej

Suntago pod Warszawą to największy kryty park wodny w Europie Środkowej. Kompleks podzielony jest na kilka stref tematycznych: tropikalną Jamango, relaksacyjną Saunarię oraz strefy wellness i baseny termalne. Oferują one zupełnie inne atrakcje i są skierowane do różnych grup wiekowych. Dla rodzin z dziećmi przygotowano specjalną strefę Jamango, gdzie znajduje się aż 35 zjeżdżalni.

Na terenie parku skorzystać można również z innych atrakcji. Znajdują się tam m.in.: basen z falą, rwąca rzeka, bary w wodzie oraz rozbudowana strefa saun.

Ceny biletów na lato 2026:

bilet całodniowy dla dorosłych: 165-194 zł (w zależności od terminu zakupu)

bilet ulgowy: 100-144 zł

seniorzy: 119 zł

dzieci do 90 cm: 1 zł

parking: 25 zł

W Suntago znajdziemy ponad 300 żywych palm materiały promocyjne

Aquapark w sercu miasta. Basen z falą i rozbudowane saunarium

Aquapark Wrocław to prawdopodobnie najchętniej odwiedzany kompleks wodny na Dolnym Śląsku. Dla dzieci i młodzieży największą atrakcję stanowią zjeżdżalnie oraz basen, który symuluje morskie fale. Dorosłych zainteresować może Wioska Saunowa - tam można skorzystać z kilku rodzajów saun zewnętrznych oraz ogrodu saunowego.

Dużą zaletą aquaparku jest jego położenie - znajduje się w dobrze skomunikowanej części Wrocławia, przez co szybko i bezproblemowo można tu dojechać komunikacją miejską.

Ceny 2026:

bilet 2h normalny: 90 zł

bilet 2h ulgowy: 80 zł

bilet całodniowy normalny: 105 zł

bilet całodniowy ulgowy: 90 zł

Aquapark we Wrocławiu to miejsce dla całych rodzin PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News

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Jedyny taki obiekt w Polsce. Aquapark z oceanarium

Aquapark Reda wyróżnia się unikalną atrakcją - zjeżdżalnią prowadzącą przez tunel akwarium z rekinami. To jedyny park wodny w Polsce połączony z oceanarium, co czyni go jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji w kraju.

Na miejscu dostępne są także inne nietypowe atrakcje, jak np. Aquaspinner - pierwsza w Europie zjeżdżalnia obrotowa, oraz Deep Blue, czyli basen o głębokości 2,2 m z przeszkloną ścianą widokową na rekiny. Obiekt oferuje również dużą strefę rodzinną i liczne baseny tematyczne.

Ceny biletów na wakcje:

bilet całodniowy ulgowy: 170 zł

bilet całodniowy normalny: 200 zł

bilet 3-godzinny ulgowy: 125 zł

bilet 3-godzinny normalny: 155 zł

Wodna wizytówka Poznania. Relaks i wodne atrakcje nad Jeziorem Maltańskim

Termy Maltańskie w Poznaniu to jeden z największych kompleksów wodnych w Polsce, położony nad Jeziorem Maltańskim. Obiekt łączy funkcje rekreacyjne, sportowe i wellness, oferując zarówno baseny całoroczne, jak i strefy sezonowe.

Na gości czekają m.in. baseny geotermalne, dzika rzeka, zjeżdżalnie, jacuzzi, sauny oraz rozbudowana strefa SPA. To jeden z najważniejszych punktów rekreacyjnych w regionie.

Ceny biletów 2026:

bilet normalny 3-godzinny: 75 zł

bilet normalny całodniowy: 109 zł

bilet ulgowy 3-godzinny: 65 zł

bilet ulgowy całodzienny: 94 zł

bilet rodzinny (2+1): 219 zł

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