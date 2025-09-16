Kawa albo herbata - woda używana na pokładzie samolotu pochodzi z baków, które używane są i leżą w jednym miejscu przez dłuższy czas. Nikt tak naprawdę nie wie, kiedy były ostatnio czyszczone. To stwarza ryzyko dla namnażania się groźnych bakterii. I co gorsza, kiedy kawa się skończy, często resztę dzbanka po prostu wylewa się do toalety, bez wcześniejszego mycia naczyń. Sam fakt wnoszenia dzbanka do niewielkiej, pełnej zarazków toalety może działać na wyobraźnię. Ale były steward twierdzi, że gdy pracował, nie widział, by choć raz ekspres był myty, opróżniany czy dokładnie czyszczony między lotami.

Przekąski o mocnym zapachu - rzeczy takie jak pikantne chipsy (np. o smaku barbecue) czosnkowe lub cebulowe smaki - po otwarciu opakowania potrafią bardzo intensywnie pachnieć i "zatruwać" powietrze w kabinie. Steward twierdzi, że mimo iż bywają serwowane nawet w pierwszej klasie, zapach potrafi być naprawdę przytłaczający. A warto pamiętać, że w samolocie mamy do czynienia z zamkniętym obiegiem powietrza.

Mięso - dania mięsne lepiej omijać, ponieważ jeśli serwowanie się opóźnia (na przykład ze względu na opóźniony lot) lub jeśli jedzenie było źle przechowywane, ryzyko choroby pokarmowej rośnie. Mięso wymaga precyzyjnych warunków (temperatury, czasu), które w samolocie niełatwo jest utrzymać.

Produkty powodujące wzdęcia ("gas-inducing foods"), czyli napoje gazowane, warzywa typu brokuły, fasola, tłuste potrawy i produkty mleczne - powód: ciśnienie w kabinie i krążące w obiegu zamkniętym powietrze to gotowy przepis na większy dyskomfort, a do tego ewentualnie mniej przyjemna atmosfera dla sąsiada siedzącego obok. Tak, mowa o wydobywających się z naszych jelit gazach.