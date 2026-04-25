Świnoujście przygotowuje nową atrakcję dla turystów. Będzie gotowa jeszcze w 2026
Świnoujście rozwija ofertę turystyczną, stawiając tym razem na walory przyrodnicze regionu. W ramach projektu "Delta Świny" miasto wybuduje dwa nowe ogólnodostępne punkty obserwacji przyrody, które mają służyć zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym ten rejon. Będzie to wspaniała atrakcja dla całych rodzin.
Nowe punkty obserwacyjne powstaną na Karsiborze i w Łunowie
W ramach projektu "Delta Świny" zaplanowano budowę dwóch punktów obserwacji przyrody w Świnoujściu. Pierwszy z nich powstanie na wyspie Karsibór, przy głównej trasie komunikacyjnej wzdłuż ulicy 1 Maja. Lokalizacja została wybrana tak, aby zapewnić łatwy dostęp odwiedzającym i umożliwić wygodne korzystanie z nowej atrakcji.
Drugi punkt zostanie zbudowany na wyspie Wolin, na tarasie widokowym znajdującym się na dachu budynku przystani żeglarskiej w Łunowie. To miejsce daje szeroką panoramę na tereny Delty Świny, co stwarza bardzo dobre warunki do obserwacji ptaków i krajobrazu.
Obie lokalizacje wybrano nieprzypadkowo. Delta Świny to obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych, znany z bogactwa ptactwa wodnego i błotnego. Występują tam zarówno popularne gatunki, jak i rzadkie ptaki objęte ochroną, co od lat przyciąga miłośników przyrody, fotografów i ornitologów.
Nowoczesne lunety i interaktywne tablice edukacyjne
Nowe punkty obserwacyjne zostaną wyposażone w lunety krajobrazowe z 25-krotnym powiększeniem. Dzięki temu odwiedzający będą mogli obserwować ptaki z dużej odległości. To rozwiązanie ma zwiększyć komfort obserwacji i jednocześnie wspierać ochronę cennych gatunków.
Oprócz lunet w obu lokalizacjach pojawią się interaktywne tablice edukacyjne. Każda z nich będzie składać się z obracanych elementów zawierających informacje o ptakach występujących w Delcie Świny, ich zwyczajach oraz środowisku naturalnym. Na tablicach znajdą się także wiadomości dotyczące historii Karsiboru, Łunowa i samego obszaru delty.
Świnoujście rozwija turystykę przyrodniczą
Budowa punktów obserwacyjnych to kolejny etap rozwoju turystyki przyrodniczej w Świnoujściu. Miasto od kilku lat stara się poszerzać swoją ofertę o atrakcje skierowane nie tylko do osób wypoczywających nad morzem, ale również do turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem i naturą.
Zgodnie z harmonogramem oba punkty obserwacyjne mają być gotowe do września 2026 roku. Nowa infrastruktura ma wzmocnić wizerunek Świnoujścia jako miejsca atrakcyjnego nie tylko dla plażowiczów, ale także dla osób szukających kontaktu z naturą i spokojnego wypoczynku w wyjątkowym otoczeniu.
Źródło: eswinoujscie.pl
