Zasmakuj Szczawnicy i odkryj ją na wielu płaszczyznach

Szczawnica to brama do Pienińskiego Parku Narodowego, pełna malowniczych tras na każdą kondycję. Kojący spacer Promenadą nad Grajcarkiem, przejażdżka Drogą Pienińską (10 km przepięknych widoków), wąwóz Homole z kaskadami i czystą wodą - naprawdę jest w czym wybierać.

A zimą? Szczawnica również zachwyca. Kto choć raz postanowił spędzić ferie w Pieninach chętnie wraca, bo zima w Szczawnicy to miks aktywności: jazda na łyżwach, zjazdy na nartach, biegówki czy skituring - wszystko w malowniczym otoczeniu Pienin.

Trasy narciarstwa biegowego

Marzysz o długiej trasie w pięknym otoczeniu? Trasa ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru to niemal 12 km w jedną stronę, prowadzące przez dolinę Dunajca. Szlak oferuje niezrównane widoki i płaski profil, doskonały także dla początkujących narciarzy. W całej pienińskiej miejscowości i okolicy przygotowano więcej tras biegowych. Koniecznie zajrzyj i odwiedź Białą Wodę w Jaworkach.

Ośrodki narciarskie

Szczawnica to dwa świetnie przygotowane i zorganizowane ośrodki narciarskie:

PKL Palenica (centrum Szczawnicy) - nowoczesna kolejka krzesełkowa, trasy homologowane FIS, czarne zjazdy oraz strefa nauki dla dzieci i początkujących. Trasa Palenica II o długości ok. 1,8 km zadowoli każdego narciarza. W tym roku, 17 stycznia ośrodek uroczyście otworzył trasy dla narciarzy!

Arena Narciarska Jaworki Homole - około 3,6-4 km tras o zróżnicowanym stopniu trudności, obsługiwane przez kolejkę linową i wyciągi orczykowe. Ośrodek stanowi świetną opcję zarówno dla rodzin, jak i dla osób szukających bardziej wymagających tras.

Skitury

Okolice Szczawnicy to świetne miejsce do skituringu. Można tu wybrać trasy prowadzące przez leśne ścieżki i doliny. Małe Pieniny to idealne miejsce dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z tą zimową aktywnością.

Na zainteresowanych czeka w przepięknym miejscu schronisko Durbaszka - trasa od parkingu przy rezerwacie Homole w Jaworkach może dalej prowadzić pod Wysoki Wierch aż do stacji narciarskiej Palenica. To propozycja dla osób, które uwielbiają piękne widoki.

Szczawnica dla każdego: Saneczki, Kulig i wody lecznicze

Lodowisko i saneczki

W centrum Szczawnicy funkcjonuje lodowisko - doskonałe dla dzieci i dorosłych. Muzyka, wypożyczalnia i specjalna strefa dla najmłodszych zachęcają do pierwszych kroków na lodzie. W pobliżu znajdziesz także przygotowane łagodne górki na sanki, które idealnie sprawdzą się podczas rodzinnych śnieżnych szaleństw.

Kuligi

Jednym z najpiękniejszych sposobów, by ją poczuć, jest tradycyjny kulig. Wyobraź sobie kulig w Szczawnicy: za dnia zachwycający bajkowymi krajobrazami, a nocą - rozświetlony blaskiem płonących pochodni. Świąteczna sceneria, ciepłe światło i cisza spowitego śniegiem lasu tworzą niepowtarzalną atmosferę.

Po przejażdżce czeka prawdziwa góralska uczta i muzyka, która porusza serce. Kapela grająca na żywo, rozgrzewający grzaniec, ognisko i zapach pieczonych kiełbasek - czy może być coś przyjemniejszego zimą w górach?

Kulig to znacznie więcej niż tylko sezonowa atrakcja - to zanurzenie w kulturę Pienin i dawne tradycje regionu. Podczas przejazdu usłyszysz opowieści o dawnych mieszkańcach i legendy Białej Wody - żywe dziedzictwo Szczawnicy.

Pijalnia wód w Szczawnicy Filip Naumienko East News

Szczawnica Uzdrowisko

Szczawnica to nie tylko malownicze górskie miasteczko, ale i uzdrowisko z 200-letnią tradycją. Słynie ze swoich leczniczych "szczaw" - mineralnych wód o bogatym składzie, idealnych przy schorzeniach dróg oddechowych, układu pokarmowego, moczowego, osteoporozie czy miażdżycy. Uzdrowisko Szczawnica dysponuje 12 źródłami szczaw, których można spróbować w historycznej Pijalni Wód Mineralnych przy Placu Dietla.

Zastanawiasz się którą wodę leczniczą warto spróbować, oto kilka propozycji:

"Józefina" - najstarszy zdrój, znany przed 1810 rokiem. To szczawa polecana przy nieżytach gardła, astmie, rozedmie, skazie moczanowej i otyłości,

"Stefan" - odkryty w 1822 roku, pomaga przy schorzeniach dróg oddechowych, stanach zapalnych, a także przy problemach układu moczowego i miażdżycy,

"Helena" - wydobywana od 1966 roku z odwiertu w Parku Dolnym, dzięki żelazu wspomaga leczenie anemii, obniża cholesterol, działa przy osteoporozie, astmie i chorobach trawienia.

