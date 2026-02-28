Spis treści: Zimowy festiwal, jakiego w Polsce jeszcze nie było Szczyrk stawia na młodych i festiwalową energię Międzynarodowy line-up na pięciu scenach Zawody, które przyciągają fanów z całej Europy

Zimowy festiwal, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Od momentu powstania w 2014 roku SnowFest Festival konsekwentnie buduje swoją markę, stając się jednym z najciekawszych zimowych wydarzeń na mapie Polski.

- SnowFest to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Organizatorzy łączą topowy festiwal muzyczny z widowiskowym wydarzeniem sportowym, a wszystko to w klimatycznej, zimowej odsłonie i niepowtarzalnej górskiej scenerii Szczyrku - mówi nam Adam Dziadkiewicz, Senior Marketing Manager w Allegro, które jest Sponsorem Głównym festiwalu.

Organizatorzy przewidują, że tegoroczna edycja, będzie jedną z największych odsłon w historii wydarzenia. Na uczestników czekać będzie m.in.:

5 scen muzycznych,

ponad 40 artystów polskich i zagranicznych,

zawody snowboardowe i freeski - Puchar Europy FIS Rails,

warsztaty DJ‑skie, konkursy, food market i atrakcje na stoku,

samplingi modnych marek i całodzienne wydarzenia w strefach festiwalowych.

Jak zapowiada Allegro, tak rozbudowany program - zarówno muzyczny, jak i sportowy - ma przełożyć się na rekordową frekwencję. Jak się okazuje, z niektórych atrakcji, skorzystać będą mogli wszyscy turyści, nie tylko uczestnicy festiwalu.

- Widzimy, że zainteresowanie wydarzeniami jest duże. Wspólnie z organizatorami przewidujemy, że w tym roku odwiedzi nas kilkanaście tysięcy osób na przestrzeni dwóch dni festiwalu. Część atrakcji będzie otwarta dla wszystkich odwiedzających Szczyrk (to np. food market, gdzie każdy będzie mógł skorzystać z oferty gastronomicznej) mamy więc nadzieję, że wspólnie stworzymy weekend pełen pozytywnych wrażeń dla każdego odwiedzającego okolice - dodaje Adam Dziadkiewicz.

Szczyrk stawia na młodych i festiwalową energię

Co ciekawe SnowFest to jedyny zimowy festiwal w Polsce, który w tak kompleksowy sposób łączy koncerty polskich i międzynarodowych gwiazd z zawodami freestyle. Ogromnym atutem jest przede wszystkim lokalizacja u podnóża Beskidów oraz zimowa sceneria, która tworzy szczególny klimat wydarzenia. Nic dziwnego, że organizatorom zależy na udowodnieniu, że festiwale nie muszą być wyłącznie domeną lata.

Szczyrk od lat konsekwentnie rozwija się jako całoroczny kierunek turystyczny dla każdego. Organizacja SnowFestu wpisuje się w strategię miasta, które chce przyciągać nie tylko miłośników aktywnego stylu życia, ale również fanów muzyki i zabawy oraz entuzjastów ekstremalnych pokazów freestyle'owych.

- Dzięki festiwalowi oraz zaangażowaniu dużych partnerów miasto zyskuje nowych odwiedzających spoza regionu, wydłuża sezon zimowy i notuje wzmożony ruch w branży turystycznej. Lokalna infrastruktura - od noclegów po gastronomię i stoki narciarskie - pracuje na pełnych obrotach, a sam festiwal wzmacnia wizerunek Szczyrku jako nowoczesnego centrum sportowo-kulturalnego - przekazało nam Allegro.

SnowFest to nie tylko muzyka. To również spektakularne zawody sportowe Łukasz Nowak materiały prasowe

Międzynarodowy line-up na pięciu scenach

Na głównej scenie w Amfiteatrze pojawią się artyści reprezentujący zarówno elektronikę, jak i hip-hop czy muzykę alternatywną. Wśród międzynarodowych gwiazd znajdują się GusGus oraz Wilkinson. Polski skład uzupełnią m.in. Fisz Emade Tworzywo, Łąki Łan czy Miły ATZ.

- Na uczestników czekają występy międzynarodowych gwiazd elektroniki, rozlokowane na kilku scenach. Szczególnym punktem programu będzie SnowTent by Allegro, gdzie pojawią się headlinerzy, w tym A-Trak oraz Hybrid Minds - dodaje Adam Dziadkiewicz.

Program uzupełniają bardziej wyspecjalizowane sceny - Future Club, promująca młodych twórców elektroniki, oraz Stage No. 7, skupiona na selektywnym, klubowym brzmieniu. Całość domyka Scena Jelenia, gdzie królować będzie underground i surowsze sety DJ-skie.

Na uczestników czekać będzie aż 5 scen Łukasz Nowak materiały prasowe

Zawody, które przyciągają fanów z całej Europy

SnowFest to nie tylko muzyka, ale też emocje sportowe. Podczas festiwalu odbędą się zawody freestyle'owe w randze Pucharu Europy FIS, organizowane we współpracy z międzynarodowymi i krajowymi federacjami narciarskimi. Zawodnicy zmierzą się w konkurencji Rails na specjalnie przygotowanym torze, który co roku przyciąga najlepszych freestylowców z całej Europy.

- Przygotowaliśmy też specjalną konkurencję w części sportowej - Allegro Best Trick Jam Session, gdzie tuż po rywalizacji w Pucharze Europy, riderzy z całego świata zaprezentują swoje najtrudniejsze i najbardziej widowiskowe triki - dodaje Adam Dziadkiewicz.

Dla wielu uczestników SnowFest Festival to coś więcej niż impreza - to zimowe święto muzyki i sportu. Swoim entuzjazmem dzielą się w mediach społecznościowych, wyrażając wysokie oczekiwania wobec tegorocznej edycji:

- Z niecierpliwością czekam na dobre granie jak w tamtym roku - napisała jedna z uczestniczek.

