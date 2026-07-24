Spis treści: Co warto zobaczyć na Amorgos? Kiedy najlepiej odwiedzić Amorgos? Jak dostać się na Amorgos z Polski? Amorgos czy Santorini? Dwie zupełnie różne twarze Cyklad

Co warto zobaczyć na Amorgos?

Najbardziej rozpoznawalnym miejscem na wyspie jest klasztor Panagia Hozoviotissa. Biała budowla została wciśnięta w niemal pionową ścianę skalną około 300 metrów nad Morzem Egejskim. Według greckiej tradycji klasztor został ufundowany lub odnowiony przez cesarza Aleksego I Komnena w 1088 roku.

Do wejścia prowadzi kilkaset kamiennych stopni. Wysiłek wynagradzają widoki na otwarte morze oraz możliwość zobaczenia wnętrza jednego z najważniejszych zabytków sakralnych Cyklad. Podczas wizyty obowiązuje odpowiedni strój - ramiona i nogi powinny być zakryte.

Niedaleko klasztoru leży Agia Anna. To niewielka, kamienista zatoka z intensywnie niebieską wodą, znana z filmu "Wielki błękit" Luca Bessona. To miejsce przyciąga przede wszystkim krajobrazem, możliwością pływania i nurkowania z maską, a nie infrastrukturą, której tu praktycznie nie ma.

Chora - białe domy, wiatraki i uliczki bez pośpiechu

Stolicą wyspy jest położona około 400 metrów nad poziomem morza Chora. Tworzą ją bielone domy, niewielkie kościoły, zacienione place i wąskie przejścia, w których trudno poruszać się samochodem. Nad miejscowością wznosi się skała z pozostałościami XIII-wiecznego zamku, a na okolicznych wzgórzach stoją tradycyjne wiatraki.

Stolicą wyspy jest położona około 400 metrów nad poziomem morza Chora. stezac95 123RF/PICSEL

Chora najpiękniej wygląda późnym popołudniem i wieczorem. Kiedy temperatura spada, otwierają się kawiarnie i tawerny, a uliczki zaczynają wypełniać się mieszkańcami oraz turystami.

Plaże na Amorgos - mniej piasku, więcej skalistych zatok

Amorgos nie jest typową wyspą dla osób oczekujących długich, szerokich plaż z rzędami leżaków przy hotelach w opcji all-inclusive. Wiele miejsc kąpielowych jest kamienistych, niewielkich i pozbawionych cienia. Za to woda jest przejrzysta, a skaliste wybrzeże tworzy bardzo dobre warunki do snorkelingu.

Wśród najpiękniejszych miejsc wymieniane są Aegiali, czyli długa piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza, tawernami i naturalnym cieniem, Mouros, kamienista plaża otoczona skałami, przy której znajdują się podwodne groty, a także Agios Pavlos, Levrossos, Agia Anna oraz Kalotaritissa.

Amorgos to jedna z najlepszych greckich wysp na wędrówki

Górzyste wnętrze i zachowane dawne ścieżki sprawiają, że Amorgos jest chętnie wybierana przez osoby, które nie chcą spędzić całego urlopu na plaży. Na wyspie wyznaczono kilka tras prowadzących między wioskami, stanowiskami archeologicznymi, kaplicami i punktami widokowymi.

Najbardziej znana jest Palia Strata, czyli Stara Droga łącząca Chorę z zatoką Aegiali. Szlak ma około 11,5 km, a jego przejście zajmuje mniej więcej cztery godziny. Prowadzi w pobliżu klasztoru Hozoviotissa i oferuje rozległe widoki na Morze Egejskie.

Łatwiejszą propozycją jest około godzinny szlak Fotodotis pomiędzy Chorą a Katapolą. Z kolei trasa Melania pozwala zobaczyć górskie miejscowości Lagada i Tholaria oraz pozostałości dawnych osad.

Latem na szlaki należy wychodzić wcześnie rano. Trasy często biegną przez otwarty teren, na którym brakuje cienia i punktów umożliwiających uzupełnienie wody. Silny wiatr nie powinien usypiać czujności - nawet przy meltemi słońce pozostaje bardzo intensywne.

Amorgos nie jest typową wyspą dla osób oczekujących długich, szerokich plaż z rzędami leżaków. neiezhmakov 123RF/PICSEL

Kiedy najlepiej odwiedzić Amorgos?

Najlepszym terminem na wyjazd jest druga połowa maja, czerwiec, wrzesień lub początek października. Temperatury są wtedy łagodniejsze, na szlakach można poruszać się bez największego upału, a liczba turystów pozostaje mniejsza niż w szczycie sezonu.

Lipiec i sierpień podobnie jak w innych rejonach Grecji zapewniają najcieplejsze morze, najwięcej połączeń promowych i pełną dostępność restauracji. Są jednak również najgorętsze, bardziej zatłoczone i droższe. Trzeba liczyć się z silnym północnym wiatrem meltemi, który może powodować opóźnienia lub zmiany w kursowaniu promów.

Wiosna będzie odpowiednia dla miłośników kwitnącej roślinności i pieszych wędrówek. Jesień sprawdzi się u osób nastawionych na kąpiele w nadal nagrzanym morzu. Poza sezonem część noclegów, lokali i usług turystycznych może być nieczynna, a promy kursują rzadziej.

Jak dostać się na Amorgos z Polski?

Amorgos nie ma lotniska, dlatego podróż składa się z przelotu i przeprawy promowej. Najprostszy wariant prowadzi przez Ateny:

Bezpośredni lot z Polski do Aten. Przejazd z lotniska do portu w Pireusie. Prom do Katapoli albo Aegiali.

W sezonie 2026 bezpośrednie połączenia z Atenami są dostępne m.in. z Warszawy i Krakowa. Lot trwa około 2 godzin i 20-40 minut. Z Warszawy latają m.in. LOT, Aegean Airlines i Sky Express, a z Krakowa również Ryanair. W zależności od terminu i wyprzedzenia bilety w obie strony można znaleźć mniej więcej za 500-1400 zł. W wakacyjne weekendy i przy późnej rezerwacji cena może być wyraźnie wyższa.

Prom z Pireusu na Amorgos kosztuje od około 42 euro, czyli mniej więcej 180 zł w jedną stronę. Najszybsze rejsy trwają około 4 godzin i 35 minut, ale wiele połączeń zajmuje 6-9 godzin. Szybkie jednostki mogą kosztować około 85 euro, czyli blisko 370 zł za jeden odcinek (aktualne ceny i rozkłady należy sprawdzić przed zakupem, ponieważ zależą od sezonu, przewoźnika oraz wybranego portu).

Alternatywą jest lot na Naksos lub Santorini z przesiadką, a następnie prom na Amorgos. Połączenie przez Naksos bywa wygodne podczas wycieczki po kilku wyspach. Rejs z Naksos do Katapoli trwa od około 1 godziny i 10 minut, a ceny zaczynają się od 10,50 euro. Trzeba jednak doliczyć koszt krajowego lotu albo promu z Aten na Naksos.

Za podróż z Polski na Amorgos i z powrotem - loty, promy oraz podstawowe transfery - rozsądnie jest przyjąć orientacyjnie od około 900 do 2000 zł na osobę (nie obejmuje to noclegów, bagażu rejestrowanego ani wynajmu pojazdu).

Amorgos czy Santorini? Dwie zupełnie różne twarze Cyklad

Santorini wybiera się przede wszystkim dla widoku na kalderę, zachodów słońca w Oii, luksusowych hoteli oraz rozbudowanej oferty restauracji i atrakcji. Wyspa ma lotnisko i jest łatwo dostępna, ale w szczycie sezonu mierzy się z ogromnym ruchem turystycznym oraz pasażerami statków wycieczkowych.

Santorini to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych Europy. Jest przeciwieństwem Amorgos 123RF/PICSEL

Amorgos wymaga dłuższej podróży niż Santorini. Nie oferuje równie rozwiniętej bazy hotelowej, intensywnego życia nocnego ani tak wielu zorganizowanych atrakcji. W zamian daje więcej przestrzeni, tradycyjne miejscowości i szlaki, na których można przez dłuższy czas nie spotkać nikogo.

Amorgos nie konkuruje z najbardziej znanymi wyspami liczbą atrakcji. Jej największą zaletą jest możliwość zwolnienia tempa i złapania oddechu w cudownym greckim klimacie.



