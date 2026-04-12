Nowe połączenie z Polski otwiera nowe możliwości dla turystów

30 marca 2026 Wizz Air uruchomił nowe połączenie z lotniska w Lublinie do holenderskiego Maastricht. Jak wskazał prezes Portu Lotniczego Lublin Dariusz Krzowski nowy kierunek ma przede wszystkim odpowiadać na potrzeby mieszkańców regionu utrzymujących kontakty zawodowe i prywatne w krajach Europy Zachodniej. Jak wskazują przedstawiciele lotniska, znacząca część pasażerów podróżuje regularnie do Niderlandów, Belgii czy zachodnich Niemiec, co czyni tę trasę praktycznym rozwiązaniem komunikacyjnym.

Jednocześnie nowe połączenie otwiera zupełnie świeże możliwości dla turystów, którzy chcą odkrywać mniej oczywiste kierunki. Co ciekawe, bezpośrednie loty do holenderskiego Maastricht dostępne są obecnie jedynie z Lublina i Katowic, dlatego to świetna propozycja dla tych, którzy zamiast popularnych miast, takich jak Amsterdam czy Rotterdam, wolą poznać Niderlandy z nieco innej strony.

Rejsy odbywają się dwa razy w tygodniu, a przelot zajmuje około dwóch godzin. Obecnie za loty w dwie stony na kwiecień lub maj zapłacimy od około 235 zł w dwie strony

Alternatywa dla Amsterdamu i Rotterdamu w ofercie tanich lotów

Maastricht, położone w południowej części Niderlandów, należy do najstarszych miast w kraju. Jego historia sięga czasów rzymskich, a wielowiekowe dziedzictwo widoczne jest w architekturze i układzie urbanistycznym. Miasto wyróżnia się na tle innych ośrodków w kraju bardziej zróżnicowanym, niemal "południowym" charakterem.

Centralnym punktem Maastricht jest plac Vrijthof, otoczony zabytkowymi budynkami oraz dwiema charakterystycznymi świątyniami. Wśród nich znajduje się bazylika św. Serwacego, jeden z najstarszych kościołów w Niderlandach, oraz kościół św. Jana. Przestrzeń ta pełni funkcję zarówno historycznego centrum, jak i miejsca spotkań oraz wydarzeń kulturalnych.

Miasto znane jest także z rozbudowanej oferty gastronomicznej i licznych kawiarni, które wpisują się w lokalny styl życia. Obecność uniwersytetu oraz rozwinięta scena kulturalna sprawiają, że Maastricht pozostaje ważnym ośrodkiem akademickim i turystycznym.

W przeciwieństwie do Amsterdamu w Maastricht nie musimy obawiać się tłumów turystów 123RF/PICSEL

Co jeszcze warto zobaczyć w Maastricht? Ciekawa atrakcja

Odwiedzający mogą liczyć na różnorodne atrakcje, obejmujące zarówno zabytki, jak i mniej oczywiste miejsca. Jednym z nich są podziemia miasta - rozległa sieć tuneli wykutych w wapieniu, które na przestrzeni wieków pełniły różne funkcje, od schronów po trasy komunikacyjne. Dziś stanowią jedną z bardziej nietypowych atrakcji turystycznych regionu.

Warto zobaczyć również Helpoort, najstarszą zachowaną bramę miejską w Niderlandach, pochodzącą z XIII wieku. Obiekt pełni obecnie funkcję muzeum i pozwala przybliżyć historię średniowiecznych fortyfikacji.

Maastricht może także okazać się wygodną bazą wypadową do dalszych podróży. Dogodne połączenia kolejowe umożliwiają dotarcie do Amsterdamu czy Dortmundu w około 2,5 godziny, natomiast podróż do Brukseli zajmuje niewiele ponad godzinę.

Nowe połączenie z Lublina wpisuje się więc nie tylko w potrzeby komunikacyjne, ale także otwiera dostęp do regionu o dużym znaczeniu turystycznym i gospodarczym.

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

To najmodniejszy kierunek wakacyjny w tym roku. Turyści wybierają Europę © 2026 Associated Press