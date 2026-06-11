Spis treści: Gdzie nad Bałtykiem jest najtaniej? Lista budżetowych miejscowości na wakacje Lipiec, sierpień czy wrzesień? Kiedy wakacje nad morzem są najtańsze Najtańszy nocleg nad morzem? Ceny i standard campingów w Polsce Transport nad morze - ile kosztują bilety PKP i loty w wakacje? Tanie wakacje nad morzem - sprawdzone sposoby na niższe koszty urlopu

Gdzie nad Bałtykiem jest najtaniej? Lista budżetowych miejscowości na wakacje

Ceny wakacji w Polsce w ostatnich latach wyraźnie wzrosły, jednak nadal nie brakuje miejsc, w których noclegi są zauważalnie tańsze niż w popularnych kurortach, takich jak Sopot, Kołobrzeg czy Międzyzdroje.

Najtańsze opcje to zazwyczaj mniejsze miasta, miejscowości oraz wsie położone w sąsiedztwie najbardziej znanych ośrodków turystycznych. Choć nie oferują one tak rozbudowanej infrastruktury rozrywkowej, rekompensują to spokojniejszą atmosferą i bardzo dobrym dostępem do plaż.

Gdzie nad Bałtykiem znajdziemy najtańsze noclegi?

Mrzeżyno - jedna z najczęściej polecanych budżetowych miejscowości nad Bałtykiem. Noclegi zaczynają się już od około 50-75 zł za osobę, a za standardowe pokoje zapłacimy już od 250 zł za dobę. Taniej jest głównie dlatego, że miejscowość pozostaje spokojniejsza i mniej modna niż pobliski Kołobrzeg.

Darłowo i Darłówko - szeroka baza noclegowa sprawia, że ceny są konkurencyjne. Najtańsze czteroosobowe kwatery można znaleźć już od około 50 zł za osobę, a pokoje i apartamenty często kosztują 200 zł za noc. Miejsca te są mniej prestiżowe niż najpopularniejsze kurorty zachodniego wybrzeża, co przekłada się na niższe ceny.

Rewal - świetne miejsce dla rodzin z dziećmi, którym zależy na licznych atrakcjach dla najmłodszych. Najtańszy pokój 2-osobowy kosztuje obecnie 190 zł za noc, natomiast za pokój rodzinny z balkonem zapłacimy najtaniej 230 zł.

Sianożęty - położone obok Ustronia Morskiego, oferują spokojniejszy charakter i tańsze noclegi, często w granicach 150-250 zł za pokój. Wielu turystów wybiera sąsiednie, bardziej rozpoznawalne miejscowości, dzięki czemu ceny pozostają umiarkowane.

Puck - tu noclegi są zwykle tańsze niż na Półwyspie Helskim, często od 120-250 zł za dobę. Powód jest prosty: większość turystów wybiera Hel, Jastarnię lub Władysławowo, a Puck pozostaje spokojniejszą alternatywą nad Zatoką Pucką.

Lipiec, sierpień czy wrzesień? Kiedy wakacje nad morzem są najtańsze

Jeśli naszym celem jest ograniczenie kosztów wakacyjnego wyjazdu nad Bałtyk, kluczowe znaczenie ma także termin urlopu.

Najdroższym miesiącem pozostaje tradycyjnie sierpień, kiedy na Wybrzeżu trwa szczyt sezonu, a ceny noclegów osiągają najwyższe poziomy. Nieco taniej można wypocząć w lipcu, szczególnie w jego pierwszej połowie, jednak prawdziwe oszczędności przynosi dopiero wrzesień. Po zakończeniu wakacji szkolnych ceny pokoi i apartamentów często spadają o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent, przy czym pogoda nad Bałtykiem nadal bywa bardzo korzystna, a plaże są znacznie mniej zatłoczone.

Dodatkowym sposobem na obniżenie kosztów jest wybór pobytu od niedzieli do piątku - właściciele obiektów noclegowych często podnoszą ceny na weekendy, gdy popyt jest największy. Warto również pamiętać, że mimo wysokich cen zainteresowanie wakacjami nad morzem pozostaje bardzo duże.

W wielu mniejszych miejscowościach, takich jak Mrzeżyno czy Sianożęty, dostępność noclegów na najpopularniejsze terminy wakacyjne jest już mocno ograniczona. Wystarczy sprawdzić oferty w serwisie Booking.com, by przekonać się, że w wielu miejscowościach nad Bałtykiem ponad 90 proc. dostępnych terminów na najbliższe miesiące zostało już zarezerwowanych.

Oznacza to, że osoby planujące wyjazd w lipcu lub sierpniu nie powinny zwlekać z rezerwacją, ponieważ najtańsze oferty znikają z rynku jako pierwsze.

Najtańszym miesiącem na wakacje nad Bałtykiem jest wrzesień ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Najtańszy nocleg nad morzem? Ceny i standard campingów w Polsce

Jeśli jednak spojrzymy wyłącznie na ceny noclegów, najtańszą opcją pozostają zazwyczaj prywatne pokoje w pensjonatach i domach gościnnych. Są to obiekty o prostym, często podstawowym standardzie, bez dodatkowych udogodnień charakterystycznych dla hoteli czy apartamentów. Choć zdarzają się jeszcze pokoje ze współdzieloną łazienką, obecnie w większości przypadków goście mają do dyspozycji własną łazienkę znajdującą się bezpośrednio w pokoju.

Osoby planujące dłuższy pobyt nad Bałtykiem i szukające jeszcze większych oszczędności powinny rozważyć inną opcję - camping. To właśnie on pozostaje jednym z najtańszych sposobów na wakacje nad morzem, szczególnie dla rodzin, grup znajomych oraz osób podróżujących z własnym namiotem lub kamperem.

Warto przy tym podkreślić, że współczesne campingi mają niewiele wspólnego z tymi sprzed kilkunastu lat. Obecnie nad Bałtykiem działa wiele nowoczesnych obiektów oferujących zadbane łazienki, dostęp do prądu, aneksy kuchenne, place zabaw, strefy rekreacyjne i grillowe, a także wydzielone miejsca dla kamperów i przyczep kempingowych. Nic dziwnego, że taka forma wypoczynku cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród rodzin z dziećmi, jak i młodych podróżników czy osób ceniących bliski kontakt z naturą.

Ceny są bardzo zróżnicowane, jednak wciąż pozostają wyraźnie niższe niż w przypadku hoteli czy apartamentów. Na wielu polach namiotowych opłata za pobyt jednej osoby wynosi około 20-30 zł za dobę, a miejsce pod namiot kosztuje zwykle od 15 do 25 zł. Dodatkowo płatne mogą być prąd, parking lub korzystanie z niektórych udogodnień. W praktyce nocleg dla dwóch osób z własnym namiotem i samochodem znajdziemy już od około 60-100 zł za dobę, choć w najbardziej popularnych nadmorskich lokalizacjach ceny są odpowiednio wyższe.

Transport nad morze - ile kosztują bilety PKP i loty w wakacje?

W kwestii transportu również możemy nieco zaoszczędzić. Choć ceny biletów kolejowych nie zmieniają się tak dynamicznie jak ceny noclegów i nie są aż tak uzależnione od momentu w sezonie, warto pamiętać, że zakup z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala skorzystać z atrakcyjnych promocji. Dotyczy to szczególnie połączeń realizowanych w mniej popularnych godzinach, na przykład późnym wieczorem. Wcześniejsza rezerwacja jest istotna także z innego powodu - bilety na najpopularniejsze wakacyjne połączenia nad morze potrafią wyprzedać się w ekspresowym tempie.

Bilety PKP można kupić z następującym wyprzedzeniem:

pociągi EIC (Express InterCity) i EIP (Pendolino) - nawet do 120 dni przed planowanym odjazdem,

pociągi IC (InterCity) i TLK - zazwyczaj do 30 dni przed odjazdem.

Pamiętajmy również, że podróż pociągiem może być znacznie tańsza dzięki ustawowym i handlowym ulgom przysługującym różnym grupom pasażerów. W wielu przypadkach pozwalają one obniżyć koszt przejazdu nawet o kilkadziesiąt procent. Ze zniżek skorzystać mogą m.in.:

dzieci do 4. roku życia - mogą podróżować bezpłatnie na podstawie biletu z ulgą 100 proc.,

uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych - korzystają z ustawowej ulgi 37 proc. na przejazdy pociągami krajowymi,

studenci do ukończenia 26. roku życia - mają prawo do ulgi ustawowej w wysokości 51 proc.,

posiadacze Karty Dużej Rodziny - rodzice mogą liczyć na dodatkowe rabaty oferowane przez przewoźników, najczęściej w wysokości 37 proc.,

emeryci i renciści - mają prawo do dwóch przejazdów rocznie z ulgą 37 proc. na podstawie odpowiednich zaświadczeń.

Dla dorosłych, których nie obejmują żadne zniżki, tańszą alternatywą może okazać się podróż samolotem. Co ciekawe, w sezonie wakacyjnym lot do Gdańska lub Szczecina bywa tańszy niż przejazd pociągiem na tej samej trasie. Obecnie najkorzystniej cenowo wypadają połączenia realizowane w lipcu.

Przykładowe ceny biletów lotniczych w obie strony na wakacyjne terminy:

Kraków-Gdańsk - od 130 zł

Kraków-Szczecin - od 150 zł

Wrocław-Gdańsk - od 130 zł

Warszawa-Gdańsk - od 250 zł

Rzeszów-Gdańsk - od 300 zł

W przypadku lotów, podobnie jak przy noclegach, obowiązuje prosta zasada - im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym większa szansa na znalezienie najtańszych ofert. Wraz ze zbliżaniem się wakacji liczba dostępnych miejsc maleje, a ceny biletów stopniowo rosną.

Jeśli planujemy pojechać nad morze pociągiem, bilety najlepiej kupić z wyprzedzeniem morris71 123RF/PICSEL

Tanie wakacje nad morzem - sprawdzone sposoby na niższe koszty urlopu

Jak jeszcze można zaoszczędzić na wyjeździe nad Bałtyk? Jednym z najprostszych sposobów jest wybór noclegu z dostępem do wspólnej lub prywatnej kuchni - co dotyczy nie tylko pensjonatów i kwater prywatnych, ale także wielu campingów. Możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków pozwala znacząco ograniczyć wydatki na wyżywienie, które w sezonie letnim stanowią jedną z największych pozycji w budżecie wakacyjnym.

Jeśli chodzi o atrakcje na miejscu, wybrzeże Bałtyku oferuje ogrom bezpłatnych możliwości spędzania czasu. Najbardziej oczywistą i jednocześnie najważniejszą z nich jest plaża i morze - dostępne bez żadnych opłat, gdzie można korzystać z kąpieli, spacerów brzegiem wody, zachodów słońca czy całodniowego plażowania. W wielu miejscowościach dochodzą do tego rozbudowane promenady i trasy spacerowe, które same w sobie stanowią atrakcję, szczególnie w większych kurortach, takich jak Kołobrzeg, Gdynia czy Międzyzdroje. Bezpłatnie dostępne są również nadmorskie lasy i wydmy, które w wielu lokalizacjach, m.in. w okolicach Łeby czy Słowińskiego Parku Narodowego, tworzą wyjątkowe krajobrazy bez konieczności zakupu biletów.

Dodatkowo w sezonie letnim wiele gmin organizuje bezpłatne wydarzenia plenerowe, takie jak koncerty, kino letnie, animacje dla dzieci czy lokalne festyny. W kurortach powszechnie dostępne są także place zabaw, siłownie plenerowe oraz rozbudowane sieci ścieżek rowerowych, które pozwalają aktywnie spędzać czas bez dodatkowych kosztów.

Świetnym sposobem na ograniczenie wydatków są również różnego rodzaju karty i programy rabatowe. Szczególnie przydatna może być Karta Dużej Rodziny, która uprawnia do zniżek w wielu hotelach, pensjonatach, restauracjach, muzeach i atrakcjach turystycznych w całym kraju. Nad morzem w wybranych obiektach pozwala ona uzyskać nawet około 10-15 proc. zniżki na noclegi oraz usługi gastronomiczne, a w niektórych miejscach również na bilety wstępu. W skali tygodniowego wyjazdu rodzina może dzięki temu zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Karta Dużej Rodziny obejmuje również rabaty w parkach rozrywki, muzeach, kinach, pływalniach i wielu innych atrakcjach.

Dodatkowe ulgi przysługują także seniorom posiadającym Karty Seniora, które w wielu miejscach zapewniają zniżki na noclegi, gastronomię oraz bilety wstępu do atrakcji turystycznych. Warto również sprawdzać oferty dla studentów, uczniów i emerytów dostępne u przewoźników kolejowych oraz w obiektach noclegowych. Coraz częściej pojawiają się także programy lojalnościowe portali rezerwacyjnych, które dla stałych użytkowników oferują dodatkowe rabaty sięgające od kilku do kilkunastu procent.





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