Spis treści: Sierpniowe wakacje w Europie. W tych krajach ceny wciąż są atrakcyjne Gdzie najtaniej wyjechać w sierpniu? Ceny zaczynają się od 300 zł Miasta, góry czy Adriatyk? Każdy znajdzie coś dla siebie

Sierpniowe wakacje w Europie. W tych krajach ceny wciąż są atrakcyjne

Wbrew powszechnemu przekonaniu rezerwowanie wakacji na ostatnią chwilę nie zawsze oznacza wysokie ceny. Jak wskazują eksperci, w wielu krajach cieszących się największym zainteresowaniem turystów nadal dostępne są oferty w przystępnych cenach. Dotyczy to zarówno miast idealnych na kilkudniowy city break, jak i nadmorskich kurortów czy górskich miejscowości.

"Wypocząć można zarówno w kurortach nad Adriatykiem i europejskich miastach, jak i miejscowościach u podnóża Tatr czy w Dolomitach. We wszystkich siedmiu krajach cieszących się obecnie największym zainteresowaniem klientów Travelist.pl najniższe ceny pobytu nie przekraczają 500 zł za dobę dla dwóch osób" - podają eksperci Travelist.pl.

Analiza pokazuje, że osoby planujące urlop z niewielkim wyprzedzeniem nadal mogą wybierać spośród wielu zróżnicowanych ofert. Oto najlepsze z nich.

Noclegi w świetnych cenach znajdziemy m.in. w Sewilli 123RF/PICSEL

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Gdzie najtaniej wyjechać w sierpniu? Ceny zaczynają się od 300 zł

Najkorzystniejsze ceny w zestawieniu dotyczą hiszpańskiej Sewilli. To właśnie stolica Andaluzji okazała się najtańszym spośród analizowanych zagranicznych kierunków.

"Najniższe ceny doby hotelowej dla dwóch osób, ze śniadaniem lub wyżywieniem obejmującym także obiadokolację, wynoszą od 300 zł w Sewilli" - informuje Travelist.pl.

Hiszpańskie miasto będzie dobrym wyborem dla osób, które chcą połączyć letni wypoczynek z intensywnym zwiedzaniem. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się pałac Real Alcázar, monumentalna katedra z wieżą Giralda oraz rozległy Plac Hiszpański. Warto jednak poświęcić czas również mniej oczywistym zakątkom miasta. Po drugiej stronie rzeki leży Triana - historyczna dzielnica od wieków związana z rzemiosłem ceramicznym i flamenco. Działają tu lokalne targowiska, niewielkie warsztaty oraz bary, w których wieczorami odbywają się występy muzyczne.

Nowoczesnym symbolem Sewilli stała się natomiast drewniana konstrukcja Las Setas, pod którą znajdują się stanowiska archeologiczne z czasów rzymskich i arabskich, a na dachu wyznaczono taras widokowy z panoramą miasta. Dłuższy pobyt można wykorzystać także na zwiedzanie Andaluzji. W niedużej odległości od Sewilli znajdują się m.in. ruiny starożytnej Itálici, zabytkowa Carmona, Jerez de la Frontera, Kadyks oraz Park Narodowy Doñana.

Nie tylko Hiszpania pozwala jednak zaplanować sierpniowy urlop bez dużych wydatków. Z danych Travelist.pl wynika, że korzystne ceny można znaleźć również w kilku innych popularnych kierunkach:

Liberec (Czechy) - od 350 zł,

Budapeszt (Węgry) - od 350 zł,

Dobra Voda (Czarnogóra) - od 400 zł,

Wysokie Tatry (Słowacja) - od 410 zł,

wyspa Obonjan (Chorwacja) - od 450 zł,

Madonna di Campiglio (Włochy) - od 470 zł.

Budapeszt to jedno z najbardziej atrakcyjnych miast pod względem turystycznym 123RF/PICSEL

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Miasta, góry czy Adriatyk? Każdy znajdzie coś dla siebie

Wśród najtańszych kierunków znalazły się zarówno miasta idealne na kilkudniowy city break, jak i górskie oraz nadmorskie miejscowości. Osoby, które lubią zwiedzać, mogą rozważyć wyjazd do Budapesztu. Stolica Węgier pozwala połączyć poznawanie zabytków z relaksem w słynnych kąpieliskach termalnych. W programie warto uwzględnić spacer po Wzgórzu Zamkowym, wizytę przy monumentalnym gmachu Parlamentu oraz rejs po Dunaju, z którego można podziwiać panoramę miasta.

Ciekawą propozycją jest również czeski Liberec. Zabytkowe centrum miasta stanowi dobrą bazę do odkrywania Gór Izerskich i masywu Ještědu. To właśnie na szczycie Ještěd znajduje się charakterystyczny hotel z nadajnikiem o futurystycznej bryle, z którego rozciągają się szerokie widoki na okoliczne pasma górskie.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą natomiast wybrać słowackie Wysokie Tatry. Region oferuje około 600 kilometrów szlaków pieszych i ponad 300 kilometrów tras rowerowych, a wśród najpopularniejszych miejsc znajdują się Hrebienok, Wodospady Zimnej Wody oraz Tatrzańska Łomnica. Alternatywą są włoskie Dolomity. Madonna di Campiglio, kojarzona zimą przede wszystkim z narciarstwem, latem staje się punktem wyjścia na liczne trasy prowadzące przez masywy Brenta i Adamello-Presanella.

Nie zabrakło także propozycji dla osób planujących typowo letni wypoczynek nad morzem. Czarnogórska Dobra Voda i chorwacka wyspa Obonjan umożliwiają połączenie plażowania z odkrywaniem mniej zatłoczonych zakątków Adriatyku.

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