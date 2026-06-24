Spis treści: Prawdziwe perły Lubuskiego to nie lasy Co oznaczają oceny EEA i GIS? Te rankingi nie opierają się na opiniach Jezioro Niesłysz. Spokój, sosny i woda, która wygląda jak pocztówka Jezioro Łagowskie. Lubuski klimat małego kurortu Jezioro Lubikowskie. Cichy prymus, o którym wciąż wie niewielu

Prawdziwe perły Lubuskiego to nie lasy

Choć nadal wielu Polaków kojarzy wypoczynek nad jeziorem głównie z Mazurami, coraz więcej słyszy się o Pojezierzu Lubuskim, które skrywa w sobie prawdziwe perełki warte odwiedzenia. Najbardziej zalesione województwo w naszym kraju to jednak nie tylko malownicze lasy, ale także zapierające dech w piersiach jeziora, które od lat doceniane są w najważniejszych rankingach czystości i bezpieczeństwa.

Jeśli wydaje ci się, że aby zażyć orzeźwiającej kąpieli w wodzie, która jest przeźroczysta, a jej kolor mieni się niemal turkusem, trzeba wyjechać za granicę, to bardzo się mylisz. Trwające upały mogą być doskonałym pretekstem do odwiedzenia kąpielisk w Lubuskiem, które od lat utrzymują najwyższe możliwe noty przyznane przez EEA i GIS, dzięki czemu możesz mieć pewność, że przebywasz nad jednym z najczystszych kąpielisk.

Co oznaczają oceny EEA i GIS? Te rankingi nie opierają się na opiniach

Bardzo surowe normy i system badań Europejskiej Agencji Środowiska wskazują dobitnie, czy dane kąpielisko w Europie naprawdę jest bezpieczne. Próbki porównywane i sprawdzane są aż przez cztery lata, zanim wystawiona zostanie końcowa ocena. Najwyższa z nich to "Excellent", a lubuskie jeziora mogą się nią szczycić już od kilku sezonów. Co to dokładnie oznacza? Że w wodzie nie ma śladów zanieczyszczeń biologicznych, czy nie wpłynęły do niej na przykład ścieki lub spływy z gospodarstw rolnych. Oto top jeziora w Lubuskiem, które nie tylko trzymają wysokie normy i zajmują wysokie miejsca w rankingach, ale przy tym są urzekające i idealne zarówno na krótkie odwiedziny, jak i cały urlopowy wypoczynek.

Jezioro Niesłysz. Spokój, sosny i woda, która wygląda jak pocztówka

Woda w jeziorze Niesłysz jest dosłownie przeźroczysta. To jedno z najpiękniejszych jezior w Lubuskiem Mateusz Grochocki East News

Jezioro Niesłysz to miejsce, które ma spokojny, nieco leniwy i bardzo łączący nas z naturą klimat. Sosny rosną tuż nad samą wodą, ptaki śpiewają, niewielkie domki w pobliżu plaż zachęcają do lenistwa i rozkoszowania się widokami. A panorama nad tym jeziorem jest absolutnie piękna. Tutaj nawet zwykły spacer brzegiem jeziora zyskuje zupełnie nową wartość.

Nie bez powodu od wielu sezonów Niesulice przyciągają spragnionych wakacyjnego luzu i gwarantu udanego wypoczynku turystów. Ale nie tylko z tych powodów. Woda w jeziorze Niesłysz jest oszałamiająco czysta, krystaliczna i mieni się niebieskawą barwą w słońcu. Nie jest zamulona, co zachwyca wszystkich, którzy odkryli to miejsce.

Podczas upałów nie sposób oprzeć się pokusie orzeźwiającej kąpieli lub wypożyczeniu roweru wodnego bądź łódki. Piękny kolor wody, zadbana infrastruktura plażowa, porządek i wyjątkowa czystość wody powinny być wystarczającą zachętą do odwiedzenia tego miejsca, ale jeśli potrzebujesz twardych danych i dowodów - są i takie.

Kąpieliska nad Niesłyszem od kilku sezonów utrzymują najwyższą klasę "Jakość doskonała" w systemie GIS i EEA. Badania prowadzone są regularnie.

Jezioro Łagowskie. Lubuski klimat małego kurortu

Piękna, czysta woda, zabytki i kurortowy klimat - oto Łagów Fot. Mariusz Kapa³a / GazetA LUBUSKA East News

Jezioro Łagowskie daje zupełnie inne wrażenie, choć to kolejne z docenianych w badaniach i rankingach jezioro. O ile Niesłysz kojarzy się ze spokojnym pobytem w niewielkim domku nad wodą, to Łagów jest miejscem z klimatem bardziej kurortowym.

Wzgórza schodzą niemal do samego jeziora, między nimi znajduje się zabudowa Łagowa, a w tle zamek. Wieczorem, kiedy światła odbijają się od tafli wody, wiele osób mówi, że miejsce zyskuje niemal południowy charakter. Tu zdecydowanie postawiono na turystykę i małą architekturę dopracowaną w szczegółach: promenady, pomosty, plaże, miejsca spacerowe, restauracje i kawiarnie.

Nad jeziorem góruje zamek, który warto zwiedzić po kąpieli w jeziorze Tomasz Gawalkiewicz Agencja FORUM

Co roku odbywa się w tej malowniczej miejscowości Lubuskie Lato Filmowe, na które przyjeżdżają gwiazdy polskiego kina.

Jezioro Łagowskie również ma bardzo dobre wyniki jakościowe GIS i EEA, ale ma też inne mocne strony. Połączenie cudownego krajobrazu i zabytkowego otoczenia to to, czego szuka wielu Polaków: odrobina lenistwa i sporo aktywnego zwiedzania.

Jezioro Lubikowskie. Cichy prymus, o którym wciąż wie niewielu

Jezioro Lubikowskie od lat utrzymuje się wysoko w rankingach najczystszych jezior Skarabeusz / Wikimedia Commons / CC BY-SA Wikimedia Commons

Jezioro Lubikowskie bywa z kolei nazywane przez media "cichym prymusem" całego regionu. Mało osób spoza Lubuskiego je zna, ale wyniki badań wody są naprawdę imponujące. Efekt "wow" tego miejsca to duża, dzika przestrzeń, lasy, spokojniejsze otoczenie i poczucie znalezienia się poza mapą. Plaże są naturalne, infrastruktura nie dominuje, tylko natura i my.

Dzikość, spokój i wysokie noty za czystość wody oraz bezpieczeństwo kąpieliska to jedne z jego największych atutów. To właśnie Lubikowskie bardzo często wskazywane jest jako jedno z jezior utrzymujących najwyższe klasy jakości przez kolejne lata. Od niedawna Lubikowo coraz intensywniej promuje imponujące jezioro, zachęcając turystów do odkrywania go również podczas rejsów łodziami.

Wszystkie te propozycje można dopasować do własnych oczekiwań i preferencji - w zależności od tego, czy lubimy być bliżej miejsc do zwiedzania, czy też chcemy rozkoszować się przyrodą, każde z nich zapewni wyjątkowe wrażenia.

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