Te kąpieliska pod Krakowem warto odwiedzić w upalne dni. Czysta woda i piękne widoki

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Wakacje ruszyły pełną parą, a sprzyjająca pogoda sprawiła, że sezon na wypoczynek nad wodą został oficjalnie otwarty. W okolicach Krakowa znajduje się wiele kąpielisk, jednak trzy z nich cieszą się szczególną popularnością wśród mieszkańców Małopolski.

Drewniany taras z zadaszeniem przy jeziorze Kryspinów, otoczony drzewami, pod błękitnym niebem z chmurami.
Kryspinów to świetne miejsce na wypoczynek nad wodą 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Zakrzówek - krakowskie "Malediwy", które co roku przyciągają tłumy
  2. Kryspinów - piękne kąpielisko pod Krakowem dla całych rodzin
  3. Zalew Chechło w Trzebini. Mniej tłumów i spokojniejszy wypoczynek

Zakrzówek - krakowskie "Malediwy", które co roku przyciągają tłumy

Zakrzówek to jedno z najbardziej rozpoznawalnych kąpielisk w Krakowie. Zalew powstał w 1992 roku w miejscu dawnego kamieniołomu wapienia i przez lata był popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców. Ogromną popularność zyskał po utworzeniu zorganizowanego kąpieliska z basenami.

Na terenie obiektu znajdują się baseny o różnej głębokości: 40 cm (brodzik dla dzieci), 80 cm, 120 cm oraz 350 cm. Udogodnieniem są szerokie, drewniane pomosty, które ułatwiają poruszanie się po terenie.

Woda ma charakterystyczny turkusowy kolor, a wapienne skały otaczające zbiornik nadają miejscu klimat przypominający śródziemnomorskie kurorty. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje limit osób. Na miejscu dostępne są przebieralnie i toalety, a kąpielisko jest strzeżone przez ratowników w godzinach 10:00-18:00 przez cały sezon wakacyjny.

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Kryspinów - piękne kąpielisko pod Krakowem dla całych rodzin

Zalew Kryspinów, położony około 12 km od Krakowa, to jedno z najchętniej wybieranych miejsc wypoczynku przez mieszkańców miasta. Zbiornik powstał w wyniku eksploatacji piasku i żwiru, a dziś pełni funkcję rekreacyjną.

Na odwiedzających czekają piaszczyste plaże, zacienione miejsca wypoczynku, plac zabaw, wypożyczalnie sprzętu wodnego, a także miejsca do grillowania i park linowy.

Kąpielisko w sezonie letnim jest strzeżone w godzinach 10:00-18:00. Wstęp jest płatny - obowiązują bilety normalne, ulgowe i rodzinne, a także możliwość zakupu karnetu sezonowego.

Cennik w sezonie:

  • bilet normalny: 20 zł
  • bilet ulgowy: 15 zł
  • bilet rodzinny: 40 zł
  • karnet sezonowy (1 osoba): 200 zł
  • karnet rodzinny: 400 zł
Biała żaglówka płynąca po spokojnym jeziorze, w otoczeniu zielonych brzegów i pod niebem z białymi chmurami.
Kryspinów oferuje piękne widoki i świetne warunki do pływania123RF/PICSEL

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Zalew Chechło w Trzebini. Mniej tłumów i spokojniejszy wypoczynek

Dla osób szukających większego spokoju dobrym wyborem może być Zalew Chechło w Trzebini, oddalony około 50 km od Krakowa. To miejsce często wybierane przez tych, którzy chcą uniknąć tłumów charakterystycznych dla popularniejszych kąpielisk.

Zbiornik oferuje piaszczystą plażę, pomosty oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę rekreacyjną. To także atrakcyjne miejsce dla miłośników natury i sportów wodnych.

Zalew jest zasilany przez rzekę Chechło oraz potok Młoszówka, a jakość wody jest regularnie kontrolowana. W sezonie działa tu strzeżone kąpielisko z ratownikami oraz nadzorem służb. Dzięki większej odległości od Krakowa miejsce to pozwala na spokojniejszy wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.

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