Te miejsca w Europie pokochali seniorzy. Tydzień wypoczynku kosztuje mniej niż w Polsce
Wyjazd za granicę nie musi oznaczać wysokich kosztów ani tłumów turystów. W Europie wciąż można znaleźć miejsca, które zachwycają spokojem, pięknymi krajobrazami i uzdrowiskowym klimatem, a jednocześnie oferują noclegi z wyżywieniem w rozsądnych cenach. Oto trzy kierunki, które szczególnie przypadną do gustu seniorom, szukającym komfortowego wypoczynku, łagodnego tempa zwiedzania i atrakcyjnych cen.
Spis treści:
- Urokliwe uzdrowisko w Czechach. Leży niedaleko Polski
- Bad Elster w Niemczech. Kameralne uzdrowisko z dala od tłumów
- All inclusive dla seniora za grosze. Spokojna alternatywa dla Złotych Piasków
- Jak znaleźć tani wyjazd dla seniora za granicę?
Urokliwe uzdrowisko w Czechach. Leży niedaleko Polski
Dla seniorów, szukających spokojnego miejsca na wypoczynek, które łączy piękne krajobrazy, uzdrowiskowy klimat i rozsądne ceny, Karlowe Wary w Czechach mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.
To jedno z najbardziej znanych i cenionych uzdrowisk w Europie. Miasto zachwyca elegancką architekturą, zadbanymi parkami i licznymi kolumnadami, przy których można spacerować bez pośpiechu.
Największą atrakcją są gorące źródła mineralne wykorzystywane w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, narządu ruchu i problemów metabolicznych. W mieście działa kilkanaście pijalni wód oraz nowoczesne centra SPA i rehabilitacji.
Karlowe Wary są również świetną bazą do spokojnych wycieczek po zachodnich Czechach. W okolicy nie brakuje zamków, punktów widokowych i tras spacerowych o niewielkim stopniu trudności.
Ile kosztuje pobyt?
Za tygodniowy pobyt dla dwóch osób zapłacimy:
- od 1000 zł za pokój w pensjonacie bez śniadania
- od 1440 zł za pokój w hotelu 3-gwiazdkowym ze śniadaniem
- od 1900 zł za pobyt w hotelu 4-gwiazdkowym ze śniadaniem.
Do Karlowych Warów można wygodnie dostać się bez samochodu. Z Polski najłatwiej dojechać pociągiem lub autobusem do Pragi, skąd regularnie kursują bezpośrednie autobusy (m.in. RegioJet i FlixBus). Podróż z Pragi trwa około 2-2,5 godziny. Osoby podróżujące z Dolnego Śląska mogą również skorzystać z połączeń przez Ostrawę lub Pilzno. Na miejscu komunikacja miejska jest dobrze rozwinięta, a większość atrakcji znajduje się w centrum i można do nich dotrzeć pieszo.
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Bad Elster w Niemczech. Kameralne uzdrowisko z dala od tłumów
Bad Elster to jedno z tych miejsc w Niemczech, które wciąż pozostaje poza głównym szlakiem turystycznym, choć ma wiele do zaoferowania osobom szukającym spokojnego wypoczynku.
To niewielkie uzdrowisko w Saksonii, położone zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Czechami.
Miasto słynie z leczniczych wód mineralnych, spokojnych parków oraz pięknej XIX-wiecznej architektury. Nie ma tu tłumów, hałaśliwych deptaków ani zatłoczonych plaż. Zamiast tego odwiedzający mogą korzystać z nowoczesnych term, koncertów muzyki klasycznej oraz licznych terenów spacerowych.
To doskonałe miejsce dla osób, które chcą odpocząć w ciszy, zadbać o zdrowie i jednocześnie zwiedzić mniej znaną część Niemiec.
Koszt tygodniowego pobytu to:
- pensjonaty - od 1200 zł za pokój 2-osobowy w pensjonacie,
- hotele 3-gwiazdkowe - od 2600 zł za pokój.
Bad Elster również jest łatwo dostępne dla osób podróżujących koleją. Z Polski najlepiej dojechać pociągiem do Drezna lub Hof, a następnie przesiąść się do pociągu regionalnego. Alternatywą jest podróż autobusem do Drezna i dalsza podróż koleją. Ostatni odcinek zajmuje około godziny. Samo uzdrowisko jest niewielkie, dlatego większość hoteli, parków i term znajduje się w odległości krótkiego spaceru od dworca.
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All inclusive dla seniora za grosze. Spokojna alternatywa dla Złotych Piasków
Bułgaria kojarzy się głównie z dużymi kurortami nad Morzem Czarnym, jednak seniorzy coraz częściej wybierają znacznie spokojniejsze Pomorie. To niewielkie miasteczko położone między Burgas a Słonecznym Brzegiem, znane przede wszystkim z leczniczego błota i solanek.
Plaże są znacznie mniej zatłoczone niż w największych kurortach, a promenada zachęca do długich spacerów. Dodatkowym atutem są liczne restauracje z lokalną kuchnią oraz bardzo przystępne ceny.
Pomorie słynie także z sanatoriów oferujących zabiegi z wykorzystaniem błota leczniczego, które pomagają osobom z problemami stawów i kręgosłupa.
Ile kosztuje tygodniowy wypoczynek?
- hotel 4-gwiazdkowy w formule all inclusive - od 1500 zł od osoby (październik),
- hotel 4-gwiazdkowy w formule all inclusive - od 1750 zł od osoby (sierpień)
- apartament - od około 1000 zł za tydzień.
Nawet doliczając koszt przelotu, całkowity wyjazd często okazuje się tańszy niż wakacje nad Bałtykiem.
Jak znaleźć tani wyjazd dla seniora za granicę?
Największe oszczędności przynoszą podróże poza szczytem sezonu. Czerwiec oraz wrzesień to miesiące, w których pogoda nadal sprzyja wypoczynkowi, a ceny hoteli są nawet o kilkadziesiąt procent niższe niż w lipcu i sierpniu.
Seniorzy powinni również zwracać uwagę na pakiety obejmujące śniadania i obiadokolacje, ponieważ pozwalają znacząco ograniczyć codzienne wydatki. W wielu europejskich uzdrowiskach można także skorzystać ze specjalnych ofert dla osób 60+, obejmujących zniżki na noclegi, zabiegi rehabilitacyjne czy wstęp do term.
Dzięki temu komfortowy tygodniowy wypoczynek w spokojnym, malowniczym miejscu w Europie wciąż można zorganizować bez nadwyrężania domowego budżetu.