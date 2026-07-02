Spis treści: Urokliwe uzdrowisko w Czechach. Leży niedaleko Polski Bad Elster w Niemczech. Kameralne uzdrowisko z dala od tłumów All inclusive dla seniora za grosze. Spokojna alternatywa dla Złotych Piasków Jak znaleźć tani wyjazd dla seniora za granicę?

Urokliwe uzdrowisko w Czechach. Leży niedaleko Polski

Dla seniorów, szukających spokojnego miejsca na wypoczynek, które łączy piękne krajobrazy, uzdrowiskowy klimat i rozsądne ceny, Karlowe Wary w Czechach mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

To jedno z najbardziej znanych i cenionych uzdrowisk w Europie. Miasto zachwyca elegancką architekturą, zadbanymi parkami i licznymi kolumnadami, przy których można spacerować bez pośpiechu.

Największą atrakcją są gorące źródła mineralne wykorzystywane w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, narządu ruchu i problemów metabolicznych. W mieście działa kilkanaście pijalni wód oraz nowoczesne centra SPA i rehabilitacji.

Karlowe Wary są również świetną bazą do spokojnych wycieczek po zachodnich Czechach. W okolicy nie brakuje zamków, punktów widokowych i tras spacerowych o niewielkim stopniu trudności.

Ile kosztuje pobyt?

Za tygodniowy pobyt dla dwóch osób zapłacimy:

od 1000 zł za pokój w pensjonacie bez śniadania

od 1440 zł za pokój w hotelu 3-gwiazdkowym ze śniadaniem

od 1900 zł za pobyt w hotelu 4-gwiazdkowym ze śniadaniem.

Do Karlowych Warów można wygodnie dostać się bez samochodu. Z Polski najłatwiej dojechać pociągiem lub autobusem do Pragi, skąd regularnie kursują bezpośrednie autobusy (m.in. RegioJet i FlixBus). Podróż z Pragi trwa około 2-2,5 godziny. Osoby podróżujące z Dolnego Śląska mogą również skorzystać z połączeń przez Ostrawę lub Pilzno. Na miejscu komunikacja miejska jest dobrze rozwinięta, a większość atrakcji znajduje się w centrum i można do nich dotrzeć pieszo.

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Bad Elster w Niemczech. Kameralne uzdrowisko z dala od tłumów

Bad Elster to jedno z tych miejsc w Niemczech, które wciąż pozostaje poza głównym szlakiem turystycznym, choć ma wiele do zaoferowania osobom szukającym spokojnego wypoczynku.

To niewielkie uzdrowisko w Saksonii, położone zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Czechami.

Miasto słynie z leczniczych wód mineralnych, spokojnych parków oraz pięknej XIX-wiecznej architektury. Nie ma tu tłumów, hałaśliwych deptaków ani zatłoczonych plaż. Zamiast tego odwiedzający mogą korzystać z nowoczesnych term, koncertów muzyki klasycznej oraz licznych terenów spacerowych.

To doskonałe miejsce dla osób, które chcą odpocząć w ciszy, zadbać o zdrowie i jednocześnie zwiedzić mniej znaną część Niemiec.

Koszt tygodniowego pobytu to:

pensjonaty - od 1200 zł za pokój 2-osobowy w pensjonacie,

hotele 3-gwiazdkowe - od 2600 zł za pokój.

Bad Elster również jest łatwo dostępne dla osób podróżujących koleją. Z Polski najlepiej dojechać pociągiem do Drezna lub Hof, a następnie przesiąść się do pociągu regionalnego. Alternatywą jest podróż autobusem do Drezna i dalsza podróż koleją. Ostatni odcinek zajmuje około godziny. Samo uzdrowisko jest niewielkie, dlatego większość hoteli, parków i term znajduje się w odległości krótkiego spaceru od dworca.

Bad Elster to piękne uzdrowisko z kameralnym klimatem 123RF/PICSEL

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All inclusive dla seniora za grosze. Spokojna alternatywa dla Złotych Piasków

Bułgaria kojarzy się głównie z dużymi kurortami nad Morzem Czarnym, jednak seniorzy coraz częściej wybierają znacznie spokojniejsze Pomorie. To niewielkie miasteczko położone między Burgas a Słonecznym Brzegiem, znane przede wszystkim z leczniczego błota i solanek.

Plaże są znacznie mniej zatłoczone niż w największych kurortach, a promenada zachęca do długich spacerów. Dodatkowym atutem są liczne restauracje z lokalną kuchnią oraz bardzo przystępne ceny.

Pomorie słynie także z sanatoriów oferujących zabiegi z wykorzystaniem błota leczniczego, które pomagają osobom z problemami stawów i kręgosłupa.

Ile kosztuje tygodniowy wypoczynek?

hotel 4-gwiazdkowy w formule all inclusive - od 1500 zł od osoby (październik),

hotel 4-gwiazdkowy w formule all inclusive - od 1750 zł od osoby (sierpień)

apartament - od około 1000 zł za tydzień.

Nawet doliczając koszt przelotu, całkowity wyjazd często okazuje się tańszy niż wakacje nad Bałtykiem.

Tanie all inclusive dla seniora? Pomorie to świetny wybór 123RF/PICSEL

Jak znaleźć tani wyjazd dla seniora za granicę?

Największe oszczędności przynoszą podróże poza szczytem sezonu. Czerwiec oraz wrzesień to miesiące, w których pogoda nadal sprzyja wypoczynkowi, a ceny hoteli są nawet o kilkadziesiąt procent niższe niż w lipcu i sierpniu.

Seniorzy powinni również zwracać uwagę na pakiety obejmujące śniadania i obiadokolacje, ponieważ pozwalają znacząco ograniczyć codzienne wydatki. W wielu europejskich uzdrowiskach można także skorzystać ze specjalnych ofert dla osób 60+, obejmujących zniżki na noclegi, zabiegi rehabilitacyjne czy wstęp do term.

Dzięki temu komfortowy tygodniowy wypoczynek w spokojnym, malowniczym miejscu w Europie wciąż można zorganizować bez nadwyrężania domowego budżetu.





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