Spis treści: Wakacje w Turcji 2026. Alanya to nie tylko hotele all inclusive Alanya stolicą siatkówki plażowej? Spektakularne wydarzenie Beach Pro Tour w Alanyi. Turniej światowej klasy w sercu kurortu Mecze siatkówki plażowej robią ogromne wrażenie Wydarzenia w Alanyi latem 2026. Nuda zdecydowanie nie grozi turystom

Wakacje w Turcji 2026. Alanya to nie tylko hotele all inclusive

Turcja od lat należy do najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych wśród Polaków. Przyciąga nie tylko gwarancją słonecznej pogody, ciepłym morzem i rozbudowaną bazą hotelową, ale także atrakcyjnymi cenami oraz bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym.

Największą popularnością niezmiennie cieszy się tureckie wybrzeże Morza Śródziemnego, uznawane za jeden z najlepszych regionów wypoczynkowych. Wśród Polaków króluje Alanya - jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Tureckiej położony malowniczo u podnóża gór Taurus. Łączy on nadmorski klimat z bogatą ofertą atrakcji i choć masowo odwiedzają go turyści z całego świata, wciąż zachowuje swój lokalny klimat.

To była moja pierwsza wizyta w Alanyi i muszę przyznać, że miejsce to przerosło moje oczekiwania. Spodziewałam się przede wszystkim wielkich kompleksów hotelowych i międzynarodowej atmosfery, a na miejscu zastałam spektakularne krajobrazy, malownicze plaże oraz miejsca, w których wciąż można poczuć lokalny charakter miasta.

Alanya zachwyca swoim położeniem. Z jednej strony rozciągają się długie, szerokie plaże otoczone turkusowymi wodami Morza Śródziemnego, z drugiej krajobraz zamykają imponujące szczyty gór Taurus, pokryte zielenią. Takie warunki naturalne tworzą doskonałe środowisko nie tylko do wypoczynku, ale także do uprawiania sportu.

To właśnie ten potencjał od kilku lat intensywnie wykorzystują lokalne władze, przez co dziś można zauważyć, że Alanya coraz wyraźniej stawia na rozwój turystyki aktywnej i sportowej, inwestując w nowoczesną infrastrukturę oraz organizację wydarzeń o międzynarodowym zasięgu. Coraz częściej mówi się, że miasto chce wyjść poza tradycyjną formułę wakacji określaną jako "3S" - sea, sun and sand (morze, słońce i plaża) - i dodać do niej czwarte "S", czyli sport.

Popularny kurort konsekwentnie buduje wizerunek miejsca atrakcyjnego nie tylko dla osób szukających relaksu przy hotelowym basenie. Miasto rozwija sieć obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizuje biegi, zawody kolarskie, turnieje sportowe oraz wydarzenia z udziałem profesjonalnych zawodników. Celem tych działań jest stworzenie atrakcyjnej oferty dla turystów, którzy podczas urlopu chcą połączyć wypoczynek z aktywnością fizyczną.

W efekcie Alanya stopniowo zmienia swoje oblicze. Z kurortu kojarzonego głównie z wakacjami all inclusive staje się miejscem, które coraz śmielej przyciąga miłośników aktywnego stylu życia i sportu.

Alanya stolicą siatkówki plażowej? Spektakularne wydarzenie

Choć w Alanyi organizowane są liczne wydarzenia sportowe - od ultramaratonów po turnieje piłki nożnej i piłki ręcznej - jedna dyscyplina wyróżnia się szczególnie, wpisując się jednocześnie w nadmorski charakter kurortu. Mowa o siatkówce plażowej, która dzięki połączeniu sportowych emocji, śródziemnomorskiej scenerii i wakacyjnej atmosfery staje się nowym symbolem miasta.

Historia tej dyscypliny w Alanyi sięga początku lat 90. To właśnie tutaj w 1992 roku rozegrano pierwsze krajowe zawody w siatkówce plażowej. Rok później miasto było gospodarzem pierwszego turnieju międzynarodowego, a w 1996 roku do kalendarza imprez dołączył prestiżowe wydarzenie World Tour. Przez ponad trzy dekady Alanya wypracowała sobie renomę jednego z najważniejszych i najbardziej doświadczonych ośrodków siatkówki plażowej w Europie oraz na Bliskim Wschodzie.

W ostatnich latach pozycję miasta dodatkowo umocniła organizacja turniejów z cyklu Volleyball World Beach Pro Tour pod egidą Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB). Sukces pierwszej imprezy sprawił, że organizatorzy zdecydowali się powierzyć Alanyi rolę gospodarza kolejnych edycji. Miasto zadeklarowało organizację wydarzeń z cyklu Beach Pro Tour co najmniej do 2028 roku.

W czerwcu tego roku miałam okazję osobiście obserwować rywalizację podczas Volleyball World Beach Pro Tour Challenge 2026. Turniej odbywał się od 10 do 14 czerwca i przez pięć dni dostarczał kibicom ogromnych emocji. Dynamiczne mecze rozgrywane na tle błękitnego Morza Śródziemnego przyciągały zarówno fanów sportu, jak i turystów, którzy trafili na wydarzenie podczas wakacyjnego pobytu.

To właśnie połączenie światowej klasy sportu z wyjątkową atmosferą nadmorskiego kurortu sprawia, że turniej staje się jedną z największych wakacyjnych atrakcji Alanyi. Nawet osoby, które na co dzień nie śledzą siatkówki plażowej, mogą liczyć na widowisko pełne emocji, rywalizacji i wrażeń.

Siatkówka plażowa 123RF/PICSEL

Beach Pro Tour w Alanyi. Turniej światowej klasy w sercu kurortu

Organizacja zawodów rangi światowej nie byłaby możliwa bez odpowiedniej infrastruktury. Jednym z ważniejszych projektów ostatnich lat było otwarcie Międzynarodowego Centrum Sportów Plażowych Alanya (Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi).

Ten nowoczesny kompleks zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi standardami, wyposażony został w 12 boisk, a podczas największych wydarzeń ich liczba może zostać zwiększona nawet do 26. Główna arena mieści 2200 widzów, druga 600, natomiast łączna pojemność wszystkich trybun wynosi około 4000 miejsc.

Na uwagę zasługuje również ekologiczny charakter inwestycji. Kompleks funkcjonuje zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju i został zaprojektowany z myślą o minimalizowaniu wpływu na środowisko. Nie bez znaczenia jest także fakt, że powstał przy współpracy Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) oraz Tureckiej Federacji Piłki Siatkowej, które od początku widziały w Alanyi potencjał do stworzenia całorocznego centrum turystyki sportowej.

Mecze siatkówki plażowej robią ogromne wrażenie

Volleyball World Beach Pro Tour to najbardziej prestiżowy cykl zawodów w siatkówce plażowej organizowany przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB). Rozgrywki skupiają czołowych zawodników świata i składają się z trzech poziomów rywalizacji: Futures, Challenge oraz Elite. Najlepsze pary zbierają punkty do światowego rankingu, a sezon kończy wielki finał z udziałem dziesięciu najwyżej sklasyfikowanych drużyn.

Co istotne, nie trzeba być zagorzałym kibicem siatkówki, aby świetnie bawić się podczas oglądania takiego wydarzenia. Turniej przyciąga bardzo różnorodną publiczność - od rodzin z dziećmi, przez grupy przyjaciół, po turystów, którzy po prostu szukają ciekawej atrakcji podczas pobytu w Alanyi. To doskonały sposób na urozmaicenie wakacji i spędzenie kilku godzin w wyjątkowej atmosferze.

Siatkówka plażowa oglądana na żywo robi znacznie większe wrażenie niż przed telewizorem. Dynamika gry, widowiskowe akcje i bezpośredni kontakt z emocjami zawodników sprawiają, że trudno oderwać wzrok od boiska. Dodatkowo klimat wydarzenia przypomina bardziej letni festiwal niż klasyczne zawody sportowe. Na terenie obiektu można kupić przekąski i napoje, mecze przeplatane są występami cheerleaderek, a całości towarzyszy muzyka i wakacyjna atmosfera.

Dla mnie była to pierwsza okazja, by zobaczyć mecze siatkówki plażowej na żywo na tak wysokim poziomie. Zawodnicy zaprezentowali imponujące umiejętności, a wiele spotkań trzymało kibiców w napięciu do ostatniej akcji. Emocji nie brakowało ani na boisku, ani na trybunach.

To doświadczenie sprawiło, że jeszcze lepiej zrozumiałam, dlaczego Alanya tak mocno inwestuje w rozwój turystyki sportowej. Jeśli ktoś planuje wakacje w tym regionie i termin pobytu pokrywa się z turniejem, zdecydowanie warto zarezerwować sobie choć jeden wieczór na wizytę na trybunach. To atrakcja, która spodoba się nie tylko fanom sportu, ale każdemu, kto chce przeżyć coś więcej niż kolejny dzień spędzony na plaży.

siatkówka plażowa 123RF/PICSEL

Wydarzenia w Alanyi latem 2026. Nuda zdecydowanie nie grozi turystom

Lato w Alanyi zapowiada się wyjątkowo intensywnie. W kalendarzu znalazły się zarówno wydarzenia sportowe, jak i koncerty, festiwale oraz imprezy nawiązujące do lokalnych tradycji. W tym sezonie możemy liczyć na wiele atrakcji, które pozwolą urozmaicić wypoczynek pomiędzy plażowaniem a zwiedzaniem.

Jeszcze w czerwcu odbędą się dwa interesujące wydarzenia. Miłośnicy muzyki będą mogli uczestniczyć w koncercie z cyklu Musical Tones, organizowanym w historycznych sceneriach Alanyi, gdzie muzyka spotyka się z wyjątkową atmosferą zabytkowych miejsc. Z kolei osoby zainteresowane piłką ręczną mogą wybrać się na Ramazan Demirci Street Handball Tournament.

Równie ciekawie zapowiada się lipiec. Już pierwszego dnia miesiąca odbędzie się wydarzenie poświęcone nocnemu pływaniu pod gwiazdami. Kilkanaście dni później, 18 lipca, Alanya ponownie stanie się sceną dla koncertu z cyklu Musical Tones, organizowanego w wyjątkowej historycznej oprawie.

Sierpień przyniesie natomiast połączenie tradycji, kultury i sportowych emocji. Na początku miesiąca odbędzie się festiwal tradycyjnych tureckich zapasów w oleju. To niepowtarzalna okazja, by poznać wielowiekową tradycję, która do dziś zajmuje ważne miejsce w tureckiej kulturze.

15 sierpnia mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w kolejnym koncercie plenerowym, natomiast koniec miesiąca upłynie pod znakiem sportowych emocji. W dniach 23-26 sierpnia Alanya będzie gospodarzem jednego z etapów Mistrzostw Turcji w Piłce Nożnej Plażowej.

Osoby spędzające wakacje w Alanyi pod koniec sierpnia będą mogły również wziąć udział w obchodach Dnia Zwycięstwa. Tradycyjnie uroczystości zakończy spektakularny koncert i liczne wydarzenia towarzyszące.

Jednak największym magnesem dla międzynarodowej publiczności będzie Alanya International Jazz Festival, który odbędzie się w dniach 17-20 września. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych regionu, przyciągające artystów i miłośników jazzu z całego świata. Koncerty odbywające się w malowniczej scenerii Morza Śródziemnego tworzą wyjątkową atmosferę, która sprawia, że festiwal od lat pozostaje jednym z najważniejszych punktów kulturalnego kalendarza Alanyi.

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To najmodniejszy kierunek wakacyjny w tym roku. Turyści wybierają Europę © 2026 Associated Press