Tatry przyciągają coraz więcej turystów. Statystyki nie kłamią

Tatrzański Park Narodowy przeżywa w ostatnich latach prawdziwe turystyczne oblężenie. Przybywający na południe Polski już nie chcą spacerować po Krupówkach, a pragną natury, więc i próbują swoich sił na górskich szlakach.

Zestawiając oficjalne dane TPN i raporty TOPR widać, że ruch na szlakach systematycznie rośnie, a jego kulminacją był sezon 2024 i rekordowe lato 2025. Według danych TPN w kolejnych latach do parku weszło około: 4,58 mln osób w 2022 r., 4,51 mln w 2023 r., 4,90 mln osób w 2024 r., natomiast za rok 2025 TPN raportuje już blisko 3,92 mln wejść w okresie styczeń-sierpień 2025, a "niemal 4 mln" do początku września 2025.

Choć za piękny i słoneczny weekend 19-21 września 2025 roku nie ma jeszcze oficjalnych statystyk z TPN, to po ilości osób na szczytach i szlakach, a także po kolejkach na szczyty, można wnioskować, że był to jeden z rekordowych weekendów.

Media lokalne i ogólnopolskie od 10 do 20 września 2025 relacjonowały duże kolejki i przepełnione parkingi na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szczególnie widoczne to było w sobotę 20 września.

Media społecznościowe także pełne były zdjęć i nagrań od turystów, którzy stali ramię w ramię z innymi turystami w kolejce na łańcuchach, które prowadzą na Rysy, czy też na Giewont. Szczyt Kasprowego Wierchu był także przepełniony.

Jednak nie wszystkie miejsca i nie wszystkie szczyty w ten słoneczny, jesienny weekend wyglądały właśnie w ten sposób. Mniej popularne, a równie piękne szlaki wciąż czekają na turystów, którzy nie chcą przepychać się w kolejce do zdobycia wierzchołka góry.

Mniej popularne, ale nie mniej piękne. Poczuj się na szlaku jak Frodo Baggins

Wędrówka przez Tatry Zachodnie to uczta dla oczu Karolina Iwaniuk Archiwum autora

Wiele osób pragnie odwiedzić w Tatrach najbardziej popularne miejsca, czyli chociażby Kasprowy Wierch, Giewont, czy Rysy, czyli najwyższy szczyt polskich Tatr i najwyższy punkt w Polsce, o wysokości 2499 m n.p.m.

Turyści też chętnie odwiedzają Morskie Oko, czy Dolinę Chochołowską, gdzie zwieńczeniem wędrówki jest często pobyt w schronisku górskim, czy schroniskowej restauracji, gdzie możemy zjeść pyszny obiad albo deser - szarlotkę, czy jak w Schronisku PTTK na Polanie Chochołowskiej - deser chochołowski.

To oczywiście kultowe miejsca, a także piękne widoki po drodze i doskonała pamiątka, ale też często należy liczyć się z tłumami, jakie tam spotkamy.

A co jeżeli szukamy w górach ciszy i spokoju, a nie najbardziej popularnych miejsc? Tatry przychodzą szybko z odpowiedzią, a ja sprawdziłam to właśnie w najbardziej oblegany weekend tego września.

Wybrałam Tatry Zachodnie, które swój początek mają w Dolinie Chochołowskiej, ale jak się okazuje - nie musimy przechodzić całej doliny aż do schroniska, by zacząć wspinać się w górę. Wystarczy, że skręcimy po drodze na Trzydniowiański Wierch.

Z niewielkiej Polany Trzydniówki, w lewo odbija czerwony szlak właśnie na Trzydniowiański Wierch. To niezbyt popularna droga, bo należy przygotować się na odrobinę monotonii na początku i trochę zadyszki, bo szlak prowadzi mocno w górę, ale nie jest wymagający technicznie. Po kamiennych stopniach podchodzimy systematycznie w górę tzw. Krowim Żlebem.

Kiedy jednak przejdziemy przez ten etap i wyjdziemy ponad poziom lasu, a następnie kosodrzewiny, naszym oczom ukarze się widok na Tatry Zachodnie. Na końcowe podejście na Trzydniowiański Wierch wiedzie szeroka ścieżka i to jest moment, w którym już możemy cieszyć się widokami. Trawiasty wierzchołek to 1758 m n.p.m. i jest to pierwszy szczyt, na którym spotykam tylko parę osób chwilę po godzinie 11 rano.

To właśnie z tego szczytu rozciąga się widok na kolejne ścieżki, którymi możemy powędrować i poczuć się dosłownie jak Frodo Baggins przemierzający Śródziemie we "Władcy Pierścieni". Jesienią zbocza zielonych Tatr Zachodnich zaczynają przybierać złociste, rdzawe i pomarańczowe barwy, które zachwycają i cieszą moje oczy przez całą wędrówkę, gdyż Trzydniowiański Wierch jest dopiero wstępem do dalszej wędrówki.

Dwutysięczniki niemal puste na szczytach. Tu odpoczniesz w ciszy

Widok z Kończystego Wierchu jest dopiero zapowiedzią tego, co czeka nas wyżej w Zachodnich Tatrach Karolina Iwaniuk Archiwum autora

Z Trzydniowiańskiego Wierchu ruszam dalej na Kończysty Wierch. On osiąga już wysokość 2 002 m n.p.m., a przejście z jednego szczytu na drugi zajmuje tylko 30-45 minut szybszym tempem.

Droga wiedze zielonym szlakiem przez północną grań Kończystego Wierchu. Ruszając z Trzydniowiańskiego Wierchu idę początkowo szeroką ścieżką, która za chwilę znacznie się zwęża i wiedzie bokiem zbocza. Finalnie na szczyt wiodą już kamieniste schody zabezpieczone drewnianymi ramami, więc podejście jest bezpieczne i nie wymaga umiejętności technicznych.

Na tym szczycie spotykam tylko dwie osoby i mam okazję zjeść kanapkę w ciszy i spokoju z widokiem, który zapiera dech.

Po krótkiej przerwie ruszam na Starorobociański Wierch, znajdujący się na wysokości 2176 m n.p.m. - najwyższy szczyt polskich Tatr Zachodnich.

Podejście na ten szczyt jest już bardziej kamieniste, ale wciąż ścieżka jest szeroka i nie ma zbyt dużej ekspozycji. Na szczycie tym razem spotykam więcej osób, a widok na panoramę zasłaniają mi chmury.

Przy zejściu z góry mijam jednak dosłownie kilka osób i mam do podjęcia decyzję - wracam na dół trasą, którą wchodziłam na szczyty, czy idę dalej. Wybieram opcję numer dwa, bo Tatry Zachodnie kuszą pustkami na dalszej drodze.

Jarząbczy Wierch i Wołowiec. Droga piękna, pusta, ale z drobnymi utrudnieniami

W drodze na Jarząbczy Wierch i z niego na Wołowiec, trzeba przygotować się na nieco większą ekspozycję i na pokonanie niewielkich, kamienistych grani Karolina Iwaniuk Archiwum autora

Wracam ze Starorobociańskiego Wierchu na Kończysty Wierch i decyduję się wejść jeszcze na Jarząbczy Wierch znajdujący się na wysokości 2137 m n.p.m. To na tej drodze możemy napotkać dwie trudności z ekspozycją, na które należy się przygotować.

Jeżeli nie planowaliśmy delikatnych elementów "wspinaczki", gdzie pomocne mogą okazać się ręce, to warto jednak wrócić z Kończystego Wierchu na dół.

Jeśli zaś jednak jesteśmy gotowi na większą stromość zbocza i ekspozycję, to trasa może dać nam wiele radości, podobnie jak przejście finalnie z Jarząbczego Wierchu na kolejny dwutysięcznik - Wołowiec, znajdujący się na wysokości 2 064 m n.p.m.

Tu jednak też należy przygotować się na pewne trudności i większą ekspozycję. To już przechodzenie granią z jednego wierzchołka na drugi, używanie rąk do delikatnej wspinaczki i uważne szukanie "schodów" w naturalnie położonych kamieniach grani. Jednak podczas tej godzinnej wędrówki spotkałam na szlaku 5 osób.

Zejście z Wołowca w stronę Rakonia odbywa się już szeroką prostą drogą, ułożoną w obszerne schody Karolina Iwaniuk Archiwum autora

Samo finalne podejście na Wołowiec właśnie od strony Jarząbczego Wierchu jest żwirowate, pełne luźnych kamieni i dość strome, co wymaga uważności i jest męczące. Warto wziąć to pod uwagę, planując tę trasę. Jednak widok z Wołowca wynagradza trudy tego odcinka.

Z Wołowca rozciągają się widoki na całe Tatry Zachodnie i część Tatr Wysokich. Decyduję się na zejście w stronę Doliny Chochołowskiej przez Wyżnią Dolinę Chochołowską (skręt w prawo zielonym szlakiem tuż po zejściu ze szczytu). To kamienista dolinka, która jest niezwykle monotonna, ale prowadzi do wyjścia niedaleko Schroniska PTTK na Polanie Chochołowskiej. Jednak po zejściu z Wołowca możemy także wejść na Rakoń (1 876 m n.p.m. i na Grzesia (1 653 m n.p.m), które są zwieńczeniem tej niezwykłej trasy po Tatrach Zachodnich. Oba warianty tras zaprowadzą nas na Polanę Chochołowską.

Przez całą wędrówkę tego dnia, która zajęła mi 10 godzin i liczyła 30 kilometrów od wyjścia z parkingu przed Doliną Chochołowską i do powrotu do niego, spotkałam niewiele osób, które tak jak ja szukały w Tatrach tego tłocznego weekendu ciszy i spokoju. Wygląda na to, że właśnie wszyscy miłośnicy Tatr Zachodnich tego dnia osiągnęli swój cel.

