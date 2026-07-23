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Tłumy w Tatrach i nad morzem? Oto region, który rocznie odwiedza garstka turystów

Joanna Leśniak

Joanna Leśniak

Gdy sezon letni rusza na dobre, większość popularnych polskich kurortów pęka w szwach. Nadmorskie promenady przypominają zatłoczone metropolie. Nawet na górskich szlakach tworzą się kolejki, które mogą odebrać całą przyjemność z wędrówki. Nie brzmi to jak przepis na urlop idealny? Skieruj podróżnicze plany w stronę miejsca, gdzie w głowę nie wbija się symfonia dźwięków z parków rozrywki. Bory Tucholskie i ich okolice stanowią jeden z najbardziej urokliwych, a wciąż niesłusznie pomijanych zakątków Polski.

Widok z lotu ptaka na Bory Tucholskie, jeden z parków narodowych o najniższej frekwencji w Polsce
Marzą ci się wakacje od zgiełku i tłumów? Wybierz Bory Tucholskie123RF/PICSEL

Tekst jest częścią cyklu "Mały budżet-wielka podróż" - wakacyjnej akcji redakcji lifestyle Interii, w ramach której co tydzień radzimy jak zorganizować niedrogie wakacje w popularnych miejscach. Zabierzemy Was nad Bałtyk, w góry, do Chorwacji, Grecji, Turcji i w wiele innych miejsc. Zaproponujemy atrakcje dla aktywnych i dla tych, którzy lubią poleniuchować. A to wszystko, bez zaciskania pasa. Bądźcie z nami przez całe lato!

Spis treści:

  1. Zaciszny azyl na mapie Polski. Park Narodowy Bory Tucholskie w liczbach
  2. Swornegacie - baza wypadowa z klimatem
  3. W poszukiwaniu ciszy. Obierz kurs na Małe Swornegacie
  4. Inżynieryjne cudo w sercu natury. Most zwodzony nad Brdą
  5. Dąb Bartuś. Niemy świadek historii Borów Tucholskich

Zaciszny azyl na mapie Polski. Park Narodowy Bory Tucholskie w liczbach

Wielu turystów szuka odpoczynku w parkach narodowych, nie zdając sobie sprawy, jak ogromne różnice w natężeniu ruchu turystycznego występują między poszczególnymi regionami. Najbardziej oblegany Tatrzański Park Narodowy bije rekordy frekwencji. W 2025 roku liczba turystów przekroczyła pięć milionów. Podobne tłumy ruszają w Karkonosze, pustek trudno spodziewać się także w Kampinoskim Parku Narodowym.

Na ich tle Bory Tucholskie jawią się jako enklawa spokoju i kameralnego wypoczynku. To jeden z najmniej obleganych parków narodowych. Rocznie zagląda tu zaledwie około kilkadziesiąt tysięcy turystów - maksymalne szacunki mówią o 75 tysiącach. W praktyce oznacza to, że przemierzając tutejsze ścieżki, można iść przez długie godziny bez spotkania żywej duszy. Byłam, widziałam, potwierdzam. Teraz z przyjemnością podzielę się kilkoma miejscami, które warto odwiedzić w tym rejonie, gdy zależy nam na stuprocentowym relaksie.

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Swornegacie - baza wypadowa z klimatem

Szukając punktu startowego do odkrywania regionu, trudno przeoczyć miejscowość Swornegacie. Sama nazwa szybko zapada w pamięć, ale warto wiedzieć, że jest to przede wszystkim jedna z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w okolicy. Mimo to wiosce daleko jest do zgiełku wielkich kurortów.

Grupa osób przygotowuje kajaki do wodowania przy małej, spokojnej rzece w otoczeniu zieleni i zabudowań jednorodzinnych.
Swornegacie to dobre miejsce na bazę wypadową w celu bliższego poznania Borów TucholskichAlbin MarciniakEast News

Stanowi idealne miejsce dla osób, które chcą połączyć spokojny wypoczynek z dostępem do turystycznej infrastruktury. Bez problemu zrobimy tutaj zakupy, ale też nacieszymy się smakiem świeżej ryby w lokalnej smażalni. Poszukiwania wypożyczalni rowerów albo sprzętów wodnych nie stanowią wyzwania, a jednocześnie bez trudu odnajdziemy zaciszny fragment plaży nad Jeziorem Karsińskim.

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W poszukiwaniu ciszy. Obierz kurs na Małe Swornegacie

Tuż obok bardziej znanego sąsiada leży wieś Małe Swornegacie. Oto prawdziwa perełka dla osób ceniących kameralną atmosferę i zniewalające krajobrazy. Znajdujemy się na przesmyku między Jeziorem Charzykowskim, a Białym, które z kolei łączy się z Jeziorem Karsińskim. Raj dla wielbicieli kajaków i innych sportów wodnych. Można spędzić cały dzień, przemierzając spokojne wody otoczone gęstymi lasami i ani przez chwilę nie czuć znudzenia.

Drewniany pomost prowadzący w głąb jeziora, na którym stoi para osób, z lewej strony widoczne ławki, w tle zielone drzewa na horyzoncie i spokojna tafla wody.
Wakacje nad wodą bez tłumów? Tutaj to możliweJoanna LeśniakArchiwum autora

Znajdziemy tu zarówno wydzieloną plażę, na której bezpiecznie mogą wypoczywać rodziny z dziećmi, jak i bardziej ustronne zakątki. Drewniane pomosty umożliwiają podziwianie tutejszej przyrody w pełnej krasie. Trudno stwierdzić, o jakiej porze wygląda najpiękniej - w pełnym świetle, o wschodzie słońca, czy może tuż przed zmrokiem.

Niespieszna rekreacja to jest to. Poza aktywnościami skupionymi wokół jezior, możemy oddawać się odprężającym spacerom. Przez Małe Swornegacie przebiega również Kaszubska Marszruta. To sieć szlaków rowerowych o długości prawie 170 km, prowadząca przez najpiękniejsze zakątki Borów Tucholskich.

Piaszczysta droga biegnąca przez zielone pola z rozproszonymi czerwonymi makami, na horyzoncie pas drzew pod jasnym niebem.
Na trasie spaceru w wielu miejscach nie spotkamy żywej duszyJoanna LeśniakArchiwum autora

Inżynieryjne cudo w sercu natury. Most zwodzony nad Brdą

Samochód spokojnie przejeżdża drogą w cieniu drzew i nagle staje w niewielkim korku. Przecież miało być kameralnie i bez tłumów, skąd więc to przymusowe zatrzymanie? Widzę, że pasażerowie aut przede mną z zainteresowaniem wychodzą z pojazdów i patrzą w jedno miejsce. Przerwa w ruchu to nie kwestia sygnalizacji albo stłuczki. To możliwość oglądania mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach, który stanowi nietypową atrakcję wioski.

Spokojne jezioro otoczone zielenią, z lewej strony gęste drzewa i trzcinowisko, z prawej zabudowania oraz łodzie przy brzegu, na wodzie widoczny rower wodny z ludźmi.
Dwie strony wodnej przeprawyJoanna LeśniakArchiwum autora

Konstrukcję wybudowano z myślą o pogodzeniu ruchu drogowego z potrzebami żeglarzy. Pierwszy most powstał w latach 20. XX wieku. Obiekt, który podziwiamy dzisiaj pochodzi jednak z lat 50. Unoszone przęsło umożliwia przepływanie jachtom o wysokich masztach z Jeziora Charzykowskiego do kolejnych akwenów. Moment podnoszenia mostu odbywa się według stałego harmonogramu, dzięki czemu pasjonaci techniki nie przegapią widowiska, które przecież dla polskich dróg nie jest typowe. W okresie od maja do września zobaczyć je można w godzinach: 9:00, 12:00, 15:30, 19:00. Całość procedury trwa około 20 minut.

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Joanna Leśniak
Joanna Leśniak

Dąb Bartuś. Niemy świadek historii Borów Tucholskich

Na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie rośnie jeden z najbardziej majestatycznych pomników przyrody w regionie. Niech nie zmyli cię zdrobnienie imienia. Dąb Bartuś to potężne drzewo o wysokości 22 metrów i obwodzie pnia przekraczającym 7 metrów. Jego wiek ocenia się na około 600 lat. Z tego jasno wynika, że Bartuś pamięta czasy, w których Bory Tucholskie były całkowicie niedostępną, pierwotną puszczą.

Sędziwe drzewo o grubym, pustym pniu otoczone zielenią lasu, obok tablica informacyjna z nazwą 'DĄB BARTUŚ' i wiekiem drzewa, wskazująca na jego wyjątkowy status pomnika przyrody.
Pomniki przyrody sprawiają, że Bory Tucholskie są jak muzeum na świeżym powietrzuJoanna LeśniakArchiwum autora

Dotarcie do niego to kapitalny pomysł na wycieczkę pieszą lub rowerową ścieżkami dydaktycznymi z miejscowości Bachorze lub Małe Swornegacie. Drzewo robi ogromne wrażenie swoją dostojnością, a otaczające je torfowiska nadają miejscu tajemniczy klimat. Stojąc przed tym sędziwym olbrzymem, łatwo jest poczuć zarówno podziw, jak pokorę wobec sił natury.

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