Czym właściwie jest tryb samolotowy i jak działa?

Tryb samolotowy to funkcja dostępna w większości smartfonów, tabletów i laptopów. Po jego uruchomieniu urządzenie wyłącza moduły odpowiedzialne za łączność bezprzewodową, takie jak sieć komórkowa, Bluetooth czy Wi-Fi. Dzięki temu telefon przestaje wysyłać i odbierać sygnały radiowe.

W praktyce oznacza to, że urządzenie nie próbuje łączyć się z nadajnikami naziemnymi podczas lotu. To właśnie ten element jest kluczowy z punktu widzenia linii lotniczych oraz kontroli ruchu lotniczego.

Warto pamiętać, że w wielu samolotach po osiągnięciu odpowiedniej wysokości można ponownie aktywować Wi-Fi lub Bluetooth, jeśli przewoźnik na to pozwala. Podstawą pozostaje jednak wyłączenie transmisji komórkowej.

Telefony mogą utrudniać komunikację radiową?

Nowoczesne samoloty są dziś znacznie lepiej zabezpieczone przed zakłóceniami niż kilkanaście lat temu. Warto pamiętać, że pojedynczy telefon nie jest w stanie zagrozić bezpieczeństwu lotu ani uszkodzić systemów pokładowych.

Problem pojawia się jednak wtedy, gdy sygnały wysyłają jednocześnie dziesiątki lub setki urządzeń znajdujących się na pokładzie. Smartfony podczas lotu stale próbują odnaleźć naziemne stacje bazowe i połączyć się z siecią komórkową. Może to powodować niepotrzebne zakłócenia w komunikacji radiowej oraz przeciążenie sieci.

Szczególne znaczenie ma to w pobliżu lotnisk, gdzie załoga utrzymuje stały kontakt z wieżą kontroli lotów. Niektóre częstotliwości wykorzystywane przez nowoczesne technologie mobilne znajdują się stosunkowo blisko pasm używanych w lotnictwie. Choć ryzyko poważnych zakłóceń jest niewielkie, linie lotnicze wolą zachować maksymalną ostrożność.

Tryb samolotowy należy uruchomić nie tylko w telefonie, ale również w tablecie 123RF/PICSEL

Kiedy trzeba włączyć tryb samolotowy? To kluczowe momenty

Zgodnie z procedurami większości przewoźników urządzenia elektroniczne powinny zostać przełączone w tryb samolotowy jeszcze przed startem. Dotyczy to nie tylko telefonów, ale również tabletów, smartwatchy czy laptopów wyposażonych w moduły łączności.

Największe znaczenie ma to podczas startu i lądowania, czyli momentów wymagających największego skupienia załogi. Właśnie wtedy piloci prowadzą intensywną komunikację z kontrolą lotów i korzystają z systemów nawigacyjnych.

Choć współczesna technologia sprawia, że ryzyko zakłóceń jest znacznie mniejsze niż dawniej, obowiązek włączenia trybu samolotowego nadal pozostaje standardem w lotnictwie.

