Spis treści: Lucerna - miasto, które doskonale oddaje charakter Szwajcarii Rejs po Jeziorze Czterech Kantonów największym zaskoczeniem Titlis - zima w środku lata i spektakularne widoki Jak dostać się na Titlis? Z Lucerny to zaledwie 45 minut

Lucerna - miasto, które doskonale oddaje charakter Szwajcarii

Gdy ktoś zapyta mnie, od jakiego miasta warto rozpocząć zwiedzanie Szwajcarii, bez chwili namysłu wskażę Lucernę. Urzekła mnie nie tylko pięknie zachowaną starówką i spokojną atmosferą, ale przede wszystkim tym, jak harmonijnie wpisuje się w otaczający krajobraz. Jezioro Czterech Kantonów i górujące nad nim alpejskie szczyty są tu nieodłącznym elementem miejskiego pejzażu.

Podczas mojego pobytu trafiłam tu na wyjątkowo piękną pogodę - termometry pokazywały niemal 30 st. C. Mimo to wysokie temperatury nie dawały się szczególnie we znaki. Bliskość jeziora, liczne tereny zielone i brak wszechobecnej "betonozy" sprawiają, że nawet w upalne dni można tu komfortowo spędzać czas na zewnątrz. Mieszkańcy doskonale to wykorzystują - kąpią się w jeziorze, urządzają pikniki, spacerują, celebrując przy tym codzienność. Patrząc na ten obraz, trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie tak powinno wyglądać idealne miasto - przyjazne ludziom, pełne zieleni i naturalnie zachęcające do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo latem Lucerna emanuje spokojem, którego próżno szukać w wielu innych europejskich miastach.

Lucerna jest niezwykle zadbana. Spacer po jej ulicach to ciągłe odkrywanie kolejnych detali - bogato zdobionych kamienic, kolorowych fasad, niewielkich placów i klimatycznych kawiarni. Szczególnie pięknie prezentuje się nabrzeże rzeki Reuss, która przepływa przez centrum i nadaje Lucernie wyjątkowego charakteru.

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta pozostaje Most Kapliczny (Kapellbrücke). To najstarszy zachowany drewniany, zadaszony most w Europie, którego historia sięga XIV wieku. W jego wnętrzu znajdują się trójkątne malowidła przedstawiające wydarzenia z historii miasta. Choć znaczna część konstrukcji spłonęła podczas pożaru w 1993 roku, most bardzo szybko odbudowano, zachowując jego historyczny wygląd.

Niedaleko niego stoi charakterystyczna ośmiokątna Wieża Wodna (Wasserturm), która przez wieki pełniła funkcję elementu fortyfikacji miejskich, więzienia oraz skarbca. Dziś to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Lucerny.

Podczas spaceru warto wejść również na średniowieczne mury obronne Museggmauer. Z wieży Männliturm rozciąga się jedna z najpiękniejszych panoram miasta - jest to świetne miejsce na podziwianie wschodów lub zachodów słońca.

Lucerna ma wiele zabytków, obok których trudno przejść obojętnie, jednak to nie one zrobiły na mnie największe wrażenie. Szczególną przyjemność sprawiało mi zwykłe spacerowanie bez wyznaczonego celu. To właśnie wtedy miasto potrafi zaskoczyć najbardziej - piękną kamienicą, ukrytym dziedzińcem czy klimatyczną uliczką, której nie znajdziemy w większości przewodników.

Okolice Lucerny zapierają dech w piersiach 123RF/PICSEL

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Rejs po Jeziorze Czterech Kantonów największym zaskoczeniem

Choć Lucerna zachwyca przede wszystkim swoją architekturą i atmosferą, jej wyjątkowość trudno byłoby zrozumieć bez spojrzenia na nią z perspektywy Jeziora Czterech Kantonów, które możemy poznać podczas wieczornego rejsu o zachodzie słońca. To właśnie wtedy krajobraz wokół Lucerny zmienia się najbardziej - światło miękko otula alpejskie szczyty, a odbijające się w tafli wody promienie tworzą niezwykły spektakl barw. Z pokładu statku można podziwiać majestatyczne sylwetki gór Rigi i Pilatus, które od wieków stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów tutejszego pejzażu.

Nie spodziewałam się, że to właśnie ten punkt programu okaże się jednym z najbardziej pamiętnych momentów całego wyjazdu. Jezioro Czterech Kantonów ma w sobie coś niezwykle uspokajającego - miejscami jego woda przybiera intensywnie lazurowy odcień, a otaczające je góry i zielone zbocza tworzą hipnotyzujący krajobraz.

Sam rejs trwa kilka godzin, jednak dzięki nieustannie zmieniającym się widokom, ciężko o nudę. Podróż urozmaica również kolacja, serwowana w znajdującej się na statku restauracji.

Jezioro Czterech Kantonów to jednak nie tylko spokojne rejsy i podziwianie widoków. To miejsce, które oferuje wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Wokół jeziora znajdują się liczne kąpieliska, a także punkty, w których można wypożyczyć sprzęt do uprawiania sportów wodnych - od żeglarstwa i kajakarstwa po paddleboarding czy windsurfing. Ta różnorodność sprawia, że każdy może odkrywać ten region tak jak lubi - wybierając górskie szlaki, wodne aktywności lub chwilę wytchnienia na pokładzie statku.

Będąc w Lucernie warto wybrać się w rejs statkiem po Jeziorze Czterech Kantonów 123RF/PICSEL

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Titlis - zima w środku lata i spektakularne widoki

Drugi dzień mojej podróży po Szwajcarii miał zupełnie inny charakter. Po spokojnym rejsie po Jeziorze Czterech Kantonów przyszedł czas na spotkanie z surowym pięknem wysokich Alp. W planie dnia znalazły się m.in.: wjazd na szczyt Titlis, wejście do Jaskini Lodowcowej, czy też przejście jednym z najwyżej położonych mostów wiszących w Europie.

Titlis wznosi się na wysokość 3238 m n.p.m. i jest jednym z najbardziej charakterystycznych szczytów środkowej Szwajcarii. Górująca nad miejscowością Engelberg góra należy do Alp Urneńskich i przez większą część roku pokryta jest śniegiem oraz lodowcem o powierzchni około 1,8 km kwadratowych. To właśnie możliwość obcowania z prawdziwie wysokogórskim krajobrazem sprawia, że miejsce to przyciąga zarówno miłośników górskich wędrówek, jak i osoby, które chcą doświadczyć majestatu Alp bez konieczności wielogodzinnej wspinaczki.

Sama podróż na szczyt jest już atrakcją. Na Titlis dociera się za pomocą dwóch kolejek linowych, z których największe wrażenie robi ta druga - obrotowa kolejka Titlis Rotair. Podczas kilkuminutowego przejazdu kabina powoli obraca się wokół własnej osi, dzięki czemu każdy pasażer może podziwiać zmieniającą się panoramę bez konieczności szukania najlepszego miejsca przy oknie. Wraz z nabieraniem wysokości krajobraz stopniowo się zmienia - zielone doliny ustępują miejsca skalistym, ośnieżonym zboczom.

Po dotarciu na wysokość ponad 3000 metrów czeka nas zupełnie inny świat. Choć wysokość ponad 3000 metrów może sugerować bardzo niskie temperatury, latem, przy słonecznej pogodzie, warunki potrafią być zaskakująco łagodne. Podczas mojej wizyty wystarczyła mi jedna warstwa z długim rękawem, choć zdecydowanie warto zadbać o wygodne, pełne obuwie - między poszczególnymi atrakcjami trzeba poruszać się po śniegu.

Ze szczytu Titlis możemy podziwiać wspaniałe panoramy Alp 123RF/PICSEL

Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na Titlis jest Titlis Cliff Walk - wiszący most znajdujący się na wysokości 3041 m n.p.m., uznawany za jeden z najwyżej położonych mostów wiszących w Europie. Sama przeprawa dostarcza emocji, szczególnie gdy pod stopami widzimy stromą górską przestrzeń, jednak największe wrażenie robi nie wysokość, lecz panorama ośnieżonych szczytów Alp.

Jeszcze pełniejszy widok można podziwiać z platformy widokowej Titlis Tower, skąd rozciąga się spektakularny widok na cztery strony świata. Przy dobrej pogodzie można dostrzec nawet odległe pasma górskie znajdujące się na terenie Włoch, Francji i Niemiec.

Jednak szczyt Titlis oferuje znacznie więcej niż tylko panoramy. Po zejściu z platform widokowych można skorzystać z kolejki krzesełkowej Ice Flyer, która sunie tuż nad powierzchnią lodowca i prowadzi w kierunku Trübsee Snow Parku. Latem, gdy śnieg nadal pokrywa część stoków, można tu spróbować zjazdu na pontonie - a jest to doświadczenie dość nietypowe, bo pozwala cieszyć się zimową atrakcją w samym środku wakacyjnego sezonu.

Na końcu wizyty warto również zajrzeć do Jaskini Lodowcowej. To wykuty głęboko w lodzie tunel, którego ściany mienią się intensywnymi odcieniami błękitu. Wewnątrz można zobaczyć naturalne formacje lodowe oraz rzeźby wykonane z lodu. Spacer w tym niezwykłym wnętrzu robi ogromne wrażenie - warto jednak zachować ostrożność, ponieważ powierzchnia jest bardzo śliska.

Kolejna część atrakcji czeka na stacji pośredniej kolejki linowej Trübsee. To miejsce pokazuje zupełnie inne oblicze alpejskiego krajobrazu. Znajduje się tu restauracja z widokiem na góry, gdzie można odpocząć i zjeść posiłek. Tuż nieopodal znajdziemy niebywałe jezioro, którego turkusowa tafla wody otoczona zielonymi zboczami i wysokimi szczytami przypomina kadr z alpejskiej pocztówki.

Jednym z ciekawszych sposobów na podziwianie tego widoku jest przejazd tyrolką nad jeziorem. Choć zjazd z góry może początkowo wydawać się ekstremalny, w rzeczywistości odbywa się spokojnym tempem, pozwalając nie tylko poczuć odrobinę adrenaliny, ale przede wszystkim nacieszyć się widokiem.

Jedną z największych atrakcji Titlis jest Jaskinia Lodowcowa 123RF/PICSEL

Jak dostać się na Titlis? Z Lucerny to zaledwie 45 minut

Jednym z największych atutów Titlis jest jego położenie. Z Lucerny do Engelbergu, gdzie znajduje się dolna stacja kolejki linowej na szczyt, można dojechać pociągiem w około 45 minut.

W Szwajcarii podróż pociągiem trudno traktować wyłącznie jako sposób na dotarcie do celu. Czyste, wygodne składy, ogromna dbałość o punktualność i trasy prowadzące przez jedne z najpiękniejszych zakątków kraju sprawiają, że sama droga staje się atrakcją.

Jeśli podczas podróży do Szwajcarii planujemy zobaczyć więcej niż jedno miejsce, warto rozważyć zakup Swiss Travel Pass. Karnet umożliwia nielimitowane podróżowanie pociągami, statkami i autobusami przez 3, 4, 6, 8 lub 15 kolejnych dni. Obejmuje również komunikację miejską w około 90 miastach, bezpłatny wstęp do ponad 500 muzeów oraz przejazdy wybranymi kolejami górskimi, m.in. na Rigi, Stanserhorn i Stoos.

To rozwiązanie pozwala wygodnie przemieszczać się między kolejnymi regionami kraju i w pełni cieszyć się podróżą, bez konieczności każdorazowego planowania zakupu biletów.

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