Jak powstaje ranking najpiękniejszych plaż świata?

Spis 50 najbardziej polecanych miejsc znaleźć można pod nazwą "World's 50 Best Beaches". Powstaje na podstawie głosów ponad tysiąca ekspertów z branży turystycznej, podróżników i influencerów.

Jako kryteria oceny brane są pod uwagę różnorodne czynniki, w tym naturalność krajobrazu, brak tłumów, jakość wody oraz warunki do kąpieli. Najlepszą plażą świata 2026 została Entalula Beach na Filipinach, ale tuż za nią uplasowała się europejska gwiazda rankingu.

Grecka Fteri najlepszą plażą Europy

Plaża Fteri zajęła drugie miejsce na świecie i jednocześnie została najwyżej ocenią plażą w Europie. To ukryta zatoka na Kefalonii - greckiej wyspie, która nadal umyka masowej turystyce. Bezpośredni, czarterowy lot z Polski trwa około 2,5 godziny, dlatego miejsce to może okazać się ciekawą alternatywą dla egzotycznych kierunków.

Plaża Fteri na Kefalonii zachwyciła ekspertów 123RF/PICSEL

Co sprawiło, że plaża znalazła się w czołówce rankingu? Fteri zachwyca śnieżnobiałymi klifami, niezwykle przejrzystą, turkusową wodą i spokojem, którego coraz trudniej szukać w popularnych kurortach. Zapewne wynika to z jej umiarkowanej dostępności. Do plaży ukrytej w zacisznej zatoczce dostać się można albo drogą morską, albo stromym, kamienistym szlakiem, ocenianym jako trudny.

Jakie plaże znalazły się w światowej czołówce?

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się plaże z różnych zakątków świata. Po Filipinach i Grecji podium zamyka australijska Wharton Beach, słynąca z nieskazitelnie białego piasku, turkusowej wody i możliwości obserwacji delfinów.

Czwarte miejsce zajęła Nosy Iranja na Madagaskarze z charakterystyczną piaszczystą mierzeją, a tuż za nią uplasowała się East Beach na wyspie Vomo, należącej do Fidżi. Warto wspomnieć, że wśród europejskich plaż wyróżniono malowniczy zakątek na hiszpańskiej Minorce. Cala Macarella zajęła dwunaste miejsce, zwracając uwagę krajobrazem. Mamy tu do czynienia ze szmaragdową wodą, kapitalnie kontrastującą z białymi klifami i zielonymi lasami sosnowymi.

W zestawieniu zdecydowanie dominują miejsca mniej komercyjne, stawiające na pierwszym miejscu kontakt z naturą i spokojny wypoczynek, zamiast rozbudowaną infrastrukturę turystyczną.

