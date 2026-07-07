Spis treści: Skrawek Japonii u podnóża Beskidów Królestwo wiśni, klonów palmowych, peonii i azalii. "Zachwyt" Czas na herbatę

Skrawek Japonii u podnóża Beskidów

Jesteście przejazdem w okolicach Bielska-Białej? Świetnie. W Pisarzowicach czeka na was skrawek Japonii. W niewielkiej miejscowości, przy Szkółce Krzewów Ozdobnych pana Antoniego Pudełki, znajduje się ogród japoński. Ma tylko 18 arów, ale wciąż się rozrasta. Goście zaznaczają, że to "przepiękny malutki obszar, warty odwiedzenia". Inspiracją do jego założenia były dawne teksty i zasady, mówiące, że ogród powinien naturę naśladować, ale jej nie kopiować.

Odwiedzający dodają, że to "urokliwe miejsce do podziwiania i wytchnienia przy pysznej herbatce w herbaciarni, gdzie można pospacerować po pięknie zagospodarowanym terenie" czy "spokojne miejsce na spacer, idealne na chwilę wyciszenia".

Ogród japoński znajduje się w miejscowości Pisarzowice nieopodal Bielska-Białej. Miejscowość jest położona u podnóża Beskidu Małego - rozpościerają się z niej widoki na pasmo Hrobaczej Łąki i Gaików. W oddali można dostrzec też m.in. górę Żar.

Miejsce, które z pewnością was zachwyci. W Pisarzowicach znajduje się ogród japoński Polska Press East News

Królestwo wiśni, klonów palmowych, peonii i azalii. "Zachwyt"

Pomysł na stworzenie takiego miejsca zrodził się w 2003 roku, po wizycie właścicieli w Japonii. Urokliwy zakątek jest jednak dostosowany do warunków klimatycznych panujących w Polsce. Do środka można wejść kamienną i drewnianą ścieżką, znajduje się tu też symboliczna brama Torii.

Królują tu klony palmowe, wiśnie ozdobne, sośnice japońskie, bonsai, kolorowe azalie i peonie.

"Piękny ogród a w nim cudowne kwitnące rododendrony i inne rośliny. Widziałam tam piwonie, jakich jeszcze nigdzie nie spotkałam. Są piękne drzewa i całość budzi zachwyt" - podkreśla w jednym z komentarzy odwiedzająca.

Ogród japoński w Pisarzowicach ma ok. około 18 arów, ale wciąż się rozrasta MARZENA BUGALA-ASTASZOW POLSKA PRESS/Polska Press/East News East News

Czas na herbatę

Do tego trzeba dodać głęboki staw pełen roślin wodnych, strumyki, kaskady i mostki. Pejzaż uzupełniają latarnie, rzeźby, głazy czy ścieżki. Odwiedzający, którzy chcą skosztować pysznej herbaty, mogą udać się do kawiarni Satomi. Mieści się w stylowym, japońskim pawilonie. Jest w czym wybierać - w ofercie znajduje się kilkadziesiąt rodzajów herbat.

W ogrodzie widoczne są inspiracje stylem tsukiyama.

"Niewielkie pagórki i kamienie symbolizują góry, a zbiorniki wodne przypominają jeziora i morza. Obecne są również elementy stylu karesansui, czyli suchego ogrodu, gdzie jasny żwir zastępuje wodę, a odpowiednio rozmieszczone głazy wyobrażają wyspy i naturalne formacje skalne. Cała kompozycja oparta jest na zasadach prostoty, asymetrii i elegancji" - czytamy na oficjalnej stronie.

Ogród japoński znajduje się w miejscowości Pisarzowice MARZENA BUGALA-ASTASZOW POLSKA PRESS East News

Ogród Japoński w Pisarzowicach znajduje się przy ul. Ogrodniczej 2. Dla odwiedzających jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17, w sobotę od 8 do 16, a niedzielę od 10 do 15.

Źródło: slaskie.travel/pudelko.com.pl/ogrod-japonski

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