Tekst jest częścią cyklu "Polska na własne oczy" - wakacyjnej akcji Interii, w ramach której w każdym tygodniu wakacji zabieramy Was do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej znane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz zwiedzamy najciekawsze miejsca w województwie mazowieckim. Ruszaj z nami w drogę!

Tuż za rogiem, czyli natura w okolicy Warszawy

Turyści najchętniej jeżdżą do województwa mazowieckiego, by odwiedzić stolicę Polski. Warszawa, miasto z niezwykłą historią oferuje moc atrakcji i obiektów, a dla tych, którzy pragną zatrzymać się tu na dłużej, jest szansą na rozwój kariery.

To to miasto stanowi magnes na przyjezdnych, ale mazowieckie to nie tylko betonowy ośrodek, w którym swoją drogą nie brakuje pięknych parków i zielonych dzielnic. Jednak jeżeli pragniemy zanurzenia się w naturze, zieleni, ciszy i spokoju, to województwo mazowieckie może nam to zapewnić, nawet tuż za "progiem" Warszawy.

Okazuje się, że nawet pociągiem, czy autobusem z Warszawy jesteśmy w stanie do godziny jazdy środkiem transportu, znaleźć się pośrodku zielonej ciszy i korzystać z natury bez dźwięku aut i widoku wysokich drapaczy chmur.

Pierwszym takim przystankiem może być Kampinoski Park Narodowy. Miejsce doskonale znane Warszawiakom, którzy chętnie uciekają z miasta po odrobinę natury.

Dzięki temu, że Puszcza Kampinoska leży w aglomeracji warszawskiej, do KPN-u możemy dojechać miejskimi lub podmiejskimi autobusami.

Tuż za "progiem" Warszawy znajdziemy miejsce, gdzie natura wylewa się z każdego zakamarka. Mowa o Puszczy Kampinoskiej Mateusz Grochocki East News

To jeden z największych parków narodowych w Polsce, położony tuż obok stolicy i nie bez powodu jest nazywany "zielonymi płucami Warszawy". Jego wyjątkowość polega na mozaice ekosystemów - znajdziemy tu zarówno wydmy śródlądowe, jak i rozległe bagna. Wśród roślin spotkać można storczyki, konwalię majową czy rzadkiego liliowego kosaćca syberyjskiego. Park jest ostoją dla łosi, a oprócz nich żyją tu także bobry, dziki, sarny, lisy oraz wiele gatunków ptaków, m.in. żurawie i bieliki. To także miejsce ważne historycznie - w czasie konfliktów puszcza była schronieniem dla partyzantów. Na jej terenie znajduje się wiele miejsc pamięci, np. cmentarz w Palmirach.

Puszcza to także świetne miejsce na wycieczki piesze i rowerowe - znajduje się tu sieć szlaków, licząca setki kilometrów. Ciekawostką jest fakt, że park jest wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO.

Drugim takim miejscem jest Rezerwat "Na Torfach" i Bagno Całowanie, czyli Mazowiecki Park Krajobrazowy. To jedne z najciekawszych terenów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego - obejmują jezioro Torfy i największe torfowisko na Mazowszu. Spacer po kładkach nad bagiennymi terenami pozwala poczuć naprawdę dziką przyrodę. Z kolei nazwa Bagno Całowanie ma dość ciekawą i nieco tajemniczą genezę. Według jednej z popularnych wersji pochodzi od staropolskiego słowa "całować", które dawniej oznaczało tyle co "chłonąć, wciągać, połykać". W tym sensie bagno "całowało" każdego, kto nieostrożnie zapuścił się na jego grząskie tereny.

Bagno Całowanie / 123 rf/ fot. Witold Pietrusiewicz - Own work, CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons

Inna, bardziej romantyczna interpretacja mówi, że nazwa mogła wiązać się z miejscowymi legendami o spotkaniach zakochanych w odludnych, ukrytych zakątkach bagien.

Tam dostaniemy się w godzinę jazdy pociągiem lub autobusem z Warszawy. Równie szybko możemy też znaleźć się w Sochaczewie, a tam natury także nie będzie nam brakować.

Godzinę jazdy autem, a 26 minut jazdy pociągiem, możemy z Warszawy znaleźć się w Sochaczewie i odpocząć na brzegu Bzury ZOFIA BAZAK East News

To tam znajduje się dolina rzek Bzury, Utraty i Pisi-Gągoliny, która jest ekologicznym szlakiem o ogromnym znaczeniu. Miejsce to jest uznane za krajowe korytarze ekologiczne w sieci ECONET-POLSKA.

Reprezentacja rzeki Pisia Gągolina podczas akcji Siostry Rzeki Jacek Lagowski / Forum Agencja FORUM

Atrakcją, która powstała przy pomocy człowieka, ale wciąż jest częścią naturalnych atrakcji, jest Zalew Boryszewski. Stawy, oczka wodne i cieki, sprzyjają rekreacji nad wodą, np. spacerom, obserwacjom czy łowieniu ryb. Tu można odetchnąć od zgiełku wielkiego miasta. Ponadto w sąsiedztwie miasta rozciągają się fragmenty lasów, gdzie można wybrać się na spacer cienistymi dróżkami.

Wszystkie te lokalizacje znajdują się w zasięgu ręki warszawiaków, a to nie wszystko, co swoją naturą oferuje województwo mazowieckie.

Marzą ci się Mazury? Tym jeziorom w województwie mazowieckim niczego nie brakuje

W okolicach Warszawy nie brakuje takich urokliwych miejsc ARKADIUSZ ZIOLEK East News

Jeziora, piękne, z przejrzystą wodą i niesamowitą naturą wokół, to domena północy kraju. Jednak i w województwie mazowieckim ich nie brakuje.

Jeżeli zapragniemy odpoczynku nad wodą, warto wybrać się nad Jezioro Białe. Uznawane jest za najczystszy akwen na Mazowszu, a nawet jeden z najczystszych w Polsce, z wodą o pierwszej klasie czystości. Jest wyjątkowo głębokie - sięga ponad 30 metrów, a według niektórych źródeł nawet 36 metrów. Otoczone jest sosnowymi lasami, z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi, ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi i możliwością wypożyczenia kajaków albo rowerków wodnych. Cieszy się też zainteresowaniem nurkowych entuzjastów, gdyż na dnie zobaczyć można labirynty, platformy, a nawet wrak samochodu czy łódź rybacką, a wszystko to w niecałe dwie godziny od Warszawy.

Drugim akwenem, który warto odwiedzić w tym województwie jest Jezioro Zdworskie. To największy zbiornik wodny w województwie mazowieckim, który leży na Pojezierzu Gostynińskim i często jest określany jako "mazowieckie Mazury".

Podobnie jak Jezioro Białe, otoczone jest naturą, ścieżkami idealnymi do przejażdżek rowerowych i pieszych wycieczek.

Trzecim jeziorem godnym polecenia jest Jezioro Pogorzel. Położone niedaleko Mińska Mazowieckiego, to popularne miejsce wśród mieszkańców wschodniego Mazowsza. Choć mniej znane niż Białe czy Zdworskie, stanowi cichą, bardziej lokalną alternatywę dla mazurskiego regionu - mniej ludzi i więcej spokoju.

Wakacje na wsi u babci. Nuta sentymentu

To kultowe miejsce, w którym urodził się Fryderyk Chopin, jest urokliwym zakątkiem, które daje możliwość oddechu w naturze WIESLAW ZIELINSKI East News

Żeby poczuć się jak w dzieciństwie, spędzając lato na wsi u dziadków, wystarczy wyjechać trochę dalej za Warszawę. Województwo mazowieckie też oferuje sporo urokliwych wsi, które w mgnieniu oka przeniosą nas do wakacji, gdy mieliśmy 6 lat.

Pierwszą wsią, chyba najsłynniejszą w województwie mazowieckim jest Żelazowa Wola. To miejsce wyjątkowe na mapie Polski. Ta wieś znana jest przede wszystkim jako miejsce urodzenia Fryderyka Chopina. Znajduje się tam dworek, w którym Chopin przyszedł na świat w 1810 roku. Dziś mieści się w nim muzeum poświęcone życiu i twórczości artysty. Otacza go piękny park w stylu krajobrazowym, idealny na spacery przy dźwiękach muzyki Chopina, która rozbrzmiewa z głośników w ogrodzie. Żelazowa Wola jest ważnym miejscem dla melomanów i turystów z całego świata, którzy chcą poczuć atmosferę dzieciństwa kompozytora. Regularnie odbywają się tam także koncerty fortepianowe, podtrzymujące tradycję muzyczną tego wyjątkowego miejsca.

Dworek, stare drzewa, urokliwe zacienione alejki tworzą klimat nie do powtórzenia i są istnym wehikułem czasu dla wszystkich miłośników historii.

Z postacią Fryderyka Chopina połączony jest także Brochów. To miejsce jego chrztu. Usytuowana nad rzeką Bzurą, wieś otoczona polami i lasami, jest świetnym miejscem do spacerów i wypoczynku w spokoju.

Znana jest także z monumentalnego, ceglanego kościoła w stylu gotycko-renesansowym, który jednocześnie pełni funkcję twierdzy obronnej. Kościół jest wyjątkowy - połączenie funkcji sakralnej i obronnej, stanowi unikalny zabytek mazowieckiej architektury.

Nad wodą wielką i czystą. Rzeki, które niosą ukojenie

Rzeka Narew jest wyjątkowa dla mieszkańców województwa mazowieckiego Krzysztof Chojnacki East News

Osoby na co dzień żyjące w szybkim tempie Warszawy, poszukują także od czasu do czasu odskoczni i cieszą się na weekend, który mogą spędzić na wsi, a tych w Mazowieckiem nie brakuje, bo jest ich aż 7843. Niektóre leżą na skraju lasu, inne nad licznymi rzekami, które przepływają przez to województwo, a wśród nich jest i Narew.

Rzeka ta jest prawym dopływem Wisły, a jej długość wynosi 484 km. Wiele wsi i miast położonych jest nad Narwią, w tym Łomża, Nowy Dwór Mazowiecki i Suraż. Narew tworzy liczne rozlewiska i starorzecza, a jej koryto jest naturalne i meandrujące, a tereny wokół niej są magiczną krainą dla miłośników natury.

Narew jest ważnym miejscem dla ptaków wodnych i innych zwierząt, a w jej dolinie znajduje się wiele obszarów chronionych, jest także popularna wśród kajakarzy i wędkarzy.

W pobliżu ujścia Narwi do Wisły znajduje się Twierdza Modlin, ważny zabytek historyczny, co jest nie lada gratką dla miłośników historii.

To wciąż województwo mazowieckie. Prymasowska Droga Swietego Jakuba - Nadbuzanski Park Krajobrazowy - Obszar Natura 2000 - rozlewiska i tereny zalewowe rzeki Bug ZOFIA BAZAK East News

Obok rzeki Narew, wyjątkowe miejsce w ekosystemie zajmie Bug. To właśnie przepływając przez Mazowsze zachowała dziki charakter, z licznymi starorzeczami, łęgami i meandrami. To prawdziwy raj dla ornitologów, bo żyje tam ponad 150 gatunków ptaków. Nad brzegami rzeki Bug można obserwować bieliki, bociany czarne, czaple siwe i wiele gatunków siewkowatych. W wodach żyje ponad 40 gatunków ryb, m.in. sum, boleń czy certa. Nadrzeczne łęgi porastają wierzby, topole i olchy, a wiosną zakwitają tam rozległe dywany kaczeńców.

W województwie mazowieckim natura przeplata się na każdym kroku z historią i krąży wokół Warszawy, nieco w jej cieniu.

Każdy jednak kto pragnie odejścia od drapaczy chmur, od betonu i szumu aut, znajdzie naturę w województwie mazowieckim i to bez wysiłku.

