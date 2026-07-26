Spis treści: Voidokilia i Jaskinia Nestora. Filmowe plenery na greckim Peloponezie Sycylijska wyspa, która przenosi do świata mitów i Homera Aït Benhaddou - marokańska twierdza, którą pokochało Hollywood

Voidokilia i Jaskinia Nestora. Filmowe plenery na greckim Peloponezie

Znaczna część zdjęć do filmu powstała w Grecji, a jednym z najważniejszych planów filmowych była Mesenia na południowo-zachodnim Peloponezie. Region słynie z rozległych gajów oliwnych, szerokich plaż, zabytków z czasów starożytnych oraz spokojnej atmosfery, dzięki czemu uchodzi za jeden z najbardziej autentycznych zakątków kraju.

Największą uwagę przyciąga Voidokilia Beach - niemal idealnie półkolista plaża, uznawana za jedną z najpiękniejszych w Grecji. Jasny piasek i turkusowa woda tworzą krajobraz, który doskonale wpisuje się w klimat antycznej opowieści. Plaża zachowała swój naturalny charakter - nie ma tu barów, wypożyczalni sprzętu ani rozbudowanej infrastruktury turystycznej.

Kilkanaście minut spaceru od plaży znajduje się Jaskinia Nestora (Nestor's Cave), przedstawiona w filmie jako jama Cyklopa Polifema. Trasa prowadzi wśród klifów i miejscami jest stroma, jednak nagrodą są spektakularne widoki na wybrzeże Morza Jońskiego. Nad jaskinią górują ruiny XIII-wiecznego zamku Paleokastro, z którego rozciąga się panorama całej zatoki.

Będąc w okolicy, warto odwiedzić również Pałac Nestora - jedno z najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych z epoki mykeńskiej. Kompleks datowany jest na około XIII wiek p.n.e. i według tradycji był siedzibą legendarnego króla Nestora, którego odwiedza Telemach, syn Odyseusza. Dziś zwiedzanie ułatwiają specjalne pomosty prowadzące ponad wykopaliskami.

Plaża Voidokilia wciąż pozostaje poza głównych nurtem turystycznym 123RF/PICSEL

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Sycylijska wyspa, która przenosi do świata mitów i Homera

Kolejnym ważnym planem zdjęciowym została Favignana, największa wyspa archipelagu Egadów u północno-zachodnich wybrzeży Sycylii. Nie jest to przypadkowy wybór. Wielu badaczy uważa, że właśnie okolice Sycylii mogły być inspiracją dla części wydarzeń opisanych przez Homera w "Odysei".

Patrząc z lotu ptaka, Favignana przypomina motyla z rozpostartymi skrzydłami. Wyspa zachwyca wapiennymi klifami, ukrytymi zatokami i krystalicznie czystą wodą, a jednocześnie pozostaje znacznie spokojniejsza niż wiele popularnych włoskich kierunków.

Jednym z najważniejszych miejsc wykorzystanych podczas realizacji filmu była Cala Rossa, uznawana za najpiękniejszą plażę wyspy. Turkusowa woda otoczona białymi skałami stworzyła tło dla kilku kluczowych scen nakręconych o wschodzie słońca. Zdjęcia realizowano również na plaży Cala Azzurra, gdzie filmowano fragmenty podróży załogi Odyseusza, oraz w zatoce Cala del Bue Marino, która posłużyła jako obozowisko bohaterów.

Nad całą wyspą górują ruiny zamku Santa Caterina, wzniesionego na najwyższym szczycie Favignany. Dawna twierdza, zbudowana jeszcze w czasach panowania Saracenów, oferuje rozległe widoki na Morze Tyrreńskie i również pojawia się w filmie.

Na wyspę najłatwiej dostać się z Trapani. Regularne promy i katamarany pokonują trasę w około 30-50 minut.

Woda na wybrzeżu wyspy Favignana ma niebywały kolor 123RF/PICSEL

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Aït Benhaddou - marokańska twierdza, którą pokochało Hollywood

Na liście lokalizacji nie mogło zabraknąć również miejsca doskonale znanego miłośnikom kina. Aït Benhaddou w Maroku od lat jest jednym z najczęściej wykorzystywanych plenerów filmowych na świecie. Powstawały tu sceny do takich produkcji jak "Gladiator", "Babel", "Książę Persji" czy serialu "Gra o tron". To właśnie tutaj Christopher Nolan rozpoczął zdjęcia do "Odysei", filmując sekwencje przedstawiające zdobycie Troi.

Sama miałam okazję odwiedzić to niezwykłe miejsce, a o mojej wizycie pisałam w artykule Odwiedziłam ksar znany z "Gry o tron" i "Gladiatora". Taka wycieczka jest tańsza, niż myślisz.

Aït Benhaddou to wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ufortyfikowany ksar położony niedaleko miasta Ouarzazate. Osada istnieje od co najmniej XI wieku i przez stulecia była ważnym przystankiem na szlaku karawan łączącym Saharę z Marrakeszem. Kupcy przewozili tędy sól, złoto, przyprawy i tkaniny, a gliniane mury zapewniały im schronienie podczas wielodniowych podróży.

Aït Benhaddou 123RF/PICSEL

Charakterystyczne budynki wykonane z ubitej gliny, ozdobne wieże i wąskie uliczki sprawiają, że miejsce niemal nie wymaga budowania dodatkowej filmowej scenografii. Zachowany średniowieczny układ zabudowy oraz pustynne krajobrazy tworzą niezwykle autentyczne tło dla historycznych i fantastycznych produkcji.

Najwygodniejszym sposobem zwiedzania Aït Benhaddou jest całodniowa wycieczka z Marrakeszu. Oferty dostępne są zarówno u lokalnych organizatorów, jak i na popularnych platformach rezerwacyjnych. Ceny wyjazdów rozpoczynają się od około 140 zł za osobę.

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