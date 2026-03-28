Natura i widoki, które zostają w głowie na długo

Kamil Willinsky, publicysta i prezenter zakochany w Malcie, od lat podpowiada przyjezdnym, gdzie dobrze zjeść. W podcaście "Nomada" opowiedział też, gdzie pojechać, żeby poczuć autentyczny klimat wyspy. Na pierwszym miejscu bez wahania wymienia Gozo - drugą co do wielkości wyspę archipelagu. To miejsce bardziej lokalne, spokojniejsze i mniej "turystycznie wygładzone". Wciąż mocno trzyma się tradycji, zwłaszcza kulinarnych, co tylko dodaje mu charakteru.

Najlepiej zacząć od Victorii, czyli stolicy wyspy - idealnej na spacer i niespieszne zwiedzanie. Ale prawdziwa magia Gozo kryje się w naturze. Surowe klify otaczające zatokę Mgarr ix-Xini robią ogromne wrażenie, podobnie jak Dwejra Bay z charakterystycznymi Fungus Rocks. Do tego dochodzi Blue Hole, czyli naturalny basen z podwodną jaskinią, który wygląda jak wyjęty z pocztówki.

Pocztówkowa Malta i smak ulicy

Na drugim miejscu znalazło się Marsaxlokk - niewielka wioska rybacka na południu wyspy, która idealnie oddaje klimat Malty. Jak podkreśla Kamil, lokalne targi w połączeniu ze słońcem i kolorowymi łodziami tworzą scenerię jak z filmu. To miejsce żyje swoim rytmem i pozwala naprawdę zwolnić. Spacerując między uliczkami, trudno nie zatrzymać się przy stoiskach z jedzeniem. Króluje tu prosty, regionalny street food - świeży, szybki i pełen smaku. Marsaxlokk to idealny przystanek dla tych, którzy chcą "posmakować" Malty nie tylko oczami, ale i dosłownie - na talerzu.

Valletta - klasyka, która nigdy się nie nudzi

Na trzecim miejscu pojawia się absolutny klasyk, czyli stolica Malty. Choć to oczywisty punkt każdej podróży, trudno go pominąć i zdecydowanie nie warto. Valletta od lat uchodzi za jedno z najbardziej docenianych miast na wyspie, i nie jest to przypadek. Jak podkreśla podróżnik, zachwyca już od pierwszego kroku. Ceniona jest przez architekturę, klimat i ogromnym wyborem restauracji, które kuszą na każdym rogu. To miasto nie wymaga szczegółowego planu zwiedzania. Wręcz przeciwnie - najlepiej pozwolić sobie na spontaniczność. Zgubienie się w wąskich uliczkach, odkrywanie ukrytych zakamarków i zatrzymywanie się tam, gdzie akurat coś przyciągnie uwagę, to najprostszy sposób, by poczuć prawdziwe tempo i atmosferę Valletty.

Wiosenna Malta to miejsce, które oferuje wszystko, czego można oczekiwać od wymarzonego city breaku: cudowną aurę, piękne krajobrazy i wyśmienite jedzenie. Gozo urzeka naturalnym pięknem oraz oryginalnością, Marsaxlokk pozwala poczuć lokalną atmosferę, a Valletta odsłania pulsujący rytm wyspy. To właśnie ta różnorodność sprawia, że nawet krótka wyprawa obfituje w moc atrakcji i pozostawia niedosyt, zachęcając do powrotu.

