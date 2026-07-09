Trzy niedrogie miejsca na rodzinne wakacje nad polskim morzem. Wydasz mniej niż w kurortach

Ustronie Morskie (dawniej niemiecki Henkenhagen, Ostseebad Henkenhagen i Ustronie Nadmorskie) to wieś letniskowa w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, na Wybrzeżu Słowińskim. W latach 1950 - 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. Teren Ustronia Morskiego objęty został obszarem chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski.

Największym zabytkiem Ustronia Morskiego jest jednonawowy kościół neogotycki z II połowy XIX wieku, z pochodzącym z 1592 roku renesansowym dzwonem. We wsi znajdziemy dom kultury z biblioteką gminną i galerią sztuki, stadion sportowy, urząd pocztowy i przystań rybacką, ale największe atrakcje to oczywiście plaża, amfiteatr i kino plenerowe. Goście odwiedzać mogą liczne restauracje, kawiarnie, ogródki piwne i smażalnie ryb.

Ustronie Morskie to wieś o bardzo mocno turystycznym charakterze. Miejsca noclegowe dostępne są tu zarówno w pensjonatach i sanatoriach, jak i domach prywatnych i na kempingach. Baza noclegowa jest jednak wciąż aktywnie rozwijana. Działa tu też oczywiście letnie kąpielisko Ustronie Morskie, obejmujące 2100 metrów linii brzegowej, z wyłączeniem trzech odcinków torów wodnych. Wielokrotnie wyróżniane ono było Błękitną Flagą.

Ustronie Morskie uchodzi za miejscowość bardzo przystępną cenowo i świetną alternatywę dla sąsiedniego, droższego Kołobrzegu. W szczycie sezonu (lipiec - sierpień) ceny rosną, ale i tak można tu znaleźć atrakcyjne oferty - najtańsze kwatery prywatne i domki zaczynają się już od około 50 - 65 zł za osobę za dobę. Łagodne zejście do morza, kameralna atmosfera, liczne parki rozrywki i place zabaw sprawiają, że Ustronie to idealne miejsce na urlop z dziećmi. Wieś docenią też wielbiciele historii - w niewielkiej odległości od centrum Ustronia znajdują się niszczejące umocnienia wojskowe z okresu PRL-u, a w lasach ukryte są potężne schrony i działobitnie.

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Dźwirzyno (niem. Kolberger Deep) to wieś sołecka w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg i zaledwie 10 km od tego miasta. Leży na Pobrzeżu Szczecińskim, nad jeziorem Resko Przymorskie.

Od wschodu i zachodu oraz od rzeki Błotnicy i brzegu jeziora, Dźwirzyno otoczone jest przez obszar programu "Natura 2000" - Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski oraz obszar specjalnej ochrony ptaków "Wybrzeże Trzebiatowskie". Wzdłuż plaży ciągnie się na wydmach nieduży las sosnowy. Co ciekawe, przy ul. Wyzwolenia rośnie aż 16 dębów szypułkowych, będących pomnikami przyrody. Pomiędzy plażą a obszarem zabudowanym występuje pas wydm nadmorskich o bardzo zróżnicowanej budowie i kształcie.

Dźwirzyno słynie z portu rybackiego oraz przystani żeglarsko - kajakowej. We wsi wyznaczono letnie kąpielisko morskie obejmujące 730 metrów linii brzegowej, z czterema odcinkami plaży strzeżonej po 100 metrów każdy. Położenie nad morzem i jeziorem Resko Przymorskie sprawia, że istnieje tu zarówno możliwość pływania i uprawiana sportów wodnych jak i wędkowania.

Dźwirzyno to letniskowa miejscowość z doskonale rozbudowaną bazą wypoczynkowo - turystyczną. Nie brakuje tu zarówno dużych ośrodków jak i kwater prywatnych, kempingów i luksusowych hoteli. Dźwirzyno uchodzi za przystępną cenowo miejscowość letniskową i tańszą alternatywę dla pobliskiego Kołobrzegu. W sezonie noclegi w kwaterach prywatnych zaczynają się od około 85 - 120 zł za osobę za dobę, a średnia cena wynosi około 107 zł. Poza sezonem jest oczywiście taniej.

Dźwirzyno to znakomity wybór na rodzinne wakacje. Miejscowość słynie z szerokiej, piaszczystej plaży i płytkiego, bezpiecznego morza. Unikalne położenie między Bałtykiem a jeziorem Resko Przymorskie sprzyja spacerom i zdrowemu wypoczynkowi z dziećmi.

Co ciekawe, przez miejscowość biegnie międzynarodowy Szlak Rowerowy Wokół Bałtyku, będący częścią sieci EuroVelo. W 2018 roku dla jego potrzeb wybudowano kładkę przebiegającą przez wędrujące wydmy oraz taras widokowy.

Sarbinowo (niem. Sorenbohm) to wieś letniskowa położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, zaledwie 7 km od Mielna i 17 km na północny zachód od Koszalina. Leży na Wybrzeżu Słowińskim.

Pierwsze informacje o miejscowości pochodzą z 1309 roku. Wieś znajdowała się wtedy w odległości 1,5 km od wybrzeża Bałtyku. W XIX wieku miejscowości groziło pochłonięcie przez morze, więc w 1910 roku postawiono tu kamienno - betonowy mur oporowy o długości 1 km. Zapobiegł on dalszej erozji.

Po II wojnie światowej Sarbinowo rozwijało się dość wolno, zachowując wygląd i klimat spokojnej osady rybackiej. Mimo to, już pod koniec lat 60. funkcjonowały tu trzy ośrodki wczasowe Funduszu Wczasów Pracowniczych - "Bajka", "Mewa" i "Ślązaczka" z około 300 miejscami. Działała tu gospoda, sala teatralna, klub prasy FWP czy klub - kawiarnia FWP z dancingiem. Atrakcją były też (i wciąż są) spacery do kąpieliska Chłopy (2 km) i do latarni morskiej Gąski (4 km).

W miejscowości nie brakuje pięknych zabytków - sporą atrakcją jest choćby neogotycki kościół wzniesiony w 1856 roku z wysoką wieżą. Na ścianach znajdują się stacje "Drogi Krzyżowej" namalowane przez Jerzego Nowosielskiego. W Sarbinowie znajduje się także zabytkowa chałupa z 1804 roku, posiadająca ściany konstrukcji szachulcowej z drewna dębowego i kryty trzciną dach.

Sarbinowo to miejscowość, którą pokochały rodziny z dziećmi. Oferuje szerokie, czyste plaże i łagodne zejścia do morza. Jest tu też zdecydowanie spokojniej i taniej niż w sąsiednim Mielnie. Średnie ceny noclegów zaczynają się już od około 50 - 70 zł za dobę za kwaterę prywatną. Nad morzem wyznaczono letnie kąpielisko o długości 100 metrów.

Sarbinowo co roku jest doskonale przygotowane na przybycie najmłodszych wczasowiczów - nie brakuje tu licznych placów zabaw, parków rozrywki, długiej promenady i niezliczonych stoisk z pamiątkami, atrakcjami i kultowymi symbolami wakacji nad Bałtykiem - lodami włoskimi i goframi, które smakują tu najlepiej!

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