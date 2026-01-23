Spis treści: Polska strefa długowieczności Połczyn-Zdrój - klimatyczne uzdrowisko Połczyn-Zdrój - największe atrakcje Szwajcaria Połczyńska i Park Zdrojowy Szlaki turystyczne w Połczynie-Zdroju i okolicach

Polska strefa długowieczności

Mimo że statystycznie najdłużej żyją w Polsce mieszkańcy Sopotu, Krakowa i Gdyni, to na mapie naszego kraju znajduje się prawdziwa "perła długowieczności". W niewielkim Połczynie-Zdroju odsetek liczby stulatków jest znacznie wyższy niż w innych miastach i gminach naszego kraju. W 2019 r. mieszkało tu niewiele ponad 8 tys. mieszkańców, z czego aż 143 osób miało 90 lat i więcej, co znacznie wyróżnia miasto na tle innych gmin w województwie zachodniopomorskim (średnio to 20-30 osób). W czym tkwi sekret urokliwego uzdrowiska?

"Podhale" to jedno z najstarszych sanatoriów w Połczynie-Zdroju Marek BAZAK East News

Połczyn-Zdrój - klimatyczne uzdrowisko

Połczyn-Zdrój to niewielkie i wciąż mało popularne uzdrowisko w województwie zachodniopomorskim. Jego ogromnym atutem jest malownicze położenie w otulinie Drawskiego Parku Narodowego. To najstarsze miasto o walorach leczniczych w Polsce - od ponad 330 lat korzysta z unikalnych borowin, które znane są w całej Europie. Z kolei wydobywana z głębi ziemi solanka jest wykorzystywana do inhalacji i kąpieli. Liczne sanatoria oferują różnorodne terapie, a w czasie pobytu można korzystać z groty solnej, sauny i basenów. Bliskość natury, czystość powietrza i leczniczy mikroklimat sprzyjają regeneracji i poprawie ogólnego samopoczucia. Sanatoria w Połczynie-Zdroju są szczególnie polecane w leczeniu schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych, nerwowych, oddechowych czy ginekologicznych.

Połczyn-Zdrój - największe atrakcje

Połczyn-Zdrój to malownicze uzdrowisko o bogatej historii. Warto wybrać się tam na urlop, a nawet zamieszkać na stałe, zwłaszcza jeśli chcesz cieszyć się ciszą, spokojem i wolniejszym trybem życia.

Wizytówką miasta jest zabytkowa starówka o średniowiecznym układzie urbanistycznym. Niezwykłego klimatu dodają tu brukowane uliczki i latarnie w londyńskim stylu. Warto zwrócić uwagę na architektoniczne detale zachowanych willi i dawnych sanatoryjnych zabudowań. Prawdziwą perłą miasteczka jest ulica Grunwaldzka - część historycznego Szlaku Solnego. Uwagę turystów przyciąga jednak przede wszystkim morze kolorowych parasolek, które są barwną wizytówką miasteczka w ciepłych miesiącach roku.

W centrum znajduje się też zabytkowy browar - potężny ceglany gmach zbudowano na początku XIX wieku, a warzony tu trunek produkuje się wciąż zgodnie z recepturą sprzed 200 lat.

Zabytkowa starówka i deptak w Połczynie-Zdroju zachęcają do spacerów ZOFIA BAZAK East News

Szwajcaria Połczyńska i Park Zdrojowy

Prawdziwym atutem uzdrowiska jest jednak zachwycająca przyroda. Rozczarowani nie będą na pewno miłośnicy długich spacerów. W zabytkowym Parku Zdrojowym na powierzchni 80 ha znajdują się liczne alejki spacerowe, staw z rybami, tężnia solankowa, pijalnia wody, altany, multimedialna fontanna, kort tenisowy i amfiteatr. Przede wszystkim można tu jednak odetchnąć pełną piersią, bo występuje tu ponad 60 gatunków drzew i krzewów, a cały park dosłownie tonie w zieleni.

W sezonie zachwyt wzbudzają kwiatowe dywany w zabytkowym Parku Zdrojowym ZOFIA BAZAK East News

Szwajcaria Połczyńska to z kolei unikalny przyrodniczy mikroregion, który obejmuje Połczyn-Zdrój i kilka okolicznych gmin. Jej sercem jest Dolina Pięciu Jezior - malownicza ostoja spokoju i błogiego kontaktu z naturą. Wbrew pozorom nie jest to płaski teren, a wręcz przeciwnie. Jeziora otoczone są wysokimi wzgórzami morenowymi, a ich zbocza i doliny z rwącymi strumieniami bardziej przypominają górskie krajobrazy. Nic dziwnego, że to prawdziwy raj dla miłośników aktywnej turystyki.

Altany, tężnia, pijalnia wody czy staw z rybami to tylko część atrakcji Parku Zdrojowego w Połczynie ZOFIA BAZAK East News

Szlaki turystyczne w Połczynie-Zdroju i okolicach

Szwajcaria Połczyńska jest idealnym kierunkiem zarówno dla piechurów, jak i rowerzystów. Godny polecenia jest szlak "Wokół Połczyna-Zdroju" (15 km), a także 27-kilometrowa trasa rowerowa na "Szlaku Zwiniętych Torów" (w miejscu dawnych torów kolejowych, dzięki czemu profil trasy jest idealny dla osób średniozaawansowanych).

Dla miłośników szlaków MTB powstał górski szlak "Połczyńska Garda" (obecnie ma ok. 10 km długości). Niezwykle malowniczy i prowadzący przez samo serce Szwajcarii Połczyńskiej. Wymaga jednak doświadczenia i dobrej kondycji.

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL