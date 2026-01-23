Tu padają polskie rekordy długowieczności. W czym tkwi sekret nieznanego uzdrowiska?

Magdalena Kowalska

Oprac.: Magdalena Kowalska

Niebieskie strefy to kilka rejonów świata, które słyną z dużej liczby długowiecznych mieszkańców. Zalicza się do nich japońską Okinawę, grecką Ikarię, włoską Sardynię, kalifornijskie miasto Loma Linda oraz kostarykański półwysep Nikoya. Ich mieszkańcy często żyją według tradycyjnych zasad, żywią się lokalnymi nieprzetworzonymi produktami i dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu. Społeczności te charakteryzuje też wolne tempo życia i poczucie więzi ze wspólnotą. Okazuje się, że także w Polsce znajduje się niebieska strefa, w której żyje ponadprzeciętna liczba stulatków. Może urokliwe miasteczko to idealne miejsce na emeryturę?

Setki kolorowych parasoli zawieszonych nad ulicą tworzą barwny dach, dekorując przestrzeń miejską. Ozdobne lampy uliczne i kawiarniane ogródki dodają uroku temu miejscu, otoczonemu starymi, klimatycznymi budynkami.
Parasolki rozwieszone nad ulicą Grunwaldzką stały się symbolem Połczyna-ZdrojuM.LasykMarek Lasyk/REPORTER

Spis treści:

  1. Polska strefa długowieczności
  2. Połczyn-Zdrój - klimatyczne uzdrowisko
  3. Połczyn-Zdrój - największe atrakcje
  4. Szwajcaria Połczyńska i Park Zdrojowy
  5. Szlaki turystyczne w Połczynie-Zdroju i okolicach

Polska strefa długowieczności

Mimo że statystycznie najdłużej żyją w Polsce mieszkańcy Sopotu, Krakowa i Gdyni, to na mapie naszego kraju znajduje się prawdziwa "perła długowieczności". W niewielkim Połczynie-Zdroju odsetek liczby stulatków jest znacznie wyższy niż w innych miastach i gminach naszego kraju. W 2019 r. mieszkało tu niewiele ponad 8 tys. mieszkańców, z czego aż 143 osób miało 90 lat i więcej, co znacznie wyróżnia miasto na tle innych gmin w województwie zachodniopomorskim (średnio to 20-30 osób). W czym tkwi sekret urokliwego uzdrowiska?

Zabytkowy budynek z czerwonej cegły z białymi zdobieniami, otoczony zadbanym trawnikiem oraz drzewami i krzewami, w tle widoczne kolejne skrzydło budynku na tle błękitnego nieba.
"Podhale" to jedno z najstarszych sanatoriów w Połczynie-ZdrojuMarek BAZAKEast News

Połczyn-Zdrój - klimatyczne uzdrowisko

Połczyn-Zdrój to niewielkie i wciąż mało popularne uzdrowisko w województwie zachodniopomorskim. Jego ogromnym atutem jest malownicze położenie w otulinie Drawskiego Parku Narodowego. To najstarsze miasto o walorach leczniczych w Polsce - od ponad 330 lat korzysta z unikalnych borowin, które znane są w całej Europie. Z kolei wydobywana z głębi ziemi solanka jest wykorzystywana do inhalacji i kąpieli. Liczne sanatoria oferują różnorodne terapie, a w czasie pobytu można korzystać z groty solnej, sauny i basenów. Bliskość natury, czystość powietrza i leczniczy mikroklimat sprzyjają regeneracji i poprawie ogólnego samopoczucia. Sanatoria w Połczynie-Zdroju są szczególnie polecane w leczeniu schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych, nerwowych, oddechowych czy ginekologicznych.

Połczyn-Zdrój - największe atrakcje

Połczyn-Zdrój to malownicze uzdrowisko o bogatej historii. Warto wybrać się tam na urlop, a nawet zamieszkać na stałe, zwłaszcza jeśli chcesz cieszyć się ciszą, spokojem i wolniejszym trybem życia.

Wizytówką miasta jest zabytkowa starówka o średniowiecznym układzie urbanistycznym. Niezwykłego klimatu dodają tu brukowane uliczki i latarnie w londyńskim stylu. Warto zwrócić uwagę na architektoniczne detale zachowanych willi i dawnych sanatoryjnych zabudowań. Prawdziwą perłą miasteczka jest ulica Grunwaldzka - część historycznego Szlaku Solnego. Uwagę turystów przyciąga jednak przede wszystkim morze kolorowych parasolek, które są barwną wizytówką miasteczka w ciepłych miesiącach roku.

W centrum znajduje się też zabytkowy browar - potężny ceglany gmach zbudowano na początku XIX wieku, a warzony tu trunek produkuje się wciąż zgodnie z recepturą sprzed 200 lat.

Centrum niewielkiego miasta z brukowanym placem, kwiatowymi rabatami, okrągłą fontanną pośrodku oraz zadbanymi budynkami mieszkalno-usługowymi w tle, otoczonymi zielonymi drzewami.
Zabytkowa starówka i deptak w Połczynie-Zdroju zachęcają do spacerówZOFIA BAZAKEast News

Szwajcaria Połczyńska i Park Zdrojowy

Prawdziwym atutem uzdrowiska jest jednak zachwycająca przyroda. Rozczarowani nie będą na pewno miłośnicy długich spacerów. W zabytkowym Parku Zdrojowym na powierzchni 80 ha znajdują się liczne alejki spacerowe, staw z rybami, tężnia solankowa, pijalnia wody, altany, multimedialna fontanna, kort tenisowy i amfiteatr. Przede wszystkim można tu jednak odetchnąć pełną piersią, bo występuje tu ponad 60 gatunków drzew i krzewów, a cały park dosłownie tonie w zieleni.

Symetryczna, kolorowa rabata kwiatowa składająca się z żółtych, czerwonych, białych i fioletowych kwiatów, umieszczona w zadbanym parku otoczonym wysokimi drzewami i alejkami.
W sezonie zachwyt wzbudzają kwiatowe dywany w zabytkowym Parku ZdrojowymZOFIA BAZAKEast News

Szwajcaria Połczyńska to z kolei unikalny przyrodniczy mikroregion, który obejmuje Połczyn-Zdrój i kilka okolicznych gmin. Jej sercem jest Dolina Pięciu Jezior - malownicza ostoja spokoju i błogiego kontaktu z naturą. Wbrew pozorom nie jest to płaski teren, a wręcz przeciwnie. Jeziora otoczone są wysokimi wzgórzami morenowymi, a ich zbocza i doliny z rwącymi strumieniami bardziej przypominają górskie krajobrazy. Nic dziwnego, że to prawdziwy raj dla miłośników aktywnej turystyki.

Pergola z białego drewna prowadząca do altanki w otoczeniu bujnej zieleni, krzewów i kolorowych kwiatów. W tle ławki i spokojna część parku z dekoracyjnymi kompozycjami roślinnymi.
Altany, tężnia, pijalnia wody czy staw z rybami to tylko część atrakcji Parku Zdrojowego w PołczynieZOFIA BAZAKEast News

Szlaki turystyczne w Połczynie-Zdroju i okolicach

Szwajcaria Połczyńska jest idealnym kierunkiem zarówno dla piechurów, jak i rowerzystów. Godny polecenia jest szlak "Wokół Połczyna-Zdroju" (15 km), a także 27-kilometrowa trasa rowerowa na "Szlaku Zwiniętych Torów" (w miejscu dawnych torów kolejowych, dzięki czemu profil trasy jest idealny dla osób średniozaawansowanych).

Dla miłośników szlaków MTB powstał górski szlak "Połczyńska Garda" (obecnie ma ok. 10 km długości). Niezwykle malowniczy i prowadzący przez samo serce Szwajcarii Połczyńskiej. Wymaga jednak doświadczenia i dobrej kondycji.

Plaża z piaskiem i kilkoma drzewami, pojedynczy samochód zaparkowany blisko brzegu zielonego jeziora, widok z lotu ptaka, typowa scena podróżnicza.
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirująCanva ProINTERIA.PL
