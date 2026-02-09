Turyści już zacierają ręce. Polacy na to połączenie czekali od dawna

Natalia Siedlaczek

Oprac.: Natalia Siedlaczek

Polscy turyści na to połącznie czekali od dawna. Linia lotnicza Wizz Air zapowiedziała w poniedziałek uruchomienie w sezonie letnim nowego połączenia z lotniska Katowice Airport do Dubrownika w Chorwacji. Ale na pierwszy lot jeszcze trzeba chwilę poczekać.

Wizz Air uruchamia latem uruchamia dwa nowe kierunki z Polski
Wizz Air uruchamia nowe kierunki. Na liści m.in. DubrownikFöldházi Árpádmateriały prasowe

Wizz Air uruchomi nowe połączenie z Katowic do Dubrownika

Już od 26 lipca z Katowic polecimy do Dubrownika. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele, do 13 września.

Stare trasy, częstsze loty

Równolegle Wizz Air ogłosił zwiększenie częstotliwości rejsów na dziesięciu już obsługiwanych trasach z Katowice Airport. Więcej lotów pojawi się m.in. do Alicante, Burgas, Kutaisi, Lamezia Terme, Malagi, Neapolu, Ochrydy, Rimini, Tirany oraz Warny. Zmiany są związane z rozbudową katowickiej bazy przewoźnika i wprowadzeniem do niej ósmego samolotu.

Zabytkowe miasto z charakterystycznymi czerwonymi dachami budynków, otoczone średniowiecznymi murami obronnymi, nad brzegiem lazurowego morza z łodziami zacumowanymi w porcie
Połączenie do Dubrownika jest kolejną nowością zapowiedzianą na sezon "Lato 2026"Canva ProINTERIA.PL

Nowości na lato 2026. Będzie dziewięć nowych tras z Katowic

Połączenie do Dubrownika jest kolejną nowością zapowiedzianą na sezon "Lato 2026". Łącznie w tym okresie Wizz Air uruchomi z Katowice Airport dziewięć nowych tras. Na przełomie marca i kwietnia rozpoczną się rejsy do

  • Maastricht,
  • Brindisi,
  • Lamezia Terme,
  • Braszowa.
  • Faro.

Na początku czerwca zainaugurowane zostaną połączenia do

  • Ochrydy,
  • Rimini,
  • Rijeki.

Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego siatki połączeń skorzystała rekordowa liczba 7,3 mln pasażerów, a prognoza na ten rok zakłada, że lotnisko obsłuży aż 7,9 mln podróżnych.

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują
Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirująCanva ProINTERIA.PL
Wróciła po latach przerwy. Kamilla Baar: W pewnym momencie poczułam, że chcę tę skórę zrzucićINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze