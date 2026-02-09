Turyści już zacierają ręce. Polacy na to połączenie czekali od dawna
Polscy turyści na to połącznie czekali od dawna. Linia lotnicza Wizz Air zapowiedziała w poniedziałek uruchomienie w sezonie letnim nowego połączenia z lotniska Katowice Airport do Dubrownika w Chorwacji. Ale na pierwszy lot jeszcze trzeba chwilę poczekać.
Wizz Air uruchomi nowe połączenie z Katowic do Dubrownika
Już od 26 lipca z Katowic polecimy do Dubrownika. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele, do 13 września.
Stare trasy, częstsze loty
Równolegle Wizz Air ogłosił zwiększenie częstotliwości rejsów na dziesięciu już obsługiwanych trasach z Katowice Airport. Więcej lotów pojawi się m.in. do Alicante, Burgas, Kutaisi, Lamezia Terme, Malagi, Neapolu, Ochrydy, Rimini, Tirany oraz Warny. Zmiany są związane z rozbudową katowickiej bazy przewoźnika i wprowadzeniem do niej ósmego samolotu.
Nowości na lato 2026. Będzie dziewięć nowych tras z Katowic
Połączenie do Dubrownika jest kolejną nowością zapowiedzianą na sezon "Lato 2026". Łącznie w tym okresie Wizz Air uruchomi z Katowice Airport dziewięć nowych tras. Na przełomie marca i kwietnia rozpoczną się rejsy do
- Maastricht,
- Brindisi,
- Lamezia Terme,
- Braszowa.
- Faro.
Na początku czerwca zainaugurowane zostaną połączenia do
- Ochrydy,
- Rimini,
- Rijeki.
Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego siatki połączeń skorzystała rekordowa liczba 7,3 mln pasażerów, a prognoza na ten rok zakłada, że lotnisko obsłuży aż 7,9 mln podróżnych.
