Wizz Air uruchomi nowe połączenie z Katowic do Dubrownika

Już od 26 lipca z Katowic polecimy do Dubrownika. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele, do 13 września.

Stare trasy, częstsze loty

Równolegle Wizz Air ogłosił zwiększenie częstotliwości rejsów na dziesięciu już obsługiwanych trasach z Katowice Airport. Więcej lotów pojawi się m.in. do Alicante, Burgas, Kutaisi, Lamezia Terme, Malagi, Neapolu, Ochrydy, Rimini, Tirany oraz Warny. Zmiany są związane z rozbudową katowickiej bazy przewoźnika i wprowadzeniem do niej ósmego samolotu.

Nowości na lato 2026. Będzie dziewięć nowych tras z Katowic

Połączenie do Dubrownika jest kolejną nowością zapowiedzianą na sezon "Lato 2026". Łącznie w tym okresie Wizz Air uruchomi z Katowice Airport dziewięć nowych tras. Na przełomie marca i kwietnia rozpoczną się rejsy do

Maastricht,

Brindisi,

Lamezia Terme,

Braszowa.

Faro.

Na początku czerwca zainaugurowane zostaną połączenia do

Ochrydy,

Rimini,

Rijeki.

Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego siatki połączeń skorzystała rekordowa liczba 7,3 mln pasażerów, a prognoza na ten rok zakłada, że lotnisko obsłuży aż 7,9 mln podróżnych.

