Spis treści: Bufet hotelowy to przestrzeń wspólna Zrób to po wejściu do hotelowej restauracji. Ułatwisz życie sobie i innym Nakładaj tyle, ile naprawdę zjesz Nie dotykaj jedzenia rękami "Pan tu nie stał", czyli bufetowy komitet kolejkowy To nie pokaz mody, ale strój ma znaczenie Goście hotelowi rezerwują nie tylko leżaki. Nie bądź jak oni Jedzenie w spokojnej atmosferze Czy można zabierać jedzenie z hotelowego bufetu? Szanuj pracę personelu

Bufet hotelowy to przestrzeń wspólna

Możliwość skorzystania ze szwedzkiego stołu uginającego się od lokalnych przysmaków sprawia, że czujemy się jak gwiazdy. Łatwo wejść w taki tryb podczas beztroskiego urlopu, kiedy pozwalamy sobie na słodkie lenistwo i rezygnację z samodzielnego gotowania i robienia zaopatrzenia. Ważne jednak, aby wakacyjna woda sodowa nie uderzyła nam do głowy zbyt mocno.

Najważniejszą zasadą korzystania z bufetu w hotelu jest świadomość, że nie jesteśmy tu sami. Choć formuła "all inclusive" lub śniadanie w cenie pobytu mogą sprawiać wrażenie pełnej dowolności, należy pamiętać o komforcie innych gości. Bufet nie jest wyścigiem ani walką o ostatniego rogalika. Od kultury osobistej i cierpliwości nikt nie powinien brać wolnego.

Zrób to po wejściu do hotelowej restauracji. Ułatwisz życie sobie i innym

Jednym z najczęstszych błędów jest blokowanie stołów z jedzeniem. Nie chodzi o to, by nakładać jedzenie na talerz w trakcie biegu sprinterskiego. Niektórzy goście zatrzymują się jednak na środku przejścia, długo zastanawiając się nad wyborem lub prowadząc rozmowy. To utrudnia innym swobodne przemieszczanie się. Dobrym zwyczajem jest wcześniejsze rozejrzenie się po bufecie i sprawne nakładanie potraw. Dzięki temu nie przeoczysz najbardziej apetycznych kąsków.

Przed posiłkiem sprawdź, co jest aktualnie w ofercie. Długie spacery między stołami bywają irytujące 123RF/PICSEL

Nakładaj tyle, ile naprawdę zjesz

Wraz z wyruszeniem na urlop żołądek nie zyskuje niezwykłych właściwości. Nie rozciąga się niczym z gumy, choć może się wydawać, że niektórzy goście hotelowi mają na ten temat inne zdanie.

Suto zastawione stoły zachęcają do próbowania kolejnych frykasów i nakładania zbyt dużych porcji. Ważne jest jednak zachowanie umiaru, aby znaczna część posiłku nie musiała lądować w koszu. Marnowanie jedzenia jest nie tylko nieeleganckie, ale również zwyczajnie nieodpowiedzialne. Lepiej jest wrócić po dokładkę niż od początku układać na talerzu górę żywności.

Nie dotykaj jedzenia rękami

Mimo że wydaje się to oczywiste, wielu turystów nadal popełnia ten błąd. Pieczywo, ciastka czy pokrojone w plastry owoce powinny nakładane wyłącznie szczypcami, łopatkami lub innymi przeznaczonymi do tego akcesoriami. Zawsze znajdziesz je na stole tuż obok koszyków i półmisków z jedzeniem. Dotykanie jedzenia rękami jest niehigieniczne i bardzo źle postrzegane przez innych gości.

To samo dotyczy próbowania produktów bezpośrednio przy bufecie. Podjadanie winogron albo frytek jeszcze przed nałożeniem na talerz jest oznaką braku kultury. Bufet hotelowy, mimo swobodnej atmosfery, nadal pozostaje częścią restauracji i rządzi się konkretnymi zasadami.

Chwytanie jedzenia rękami jest bardzo źle widziane 123RF/PICSEL

"Pan tu nie stał", czyli bufetowy komitet kolejkowy

W hotelowych restauracjach bardzo często wyznaczone są strefy, gdzie personel na bieżąco przygotowuje ciepłe dania. Masz ochotę na gofry, jajecznicę albo omlet? Swoje w kolejce trzeba odstać, a nachalne wpychanie się przed innych gości może być źródłem konfliktu. To ostatnia rzecz, jakiej potrzeba na urlopie.

Niektórzy goście próbują rezerwować miejsce dla całej rodziny, stojąc w kolejce z kilkoma talerzami. O ile to zrozumiałe, że rodzic chce od razu zabrać porcję dla dziecka, o tyle przesadzone blokowanie kolejki dla grupy znajomych jest odbierane jako nieuczciwe i niekulturalne.

To nie pokaz mody, ale strój ma znaczenie

W hotelach nastawionych na wakacyjny wypoczynek atmosfera jest swobodniejsza niż w eleganckich restauracjach. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności w kontekście garderoby. Wchodzenie na salę w piżamie, kusym szlafroku, stroju kąpielowym, mokrych klapkach czy bez koszulki jest jednym z najczęściej krytykowanych zachowań turystów.

Bufet hotelowy to przestrzeń wspólna, dlatego trzeba zadbać o podstawową estetykę stroju. Należy też wziąć pod uwagę, że w bardziej luksusowych hotelach obowiązują konkretne zasady odnośnie ubioru, zwłaszcza podczas kolacji. Lepiej zapoznać się z nimi wcześniej, niż narażać się na nieprzyjemności.

Goście hotelowi rezerwują nie tylko leżaki. Nie bądź jak oni

Oto problem widoczny szczególnie w dużych kurortach. Część gości zostawia na stole okulary przeciwsłoneczne, czapkę lub inny drobny przedmiot, aby "zarezerwować" miejsce, mimo że przez długi czas nie zamierza z niego korzystać. W godzinach szczytu takie zachowanie potrafi wywołać frustrację i chaos na sali.

Miejsca należy szukać dopiero w momencie, gdy zamierzamy usiąść do posiłku. Jeśli odchodzimy wyłącznie po dokładkę, nie ma problemu, ale długie blokowanie stolika jest zwyczajnie nieuprzejme.

Jedzenie w spokojnej atmosferze

Wakacyjny klimat sprzyja rozmowom, ale warto pamiętać o umiarze. Rubaszny śmiech, głośne rozmowy albo włączanie własnej muzyki z telefonu bez słuchawek potrafi skutecznie zepsuć innym posiłek.

Hotelowe śniadanie powinno być spokojnym momentem dnia. Kultura osobista obejmuje również odpowiedni poziom hałasu. Jeśli podróżujemy z dziećmi, warto przypominać im o podstawowych zasadach zachowania i pilnować, aby nie biegały między stolikami. To kwestia również ich bezpieczeństwa - niespodziewane zderzenie z innym gościem lub osobą z obsługi może skończyć się nieprzyjemnym urazem.

Czy można zabierać jedzenie z hotelowego bufetu?

To jedna z najczęściej pojawiających się wątpliwości wśród turystów. Niektórzy traktują szwedzki stół jak miejsce, z którego można przygotować sobie prowiant na plażę, wycieczkę czy późniejszą przekąskę nad basenem. Tymczasem w większości hoteli obowiązuje zasada, że posiłki spożywa się wyłącznie na terenie restauracji. Wynika to z regulaminu obiektu, kierującego się kwestiami higieny i organizacji pracy kuchni.

Wzięcie jednego owocu albo jogurtu to nie koniec świata, ale pakowanie kanapek do torebki, wynoszenie drożdżówek w plecaku czy zabieranie słodyczy do pokoju jest zazwyczaj źle postrzegane zarówno przez obsługę, jak i innych gości. W bardziej ekskluzywnych obiektach personel może zwrócić uwagę osobom wynoszącym jedzenie z restauracji.

Wyjątkiem bywają sytuacje, gdy w planach mamy bardzo wczesny wyjazd albo wycieczkę fakultatywną. Część hoteli oferuje lunch boxy lub pozwala przygotować niewielki prowiant po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją.

Szanuj pracę personelu

Obsługa hotelowej restauracji pracuje od bardzo wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Rozrzucone jedzenie, pozostawianie ogromnego bałaganu na stole i opryskliwe komentarze wobec pracowników są niestety częstym widokiem w sezonie wakacyjnym.

Warto pamiętać o prostych gestach świadczących o kulturze osobistej. Należą do nich odstawianie talerzy w wyznaczone miejsca, uprzejme zwracanie się do obsługi i cierpliwość w przypadku chwilowego braku potraw.

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