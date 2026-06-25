Tekst jest częścią cyklu "Mały budżet-wielka podróż" - wakacyjnej akcji redakcji lifestyle Interii, w ramach której co tydzień radzimy jak zorganizować niedrogie wakacje w popularnych miejscach. Zabierzemy Was nad Bałtyk, w góry, do Chorwacji, Grecji, Turcji i w wiele innych miejsc. Zaproponujemy atrakcje dla aktywnych i dla tych, którzy lubią poleniuchować. A to wszystko, bez zaciskania pasa. Bądźcie z nami przez całe lato!

Spis treści: Tania Chorwacja to już tylko wspomnienie? Parkingi - nowy symbol chorwackiej drożyzny Zamiast starówki wybierz nocleg w Lapad Odkryj mniej znane wybrzeże Dubrownika Mury miejskie w Dubrowniku. Piękne, ale można taniej Wyspa obok Dubrownika przyciąga tłumy. Istnieje alternatywa Lokalne piekarnie ratują wakacyjny budżet

Tania Chorwacja to już tylko wspomnienie?

Jeszcze kilka-kilkanaście lat temu Chorwacja uchodziła za jeden z najtańszych kierunków wakacyjnych w Europie. Niskie ceny, zachwycające wybrzeże i malownicze miasta brzmiały jak przepis na urlop idealny. Dziś jednak coraz częściej słyszy się o tym, że tania Chorwacja to przeszłość, a budżetowe wakacje w tym kraju już nigdy nie wrócą.

Jeśli gdzieś ten trend widać szczególnie wyraźnie, to właśnie w Dubrowniku. Perła Adriatyku od lat znajduje się na listach najpiękniejszych miast Europy, a popularność zyskała dodatkowo dzięki serialowi "Gra o tron". Wiele ujęć było kręconych w mieście i jego najbliższych okolicach. Efekt? Tłumy i wysokie ceny.

Parkingi - nowy symbol chorwackiej drożyzny

W szczycie sezonu wakacyjnego na jednego mieszkańca Dubrownika przypada nawet 36 turystów. Szacuje się, że miasto każdego roku jest odwiedzane przez około milion osób. Nic dziwnego, że uchodzi za jedno z najdroższych miejsc w Chorwacji.

Dubrownik zachwyca widokami, ale może przerażać cenami Joanna Leśniak Archiwum autora

Widać to nie tylko po cenach atrakcji czy restauracyjnych posiłków. Drogo zaczyna być tuż po przyjeździe, gdy zależy nam na zaparkowaniu samochodu w pobliżu historycznego centrum miasta. Jak możemy przeczytać w biznes.interia.pl, pozostawienie samochodu przy starówce może kosztować nawet 20 euro za godzinę, a całodzienny postój w najdroższej strefie to wydatek sięgający 250 euro. W przeliczeniu wychodzi ponad 1000 zł, czyli więcej niż koszt noclegu dla dwóch osób w wielu chorwackich miejscowościach. Na szczęście Dubrownik da się zwiedzać rozsądnie i bez nadwyrężania budżetu, choć wymaga to pewnej elastyczności.

Zamiast starówki wybierz nocleg w Lapad

Największym błędem, jaki można popełnić pod względem finansowym podczas planowania pobytu w Dubrowniku, jest rezerwacja noclegu tuż przy murach starego miasta. To prawda, że widoki są piękne, zwłaszcza jeśli obiekt jest zlokalizowany na wzniesieniu, ale ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy.

Lapad to bardzo przyjemna część miasta Joanna Leśniak Archiwum autora

Znacznie rozsądniejszym wyborem będzie dzielnica Lapad położona kilka kilometrów od centrum. To spokojna, zielona część miasta z dobrą komunikacją autobusową, dużym wyborem apartamentów i bardziej przystępnymi cenami. Do starówki można dotrzeć w kilkanaście minut, a różnica w cenie noclegu pozwala zaoszczędzić nawet kilkaset złotych podczas tygodniowego pobytu. Jednocześnie trasy spacerowe i rowerowe pozwalają odetchnąć od tłumów, przyciąganych przez średniowieczne serce miasta.

Odkryj mniej znane wybrzeże Dubrownika

Stacjonowanie w okolicach dzielnicy Lapad ma jeszcze jedną ogromną zaletę. Północno-zachodnie wybrzeże Dubrownika jest zdecydowanie mniej zatłoczone niż plaże położone w pobliżu historycznego centrum. Zamiast walczyć o mały skrawek miejsca na popularnej Banje Beach, z przyjemnością można odpocząć na bardziej kameralnych plażach. Do najsłynniejszych należy Uvala Lapad Beach, ale w jej okolicy nie brakuje cichych zatoczek z krystalicznie czystą wodą.

Zobacz Dubrownik od mniej obleganej strony Joanna Leśniak Archiwum autora

W tym rejonie znajdują się także atrakcyjne punkty widokowe, z których podziwiać można spokojne wody Adriatyku. Zaryzykuję stwierdzenie, że najlepszych wrażeń dostarczają tutaj zachody słońca. Wzdłuż wybrzeża spacerować można przyjemną promenadą, przy której znajdują się restauracje i bary oferujące bardziej przystępne ceny niż te w centrum miasta. Nadal nie będzie bardzo tanio, ale rachunek za obiad czy kolację nie wywoła już takiego szoku jak w obrębie dubrownickich murów.

Mury miejskie w Dubrowniku. Piękne, ale można taniej

Słynne mury obronne, których długość wynosi prawie dwa kilometry, to jedna z największych atrakcji Dubrownika. Sława i widoki, jakie zapewniają, wiążą się jednak z niemałą opłatą. Cena biletu dla dorosłej osoby wynosi aktualnie 40 euro, a dla dzieci w wieku 7-18 lat 15 euro. Łatwo wyliczyć, że wycieczka całej rodziny to niemały wydatek, zresztą nawet pojedyncza wejściówka potrafi wywołać ból portfela.

Dubrownik jak na dłoni. Koszt? Zupełnie za darmo Joanna Leśniak Archiwum autora

Jeśli jednak zależy nam zarówno na spektakularnych widokach, jak i budżetowym zwiedzaniu, lepszym rozwiązaniem okaże się wejście na wzgórze Srd. Wędrówkę rozpoczynamy w centrum miasta. Do przejścia mamy niecałe cztery kilometry, a trasa obejmuje kamienisty szlak. Trudności technicznych brak, choć przydadzą się wygodne buty sportowe - odradzam klapki. Na zdobycie góry o wysokości 412 m n.p.m. należy przeznaczyć mniej więcej godzinę. Dokładny czas przejścia zależy od naszej kondycji i liczby przerw na podziwianie widoków. Podejrzewam, że będzie ich co najmniej kilka, bo z każdym metrem Dubrownik pokazuje się z coraz piękniejszej strony.

Wyspa obok Dubrownika przyciąga tłumy. Istnieje alternatywa

Wyspa Lokrum jest jednym z najpopularniejszych kierunków jednodniowych wycieczek z Dubrownika. To wyjątkowy rezerwat przyrodniczy, po którym dumnie przechadzają się pawie. Zobaczyć tu można wiekowy klasztor Benedyktynów i pozwolić sobie na kąpiel w słonym jeziorze, połączonym z morzem podziemnymi tunelami. Z racji tego, że wyspa stała się scenografią "Gry o tron", do miejsca udają się wszyscy fani serialu, aby zasiąść na słynnym Żelaznym Tronie.

W sezonie oznacza to kolejki do promów, tłumy turystów i kolejne wydatki. Koszt krótkiego rejsu w obie strony to 30 euro, a sama przeprawa nie ma wiele wspólnego z relaksującą wycieczką morską. Dużo bardziej adekwatne skojarzenia idą w kierunku ścisku jak w puszce sardynek.

Tymczasem zaledwie kilkanaście kilometrów od miasta znajduje się Trsteno - kameralna miejscowość, słynąca z jednego z najpiękniejszych arboretów w całej Chorwacji. To właśnie tutaj kręcono sceny ogrodów Królewskiej Przystani we wspominanym już serialu. Dojazd nie zajmuje wiele czasu i kosztuje zaledwie kilka euro. Dla wielu podróżników Trsteno jest jednym z największym pozytywnych zaskoczeń w okolicach Dubrownika. Więcej na jego temat znajdziesz w artykule "Podróże osobiste: Rzut beretem od wakacyjnego raju Polaków. Tajemniczy ogród i kameralne plaże bez tłumów".

Trsteno to oaza spokoju Joanna Leśniak Archiwum autora

Lokalne piekarnie ratują wakacyjny budżet

Nie trzeba codziennie stołować się w restauracjach, aby dobrze zjeść w Chorwacji. Jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie wydatków jest korzystanie z lokalnych piekarni. Świeże wypieki, zarówno słodkie, jak i wytrawne, napełnią brzuchy i pozwolą spróbować lokalnych przysmaków.

Wyjedź z Dubrownika z dobrymi wspomnieniami - bez nadwyrężania budżetu Joanna Leśniak Archiwum autora

Jednocześnie tego rodzaju przekąski sprzedawane są w cenach znacznie bardziej przyjaznych dla portfela niż restauracyjne menu. Śniadanie kupione rano w piekarni i zabrane jako prowiant na plażę potrafi kosztować mniej niż jedna kawa w turystycznej części miasta.

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