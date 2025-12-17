Spis treści: 3,4 mln turystów na Wawelu Wielkie widowisko na murach 2026 nadchodzi, Wawel ogłasza nowe plany

3,4 mln turystów na Wawelu

Dziesięcioprocentowy wzrost frekwencji i kolejny rekord. Zamek Królewski na Wawelu zamyka 2025 rok z 3,4 mln zwiedzających na koncie. Tyle osób odwiedziło nie tylko wawelskie wzgórze, ale i oddziały: Zamek Pieskowa Skała i Dwór w Stryszawie. Najchętniej odwiedzaną wystawą czasową była "Abakanowicz. Bez reguł. Arrasy i abakany na Wawelu" (ponad 479 tys. osób).

Z kolei jednym z najważniejszych wydarzeń mijającego roku było otwarcie wystaw stałych takich jak rezerwat archeologiczny "Wawel podziemny: Międzymurze". W listopadzie w zamku dla zwiedzających została udostępniona "Zbrojownia" - ekspozycja opowiadająca o wojnie, uzbrojeniu i znaczeniu militarnego kostiumu.

- Kontynuowaliśmy digitalizację zbiorów, rozwijaliśmy projekty edukacyjne i interpretacyjne, które stały się jednym z filarów naszej obecności w świadomości krakowian, Małopolan i publiczności ogólnopolskiej. Zakończyliśmy kluczowe inwestycje konserwatorsko-archeologiczne i udostępniliśmy publiczności nowe przestrzenie - przekazał Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Podziemna trasa "Międzymurze" to kolejny element większego projektu "Wawel Podziemny" WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS East News

Wielkie widowisko na murach

Już niebawem instytucja szykuje wielkie widowisko dla krakowian i turystów. Od 28 do 30 grudnia oraz od 1 do 6 stycznia w godzinach 17-22 na murach będzie można oglądać specjalne mappingi.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Multimedialna projekcja nosi nazwę "Blask historii - przeżyj królewską opowieść" i zabierze widzów w czasy dawnych królów. Jednym z wątków będzie powrót XVI-wiecznych arrasów Zygmunta Augusta do komnat na Wawelu po wielu dekadach wojennej tułaczki.

2026 nadchodzi, Wawel ogłasza nowe plany

"Nie zatrzymujemy się i już teraz zapowiadamy, co przygotowujemy dla Was w nadchodzących miesiącach" - ogłosiła instytucja. Co zatem w planach? Jednym z najważniejszych projektów będzie wystawa poświęcona Annie Jagiellonce. Będzie to pierwsza tak szeroka opowieść o jej władzy, osobowości i wpływie na dzieje Rzeczpospolitej.

W przyszłym roku warto będzie zajrzeć do królewskich ogrodów. Zamek przygotowuje plenerową wystawę współczesnej artystki Joanny Rajkowskiej.

Wawel w 2025 roku przyciągnął 3,4 mln zwiedzających 123RF/PICSEL

Program na 2026 rok przewiduje również duże wystawy czasowe. Wśród nich "Antyk z kolekcji Lanckorońskich" ukazujący starożytne zabytki zgromadzone przez Karola Lanckorońskiego i "Oświecone. Brązy złocone i ich odbicie we współczesności" - prezentacja zabytków z kolekcji muzealnych i wybranych zwycięskich prac na współczesne instalacje z wykorzystaniem światła. Będą to propozycje studentów Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

"W tym samym czasie zaprezentujemy Wam również pasy kontuszowe z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. Wystawa będzie składać się z trzech części - prezentacji ośrodków, w których je wykonywano, kolekcji z których pochodzą oraz zmian mody męskiego stroju narodowego, od wieku XVIII po wiek XX" - informuje Zamek Królewski na Wawelu.

