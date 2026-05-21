Spis treści: Mała Japonia w Karkonoszach - orientalny ogród Siruwia w Przesiece Bonsai i japońskie detale, które tworzą klimat ogrodu Muzeum samurajów i fascynująca podróż do dawnej Japonii Atrakcje dla rodzin - plac zabaw i japońska kawiarnia w Siruwii Ile kosztują bilety wstępu i jak dojechać do Małej Japonii?

Mała Japonia w Karkonoszach - orientalny ogród Siruwia w Przesiece

Mała Japonia Siruwia znajduje się w Przesiece, niewielkiej miejscowości położonej niedaleko Karpacza i Jeleniej Góry. Co ciekawe, jest to najwyżej położony ogród japoński w Polsce - usytuowany około 600 metrów nad poziomem morza.

Został zaprojektowany zgodnie z zasadami japońskiej sztuki tworzenia krajobrazu oraz filozofią feng shui. Orientalne kompozycje doskonale współgrają tutaj z naturalnym krajobrazem Karkonoszy. Spacerując alejkami, możemy podziwiać urokliwe wodospady, strumienie, kamienne ścieżki oraz starannie uformowaną roślinność inspirowaną tradycyjnymi ogrodami Japonii.

- Mała Japonia to miejsce, które zmienia się wraz z rytmem natury. Każda pora roku tworzy tu zupełnie inną atmosferę i pozwala doświadczać ogrodu na nowo. To przestrzeń, w której można nie tylko odpocząć i odnaleźć harmonię, ale również zanurzyć się w kulturze, historii i filozofii Japonii - wyjaśniają nam przedstawiciele ogrodu.

Co ciekawe, Siruwia może poszczycić się jedną z najbardziej imponujących kolekcji różaneczników. W ogrodzie rośnie około trzech tysięcy krzewów w ponad osiemdziesięciu odmianach. Wiosną i na początku lata teren zamienia się w wielobarwną przestrzeń pełną intensywnych kolorów i zapachów, dlatego to właśnie maj może okazać się jednym z najlepszych momentów na wizytę w tym miejscu.

Bonsai i japońskie detale, które tworzą klimat ogrodu

Ogród podzielony jest na różne strefy tematyczne, inspirowane symboliką i filozofią japońskich ogrodów - m.in. ogród zen czy przestrzenie związane z wodą i naturą.

Niezwykłą część ekspozycji stanowią drzewka bonsai. Niektóre z nich mają ponad sto lat i zostały sprowadzone bezpośrednio z Japonii. Miniaturowe drzewa, pielęgnowane zgodnie z wielowiekową tradycją, należą do najbardziej charakterystycznych elementów japońskiej kultury.

Na terenie ogrodu można znaleźć liczne orientalne akcenty - drewniane mostki, kamienne lampiony czy charakterystyczne pawilony inspirowane architekturą Kraju Kwitnącej Wiśni. Całość tworzy niezwykle spokojną i harmonijną przestrzeń, która sprzyja odpoczynkowi oraz wyciszeniu.

Jednym z najlepszych momentów na wizytę jest wiosna

Muzeum samurajów i fascynująca podróż do dawnej Japonii

Siruwia to coś więcej niż typowy orientalny ogród - to przestrzeń, w której możemy odkrywać historię i kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni. Na miejscu czeka na nas nowoczesne muzeum multimedialne poświęcone samurajom oraz tradycjom dawnej Japonii.

Wystawa "Samuraj - rycerz dawnej Japonii" prezentuje historyczne uzbrojenie, elementy kultury oraz ciekawostki związane z życiem japońskich wojowników. Dzięki interaktywnym ekranom, animacjom i multimedialnym prezentacjom ekspozycja jest atrakcyjna zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także wystawa tradycyjnych lalek japońskich nihon ningyō. W Japonii od wieków przypisywano im symboliczne znaczenie - miały chronić właścicieli przed złymi mocami i przynosić szczęście. Wszystkie eksponaty prezentowane w Siruwii sprowadzono bezpośrednio z Japonii.

W Małej Japonii znajduje się również wystawa tradycyjnych japońskich kimon ślubnych Uchikake, bogato zdobionych ceremonialnych strojów inspirowanych dawną kulturą Japonii.

Jak informują nas przedstawiciele ogrodu, to nie koniec atrakcji:

- Organizujemy także sezonowe aktywności i wydarzenia inspirowane kulturą Japonii, takie jak warsztaty kreatywne, rodzinne atrakcje czy tanzaku - tradycyjne japońskie karteczki życzeń.

Na terenie ogrodu możemy zobaczyć liczne wystawy eksponatów sprowadzonych z Japonii

Atrakcje dla rodzin - plac zabaw i japońska kawiarnia w Siruwii

Mała Japonia jest miejscem przyjaznym dla rodzin podróżujących z dziećmi. Na terenie obiektu znajduje się duży plac zabaw z kilkoma strefami aktywności dla najmłodszych. Przygotowano tam m.in. wysokie zjeżdżalnie, konstrukcje wspinaczkowe oraz dużą piaskownicę. Co ciekawe jest to najwyżej położony plac zabaw na Dolnym Śląsku.

Na miejscu działa także kawiarnia, w której możemy odpocząć po zwiedzaniu ogrodu. W menu znajdują się zarówno klasyczne napoje, jak i propozycje inspirowane Japonią - zielona herbata, matcha latte czy azjatyckie słodycze i przekąski. Skosztować tam możemy zielonych lodów o smaku matchy, czy też słodkich pierożków z czerwoną fasolą yatsuhashi.

Ile kosztują bilety wstępu i jak dojechać do Małej Japonii?

Wstęp do ogrodu jest płatny, a bilety można kupić zarówno wcześniej przez internet, jak i na miejscu - w kasie biletowej. Aktualny cennik prezentuje się następująco:

bilet normalny (18-65 lat) - 59 zł

bilet ulgowy (seniorzy 65+ oraz studenci) - 55 zł

bilet ulgowy dla dzieci (3-18 lat) - 55 zł

bilet rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci) - 198 zł

dzieci do 3. roku życia - wstęp bezpłatny

W cenę biletu wliczono m.in.: dostęp do ogrodu japońskiego, nowoczesnego placu zabaw, Muzeum Zbroi Samurajskich oraz wystawy japońskich kimon. Odwiedzający mogą również bezpłatnie skorzystać z parkingu.

Dojazd do Małej Japonii z Jeleniej Góry jest stosunkowo prosty i zajmuje kilkanaście minut. Z centrum miasta należy kierować się na południe, w stronę Cieplic i Podgórzyna, mijając po drodze stawy podgórzyńskie. Następnie trasa prowadzi dalej w kierunku Przesieki oraz Borowic.

Przy charakterystycznym miejscu zwanym Skałką - gdzie znajduje się zabytkowy tramwaj upamiętniający dawną końcową stację linii tramwajowej - należy skręcić w lewo i przejechać przez niewielki most. Dalej droga prowadzi w stronę Borowic, a tuż przed miejscowością trzeba skręcić w prawo w leśną drogę prowadzącą bezpośrednio do Małej Japonii - Ogrodu Japońskiego Siruwia.

***

