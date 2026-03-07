Spis treści: Wyjątkowe miejsce na Mazurach. Gdzie leży Krutyń? Architektura z duszą Bogactwo przyrodnicze Miłośnicy wody uwielbiają to miejsce Krutyń dla aktywnych

Wyjątkowe miejsce na Mazurach. Gdzie leży Krutyń?

To wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim. Uznawana jest za bramę do Puszczy Piskiej, czyli jednego z najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów Polski i największego kompleksu leśnego na Mazurach.

Historia Krutynia sięga najprawdopodobniej 1500 roku, kiedy w tym miejscu założono osadę myśliwską. W jej pobliżu znajdował się drewniany zamek krzyżacki, który jednak nie przetrwał do naszych czasów. Na szczęście zupełnie inny los spotkał urokliwą miejscowość.

Puszcza Piska nieopodal wsi Krutyń Eryk Stawinski/REPORTER East News

Leży nad rzeką Krutynią, która tworzy jeden z najpiękniejszych nizinnych szlaków wodnych w Europie. Z tego powodu jest kojarzona przez miłośników spływów kajakowych z różnych zakątków Polski, lecz nie tylko oni znajdą tu coś dla siebie.

Architektura z duszą

Z jednej strony blisko jest stąd do bardziej popularnych i gwarnych miejsc, takich jak Mrągowo czy Mikołajki. Z drugiej Krutyń nadal zachowuje kameralny, wiejski charakter. Nie jest to jednak osada, jakich wiele.

Stanowi przykład spójnego połączenia mazurskiej tradycji z dbałością o estetykę i funkcjonalność. Drewniane, parterowe domy pamiętają początek XIX wieku. Cieszą oczy kolorowymi okiennicami i zdobionymi werandami, tworząc pejzaż idealny dla fanów fotografii. Można odnieść wrażenie, że nawet nowe pensjonaty starają się wpisywać w tradycyjny krajobraz, bez wprowadzania zmian, które pasowałyby tu jak kwiatek do kożucha. Krutyń to przykład miejsca, które rozwija się, nie tracąc swojego stylu.

Krutyń wygląda jak z pocztówki Eryk Stawinski/REPORTER East News

Bogactwo przyrodnicze

Sercem wsi jest rzeka Krutynia. Słynie z krystalicznie czystej wody i spokojnego nurtu. Jest tak przejrzysta, że bez trudu można dojrzeć jej dno, rośliny wodne i przepływające ryby.

Okolice wioski to również rozległe kompleksy leśne, jeziora, torfowiska i siedliska rzadkich gatunków ptaków. W ciszy poranka można dostrzec czaplę siwą, żurawie, a przy odrobinie szczęścia także zimorodka. Krutyń i jego sąsiedztwo to zatem miejsce, w którym przyroda nie stanowi jedynie dodatku do atrakcji turystycznych, ale gra pierwsze skrzypce.

Miłośnicy wody uwielbiają to miejsce

Wieś słynie przede wszystkim ze spływów kajakowych. To właśnie przez nią przebiega część szlaku, którego długość w całości wynosi aż 100 km. Krutynia dla kajakarzy, niezależnie od stopnia wodnego wtajemniczenia, jest miejscem wręcz kultowym. Tutejsze trasy prowadzą przez zarówno wąskie odcinki leśne, jak i szerokie, spokojne fragmenty rzeki, serwując różnorodne krajobrazy.

Rzeka przyciąga zaawansowanych i początkujących kajakarzy 123RF/PICSEL

Wielbiciele spokojnego pływania łódką pod okiem zawodowców kultywujących dawne tradycje też nie będą rozczarowani. Wystarczy, że skierują się w stronę łodzi pychowych, zwanych też "pychówkami". To właśnie na ich pokładzie poznać można tutejszych flisaków, obsługujących te wodne środki transportu i opowiadających turystom o lokalnych ciekawostkach. Prowadzą spływ w dokładnie taki sposób, jak robiono to sto lat temu.

Krutyń dla aktywnych

Woda nie jest twoim żywiołem? A może po prostu lubisz spędzać czas na wiele różnych sposobów? Choć woda przyciąga tutaj najwięcej uwagi, Krutyń to świetna baza wypadowa również dla wielbicieli pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych. Przez wieś i okolice przebiegają szlaki prowadzące przez Puszczę Piską, pozwalające odkryć klimatyczne mazurskie osady, punkty widokowe i miejsca, gdzie przyroda wydaje się niemal nietknięta.

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

Odnowili stary dom na Mazurach. "Wreszcie uciekłam na dobre" Aleksandra Suława INTERIA.PL