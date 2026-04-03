Ulubione miejsce Ślązaków. Przyjeżdżają w każdy weekend

Z jego uroków korzystają nie tylko mieszkańcy, ale i odwiedzający. Jezioro Paprocańskie w Tychach to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku na Śląsku. Bliskość przyrody, plaża, molo, wypożyczalnia sprzętu wodnego - tu wszystko jest w pakiecie i każdy znajdzie coś dla siebie.

Jezioro Paprocańskie w Tychach, otoczone lasem, z kwitnącymi pomarańczowymi kwiatami i czarnym ogrodzeniem przy brzegu
Jezioro Paprocańskie zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części Tychów. To sztuczny zbiornik, który utworzono w 1870 roku,

Spis treści:

  1. Jezioro Paprocańskie w Tychach. Ulubione miejsce Ślązaków na weekend
  2. Trasa widokowa z zamkiem w pakiecie
  3. Paprocany. Co w przyrodzie piszczy?

Jezioro Paprocańskie w Tychach. Ulubione miejsce Ślązaków na weekend

Niecałe pół godziny drogi od Katowic. W Tychach znajduje się jedna z najważniejszych rekreacyjnych perełek województwa śląskiego. Jezioro Paprocańskie znajduje się wśród najpopularniejszych miejsc do wypoczynku na łonie natury. Znajduje się w jednej z dzielnic miasta, a jego historia zaczęła się w XVIII wieku, kiedy to na potrzeby Huty Paprockiej konieczne było utworzenie sztucznego zbiornika.

Jezioro zajmuje powierzchnię ponad 100 ha, a głębokość waha się od 1,5 do prawie 2 metrów. Zbiornik ma pojemność 2,4 mln m³ i jak zaznacza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Tychy (MOSiR), jest stale monitorowany. Bo chociaż większości kojarzy się głównie ze spacerami i sportem, mało kto wie, że odgrywa też ważną rolę w ochronie przeciwpowodziowej całego regionu.

Kilka rowerów wodnych pływa po jeziorze, w tle widoczne są budynki mieszkalne oraz otoczenie zielonych drzew i niskich zabudowań przy brzegu.
Jezioro Paprocańskie przyciąga nie tylko mieszkańców, ale i przyjezdnych, którzy skorzystać tu mogą z wypożyczalni sprzętu wodnego, domków kempingowych i strzeżonej plaży

"Paprocany to nie tylko piękne miejsce na mapie Tychów, ale i realna tarcza chroniąca nas wszystkich przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Gdy znów odwiedzisz to jezioro - pamiętaj, że działa ono nie tylko dla twojego relaksu, ale również dla twojego bezpieczeństwa" - czytamy we wpisie opublikowanym przez MOSiR w mediach społecznościowych.

Paprocany to jedno z najciekawszych jezior na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W wiosenne i letnie weekendy miejsce jest tłumnie odwiedzane przez mieszkańców Śląska. Trudno się dziwić - jedno miejsce oferuje wiele możliwości spędzania wolnego czasu.

Na północno-wschodnim brzegu działa Ośrodek Wypoczynkowy MOSiR Paprocany z rozwiniętym zapleczem. Na południowym brzegu znajduje się XIX-wieczny zameczek myśliwski w Promnicach.

Do dyspozycji odwiedzających jest plaża, nowoczesne molo, park linowy, strzeżone kąpielisko, jak i liczne ścieżki pieszo-rowerowe wokół jeziora. 

Oprócz tego do dyspozycji są również place zabaw, boiska sportowe, pole namiotowe i domki kempingowe. Sporo tu lokali gastronomicznych. Nad jeziorem często organizowane są imprezy i inne plenerowe wydarzenia. Warto spędzić tu chociażby jeden dzień, ponieważ każdy znajdzie coś dla siebie.

drewniany pomost nad dużym jeziorem, dwie osoby siedzące na końcu jednej z odnóg pomostu, wokół spokojna woda i zielony las na horyzoncie, pojedyncze chmury na błękitnym niebie
Paprocany cieszą się popularnością wśród mieszkańców. Jezioro to jedno z najbardziej lubianych miejsc rekreacyjnych na Śląsku

Jeśli pogoda sprzyja, trzeba się liczyć z tym, że kameralne spędzanie czasu nie wchodzi tu w grę. Paprocany to miejsce popularne na spacery i rowerowe przejażdżki, coś dla siebie znajdą też amatorzy sportów wodnych i osoby, które chcą poleniuchować na plaży.

Trasa widokowa z zamkiem w pakiecie

Chętni mogą pokonać pętlę liczącą 6,5 km. Obejście Paprocan zajmuje ponad dwie godziny. Trasa jest łatwa i dostępna dla wszystkich. Start trasy znajduje się przy wspomnianym zameczku - jeśli będzie możliwość, długi spacer warto poprzedzić zwiedzaniem. Zwłaszcza, że to obiekt skrywający ciekawą historię.

Został zbudowany w 1868 roku z myślą o gościach zapraszanych na polowania w Puszczy Pszczyńskiej. Odwiedzili go m.in. Wilhelm I - król Prus i Wilhelm II - cesarz Niemiec. Zameczek skradł z kolei serce księżnej Daisy, żonie Jana Henryka XV Hochberga. Obecnie obiekt znajduje się pod pieczą Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Później jest nie mniej ciekawie - można na własne oczy zapoznać się z tym, co miejsce ma do zaoferowania odwiedzającym.

Paprocany. Co w przyrodzie piszczy?

Jezioro Paprocańskie słynie z bogactwa fauny i flory. W jeziorze żyje sporo gatunków ryb, w tym karpie, leszcze, sumy, węgorze, szczupaki, amury i bolenie. Można tu też spotkać skorupiaki, takie jak np. skójka malarska czy gałeczka rogowa. Mieszkańcy Paprocan to też łabędzie nieme, rybitwy czarne, czaple siwe czy różne gatunki kaczek.

Brzegi jeziora porastają lasy dawnej Puszczy Pszczyńskiej. Wśród roślin na uwagę zasługują przede wszystkim grzybienie białe, kotewka czy salwina pływająca.

Źródło: MOSiR Tychy - Facebook/ slaskie.travel

Nad brzegiem jeziora rosną kwitnące fioletowe kwiaty otoczone białymi otoczakami i zielonymi roślinami, w tle widoczny drewniany pomost oraz spokojna tafla wody ze zalesionym brzegiem na horyzoncie.
Tychy. Jezioro Paprocańskie - miejsce idealne na wypoczynek. Tylko 20 minut od Katowic

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Plaża z piaskiem i kilkoma drzewami, pojedynczy samochód zaparkowany blisko brzegu zielonego jeziora, widok z lotu ptaka, typowa scena podróżnicza.
