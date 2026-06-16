Unikniesz tłumów i zobaczysz unikaty. Wrocławskie perełki ukryte przed zwykłym turystą

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Hala Stulecia, zoo, Ostrów Tumski, rynek z ratuszem i Panorama Racławicka. Oto miejsca, które są obowiązkowym punktem zwiedzania Wrocławia. Jak zawsze w takich miejscach, oprócz zachwytu nad zabytkami, możemy być pewni tłumów - w 2025 r. stolicę Dolnego Śląska odwiedziło 7 mln turystów z całego świata. Jeśli Wrocław znajduje się na naszej liście miejsc do zobaczenia, ale nie przepadamy za tłokiem, warto wejść w zakamarki prastarego grodu, które nie tylko mogą zapierać dech w piersiach, ale nie są oczywistymi miejscami dla przeciętnego turysty.

Wrocławski ratusz z gotycką fasadą na rynku, otoczony kolorowymi kamienicami pod błękitnym niebem.
Wrocławski ratusz to must have zwiedzania, ale miasto oferuje liczne atrakcje123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Miliony turystów z całego świata - statystyki są obiecujące
  2. Spójrz na Wrocław z góry. Wdrap się po schodach i podziwiaj
  3. Podwórka nie muszą straszyć. Reprodukcje wielkich malarzy
  4. Rozświetlały miasto w PRL-u. Nie pozwolono o nich zapomnieć
  5. Przenieś się do Kraju Kwitnącej Wiśni
  6. Stare Jatki na nowo. Co tam można znaleźć?

Miliony turystów z całego świata - statystyki są obiecujące

Kolorowe kamienice otaczające plac, w tle widoczny gotycki kościół z wysoką wieżą oraz charakterystycznym, dachówkowym dachem, poniżej spacerujący ludzie i ogródki kawiarniane.
Tuż przy wrocławskim rynku znajduje się kilka punktów widokowychTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Dlaczego warto zwiedzić Wrocław? Oferuje to, czego w innych dużych miastach zazwyczaj nie ma - łączy tradycyjną architekturę z nowoczesnością i ogromem zieleni. Co prawda, stolica Dolnego Śląska została okrutnie potraktowana w trakcie II wojny światowej, ale nie oznacza to, że wszystkie zabytki zamieniły się w gruz. Statystyki potwierdzają: w 2025 r. Wrocław odwiedziło 6 proc. więcej turystów, niż rok wcześniej - podaje serwis wrocław.pl.

Wiadomo, że we Wrocławiu są punkty obowiązkowe, jednak w sezonie urlopowym musimy spodziewać się tam tłumów i kolejek. Wystarczy jednak zajrzeć w zakamarki lub zadrzeć nieco głowę, by zobaczyć to, o czym wiedzą tylko tzw. lokalsi.

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Tomasz Hirkyj
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Spójrz na Wrocław z góry. Wdrap się po schodach i podziwiaj

Ceglana wieża kościelna połączona wysoką arkadą z sąsiednim budynkiem, w otoczeniu zabytkowych kamienic z zielonymi i szarymi dachami, pod dramatycznym, pochmurnym niebem.
Kilkadziesiąt metrów nad ziemią znajduje się tzw. Mostek PokutnicTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Zwiedzanie Wrocławia z poziomu chodnika wydaje się nudne? Nic straconego, ponieważ można spojrzeć na całe miasto z góry. Wystarczy pójść do jednego z punktów widokowych ulokowanych w centrum miasta:

  • Katedra polsko-katolicka św. Marii Magdaleny - możliwe jest wejście na Mostek Pokutnic, z którym związane są liczne legendy, m.in. o leniwej Tekli.
  • Bazylika garnizonowa św. Elżbiety - miejsca fara w pobliżu rynku, uległa zniszczeniu w trakcie gigantycznego pożaru w latach 70. Ponadto we wnętrzu warto zobaczyć odbudowane organy Englera, "głos Śląska".
  • Archikatedra św. Jana na Ostrowie Tumskim - najwyższy kościół we Wrocławiu z wieżami o wysokości prawie 100 metrów.
  • Skytower - jeden z najwyższych budynków w Polsce, gdzie znajdują się nie tylko biura, ale także apartamenty.

Jeśli mamy okazję, to grzechem jest nie wdrapanie się na wysokie punkty widokowe we Wrocławiu. Nie dość, że zobaczymy całe miasto jak na dłoni, to przy dobrej widoczności łatwo można zobaczyć szczyty Sudetów i Karkonoszy, np. Ślężę oraz Śnieżkę.

Najpiękniejsze we Wrocławiu:
zdjęcieOstrów Tumski
zdjęcieWrocławskie krasnale
zdjęcieRynek
zdjęcieMuzeum „Pana Tadeusza” w Kamienicy Pod Złotym Słońcem
zdjęcieStare Jatki
zdjęcieMostek Pokutnic
zdjęcieUniwersytet Wrocławski (gmach główny)
zdjęcieKolorowe podwórka
zdjęciePanorama Racławicka
zdjęcieMuzeum Narodowe
zdjęcieRejs po Odrze
zdjęcieHydropolis
zdjęcieHala Stulecia
zdjęciePawilon Czterech Kopuł i Muzeum Sztuki Współczesnej
zdjęcieFontanna multimedialna w Pergoli
zdjęcieOgród Japoński
zdjęcieWrocławskie ZOO
zdjęcieKolejkowo
zdjęcieMuzeum Sztuki Cmentarnej. Stary cmentarz żydowski
zdjęcieDzielnica Czterech Wyznań (Świątyń)
zdjęcieGaleria Neonów (Neon Side)
zdjęciePałac Królewski
zdjęcieNarodowe Forum Muzyki
zdjęcieAula Leopoldina
zdjęcieKatedra wrocławska
zdjęcieBastion sakwowy
zdjęcieSky tower

Podwórka nie muszą straszyć. Reprodukcje wielkich malarzy

Kolorowy mural na ścianie budynku przedstawiający postacie ubrane w antyczne szaty, unoszące się wśród błękitnych obłoków, z detalami nawiązującymi do sztuki renesansowej.
"Kolorowe podwórka" przyciągają feerią barwTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Wrocław w trakcie II wojny światowej w dużej mierze został zamieniony w gruzowisko, ale nie znaczy to, że nie ma tutaj doskonale zachowanej, przedwojennej zabudowy. Przykład? Nadodrze, które sąsiaduje ze Starym Miastem oraz Ostrowem Tumskim. To właśnie tutaj można wyobrazić sobie, jak Wrocław wyglądał jeszcze w latach 30. XX wieku, o czym świadczą monumentalne, mieszczańskie kamienice. Co prawda elewacje są nadszarpnięte przez ząb czasu, ale wiele z nich jest pieczołowicie odbudowywanych.

Jesteśmy w okolicy? Pójdźmy na ulicę Roosevelta i zajrzyjmy do dwóch podwórek, które skryte są za fasadami kamienic. W jednym z nich można zobaczyć reprodukcje wielkich artystów: wprawione oko dostrzeże charakterystyczną twórczość np. Van Gogha, Gustava Klimta czy Michała Anioła. Wszystkie malunki umieszczone są na ścianach: nie tylko na poziomie ulicy, ale niektóre pojawiają się wyżej, co podkreśla ich monumentalność.

Białe okratowane okno z donicą pełną czerwonych kwiatów otoczone kolorowymi rybami i morskimi stworzeniami namalowanymi oraz przyklejonymi na niebieskiej ścianie budynku.
Ławice ryb na jednym z nadodrzańskich podwórek wykonane są techniką "niemuralu"Tomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Kilkadziesiąt metrów dalej, po drugiej strony ulicy, jest drugie podwórko. Rajski ogród, podobizny psów, ławice ryb i wiele, wiele innych kolorowych stworzeń można mieć na wyciagnięcie ręki. Wrocławskie podwórka znane są z tego, że nazywane są "niemuralami", ponieważ to połączenie trzech technik: malarstwa, rzeźby oraz ceramiki.

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Rozświetlały miasto w PRL-u. Nie pozwolono o nich zapomnieć

Ręce trzymające smartfon, którym robione jest zdjęcie kolorowych neonów na ścianach w miejskiej przestrzeni z licznymi napisami i ludźmi siedzącymi przy stolikach kawiarni na zewnątrz.
Kolorowe neony nadal zdobią WrocławTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Dla wielu PRL to okres niedostatków, braków w zaopatrzeniu, bumelki oraz szarości. Choć jest to po części prawdą, jednak było coś, co nie tylko rozświetlało miasta, ale było dziełem sztuki. O czym mowa? O neonach, które znikają z krajobrazów ulic polskich miast i miasteczek.

Jeśli chcemy na własne oczy zobaczyć, jak wyglądały autentyczne neony albo powspominać z sentymentem dawne czasy, wystarczy wejść w jedno podwórko od ulicy Ruskiej. Co prawda, w trakcie dnia można je zobaczyć bez przeszkód i z gwarancją, że unikniemy tłumów, jednak mała przestrzeń wieczorami staje się gwarna. Nie dość, że neony są włączone i prezentują się w pełnej krasie, co przyciąga turystów, to wiele osób przychodzi tam w celach towarzyskich: pełno tam klimatycznych knajpek, które jednoczą ze sobą turystów i mieszkańców Wrocławia.

Przenieś się do Kraju Kwitnącej Wiśni

Drewniana altana i most na tle bujnej zieleni, otoczone zadbanymi roślinami i odbijające się w spokojnej tafli wody, z dekoracyjną wyspą pośrodku stawu.
Ogród Japoński we Wrocławiu ma już ponad 100 latBARTLOMIEJ KUDOWICZ Agencja FORUM

Co jest jednym z największych magnesów we Wrocławiu? Na pewno ogród zoologiczny, który jest jednym z najstarszych i największych w Polsce oraz znajdująca się nieopodal Hala Stulecia - symbol wrocławskiego modernizmu. Tuż obok, schowany w Parku Szczytnickim, zwiedzających kusi Ogród Japoński. Choć liczy sobie ponad sto lat, przez wiele lat był zapomniany. Co prawda, przeszedł gruntowną rewitalizację w latach 90. XX wieku, ale 1997 roku został prawie całkowicie zniszczony przez powódź.

Obecnie wrocławski ogród japoński kusi ogromną różnorodnością azjatyckiej flory. Dowód? 270 gatunków drzew, które przez cały sezon wyglądają oszałamiająco. Do tego orientalna mała architektura oraz liczne ścieżki zachęcają do spacerów przez cały sezon oraz do kontemplacji prawie w centrum miasta.

Stare Jatki na nowo. Co tam można znaleźć?

Grupa realistycznych rzeźb zwierząt, w tym świnie i królik, ustawiona na brukowanej uliczce wzdłuż rzędów kamienic i drewnianych podcieni.
Pomnik "Ku czci Zwierząt Rzeźnych to charakterystyczny znak Starych JatekTomasz Hirkyjarchiwum prywatne

Jesteśmy na rynku we Wrocławiu? Czas przejść się wąskimi uliczkami okalającymi jeden z największych placów w Polsce. Jeśli uda nam się zagubić w ich gąszczu, to dobrze. Może wtedy uda nam się dotrzeć na ulicę Stare Jatki.

Stare Jatki zostały wytyczone w średniowieczu i były tam ulokowane kramy mięsne. Co ciekawe, ostatnie z nich działały aż do zakończenia II wojny światowej. Choć zniszczone, zostały odbudowane. Nie pełnią pierwotnej funkcji, ale to właśnie tutaj swój azyl znaleźli artyści i drobni rzemieślnicy. Jeśli szukamy niesztampowych pamiątek we Wrocławiu, to właśnie na Starych Jatkach znajdziemy coś idealnie skrojonego pod nasz gust, a także znajdziemy sztukę tworzoną przez lokalnych artystów.

Pamiątką po pierwotnym przeznaczeniu Starych Jatek jest pomnik "Ku czci Zwierząt Rzeźnych", autorstwa wrocławskich artystów.

Widać jak na dłoni, że Wrocław oferuje wiele atrakcji, które nie zawsze są oczywiste. Jeśli planujemy zwiedzić stolicę Dolnego Śląska, to warto zawrzeć mniej znane propozycje na swojej liście "do zobaczenia".

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