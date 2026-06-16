Spis treści: Miliony turystów z całego świata - statystyki są obiecujące Spójrz na Wrocław z góry. Wdrap się po schodach i podziwiaj Podwórka nie muszą straszyć. Reprodukcje wielkich malarzy Rozświetlały miasto w PRL-u. Nie pozwolono o nich zapomnieć Przenieś się do Kraju Kwitnącej Wiśni Stare Jatki na nowo. Co tam można znaleźć?

Miliony turystów z całego świata - statystyki są obiecujące

Tuż przy wrocławskim rynku znajduje się kilka punktów widokowych Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Dlaczego warto zwiedzić Wrocław? Oferuje to, czego w innych dużych miastach zazwyczaj nie ma - łączy tradycyjną architekturę z nowoczesnością i ogromem zieleni. Co prawda, stolica Dolnego Śląska została okrutnie potraktowana w trakcie II wojny światowej, ale nie oznacza to, że wszystkie zabytki zamieniły się w gruz. Statystyki potwierdzają: w 2025 r. Wrocław odwiedziło 6 proc. więcej turystów, niż rok wcześniej - podaje serwis wrocław.pl.

Wiadomo, że we Wrocławiu są punkty obowiązkowe, jednak w sezonie urlopowym musimy spodziewać się tam tłumów i kolejek. Wystarczy jednak zajrzeć w zakamarki lub zadrzeć nieco głowę, by zobaczyć to, o czym wiedzą tylko tzw. lokalsi.

Spójrz na Wrocław z góry. Wdrap się po schodach i podziwiaj

Kilkadziesiąt metrów nad ziemią znajduje się tzw. Mostek Pokutnic Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Zwiedzanie Wrocławia z poziomu chodnika wydaje się nudne? Nic straconego, ponieważ można spojrzeć na całe miasto z góry. Wystarczy pójść do jednego z punktów widokowych ulokowanych w centrum miasta:

Katedra polsko-katolicka św. Marii Magdaleny - możliwe jest wejście na Mostek Pokutnic, z którym związane są liczne legendy, m.in. o leniwej Tekli.

Bazylika garnizonowa św. Elżbiety - miejsca fara w pobliżu rynku, uległa zniszczeniu w trakcie gigantycznego pożaru w latach 70. Ponadto we wnętrzu warto zobaczyć odbudowane organy Englera, "głos Śląska".

Archikatedra św. Jana na Ostrowie Tumskim - najwyższy kościół we Wrocławiu z wieżami o wysokości prawie 100 metrów.

Skytower - jeden z najwyższych budynków w Polsce, gdzie znajdują się nie tylko biura, ale także apartamenty.

Jeśli mamy okazję, to grzechem jest nie wdrapanie się na wysokie punkty widokowe we Wrocławiu. Nie dość, że zobaczymy całe miasto jak na dłoni, to przy dobrej widoczności łatwo można zobaczyć szczyty Sudetów i Karkonoszy, np. Ślężę oraz Śnieżkę.

Najpiękniejsze we Wrocławiu: Ostrów Tumski Wrocławskie krasnale Rynek Muzeum „Pana Tadeusza” w Kamienicy Pod Złotym Słońcem Stare Jatki Mostek Pokutnic Uniwersytet Wrocławski (gmach główny) Kolorowe podwórka Panorama Racławicka Muzeum Narodowe Rejs po Odrze Hydropolis Hala Stulecia Pawilon Czterech Kopuł i Muzeum Sztuki Współczesnej Fontanna multimedialna w Pergoli Ogród Japoński Wrocławskie ZOO Kolejkowo Muzeum Sztuki Cmentarnej. Stary cmentarz żydowski Dzielnica Czterech Wyznań (Świątyń) Galeria Neonów (Neon Side) Pałac Królewski Narodowe Forum Muzyki Aula Leopoldina Katedra wrocławska Bastion sakwowy Sky tower Zagłosuj

Podwórka nie muszą straszyć. Reprodukcje wielkich malarzy

"Kolorowe podwórka" przyciągają feerią barw Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Wrocław w trakcie II wojny światowej w dużej mierze został zamieniony w gruzowisko, ale nie znaczy to, że nie ma tutaj doskonale zachowanej, przedwojennej zabudowy. Przykład? Nadodrze, które sąsiaduje ze Starym Miastem oraz Ostrowem Tumskim. To właśnie tutaj można wyobrazić sobie, jak Wrocław wyglądał jeszcze w latach 30. XX wieku, o czym świadczą monumentalne, mieszczańskie kamienice. Co prawda elewacje są nadszarpnięte przez ząb czasu, ale wiele z nich jest pieczołowicie odbudowywanych.

Jesteśmy w okolicy? Pójdźmy na ulicę Roosevelta i zajrzyjmy do dwóch podwórek, które skryte są za fasadami kamienic. W jednym z nich można zobaczyć reprodukcje wielkich artystów: wprawione oko dostrzeże charakterystyczną twórczość np. Van Gogha, Gustava Klimta czy Michała Anioła. Wszystkie malunki umieszczone są na ścianach: nie tylko na poziomie ulicy, ale niektóre pojawiają się wyżej, co podkreśla ich monumentalność.

Ławice ryb na jednym z nadodrzańskich podwórek wykonane są techniką "niemuralu" Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Kilkadziesiąt metrów dalej, po drugiej strony ulicy, jest drugie podwórko. Rajski ogród, podobizny psów, ławice ryb i wiele, wiele innych kolorowych stworzeń można mieć na wyciagnięcie ręki. Wrocławskie podwórka znane są z tego, że nazywane są "niemuralami", ponieważ to połączenie trzech technik: malarstwa, rzeźby oraz ceramiki.

Rozświetlały miasto w PRL-u. Nie pozwolono o nich zapomnieć

Kolorowe neony nadal zdobią Wrocław Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Dla wielu PRL to okres niedostatków, braków w zaopatrzeniu, bumelki oraz szarości. Choć jest to po części prawdą, jednak było coś, co nie tylko rozświetlało miasta, ale było dziełem sztuki. O czym mowa? O neonach, które znikają z krajobrazów ulic polskich miast i miasteczek.

Jeśli chcemy na własne oczy zobaczyć, jak wyglądały autentyczne neony albo powspominać z sentymentem dawne czasy, wystarczy wejść w jedno podwórko od ulicy Ruskiej. Co prawda, w trakcie dnia można je zobaczyć bez przeszkód i z gwarancją, że unikniemy tłumów, jednak mała przestrzeń wieczorami staje się gwarna. Nie dość, że neony są włączone i prezentują się w pełnej krasie, co przyciąga turystów, to wiele osób przychodzi tam w celach towarzyskich: pełno tam klimatycznych knajpek, które jednoczą ze sobą turystów i mieszkańców Wrocławia.

Przenieś się do Kraju Kwitnącej Wiśni

Ogród Japoński we Wrocławiu ma już ponad 100 lat BARTLOMIEJ KUDOWICZ Agencja FORUM

Co jest jednym z największych magnesów we Wrocławiu? Na pewno ogród zoologiczny, który jest jednym z najstarszych i największych w Polsce oraz znajdująca się nieopodal Hala Stulecia - symbol wrocławskiego modernizmu. Tuż obok, schowany w Parku Szczytnickim, zwiedzających kusi Ogród Japoński. Choć liczy sobie ponad sto lat, przez wiele lat był zapomniany. Co prawda, przeszedł gruntowną rewitalizację w latach 90. XX wieku, ale 1997 roku został prawie całkowicie zniszczony przez powódź.

Obecnie wrocławski ogród japoński kusi ogromną różnorodnością azjatyckiej flory. Dowód? 270 gatunków drzew, które przez cały sezon wyglądają oszałamiająco. Do tego orientalna mała architektura oraz liczne ścieżki zachęcają do spacerów przez cały sezon oraz do kontemplacji prawie w centrum miasta.

Stare Jatki na nowo. Co tam można znaleźć?

Pomnik "Ku czci Zwierząt Rzeźnych to charakterystyczny znak Starych Jatek Tomasz Hirkyj archiwum prywatne

Jesteśmy na rynku we Wrocławiu? Czas przejść się wąskimi uliczkami okalającymi jeden z największych placów w Polsce. Jeśli uda nam się zagubić w ich gąszczu, to dobrze. Może wtedy uda nam się dotrzeć na ulicę Stare Jatki.

Stare Jatki zostały wytyczone w średniowieczu i były tam ulokowane kramy mięsne. Co ciekawe, ostatnie z nich działały aż do zakończenia II wojny światowej. Choć zniszczone, zostały odbudowane. Nie pełnią pierwotnej funkcji, ale to właśnie tutaj swój azyl znaleźli artyści i drobni rzemieślnicy. Jeśli szukamy niesztampowych pamiątek we Wrocławiu, to właśnie na Starych Jatkach znajdziemy coś idealnie skrojonego pod nasz gust, a także znajdziemy sztukę tworzoną przez lokalnych artystów.

Pamiątką po pierwotnym przeznaczeniu Starych Jatek jest pomnik "Ku czci Zwierząt Rzeźnych", autorstwa wrocławskich artystów.

Widać jak na dłoni, że Wrocław oferuje wiele atrakcji, które nie zawsze są oczywiste. Jeśli planujemy zwiedzić stolicę Dolnego Śląska, to warto zawrzeć mniej znane propozycje na swojej liście "do zobaczenia".

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