Pendolino do polskiego, nadmorskiego kurortu

PKP Intercity w oficjalnym komunikacie wskazuje, że w najbliższe wakacje przewoźnik wydłuży trasę codziennego pociągu Express InterCity Premium relacji Bielsko-Biała - Gdynia - Bielsko-Biała do Ustki.

Takie rozwiązanie ma zapewnić łatwiejszy i bardziej komfortowy dojazd do nadmorskiego kurortu oraz uzupełnić obecną ofertę czterech par całorocznych połączeń. Do Ustki pociąg Pendolino będzie przyjeżdżał ok. godziny 20:30, a z Ustki będzie wyjeżdżał ok. 7:30. Szacowany najkrótszy czas przejazdu między Warszawą a Ustką wyniesie ok. 5 godzin. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie przedstawiony jeszcze w tym miesiącu.

"Ustka, to kolejne miasto nad polskim morzem, do którego podróżni dojadą na pokładach komfortowego pociągu Pendolino. Ceny biletów na podróż w drugiej klasie na odcinku Gdańsk - Ustka rozpoczynać się będą od 29 zł, a na trasie Warszawa - Ustka od 59 zł. Sprzedaż biletów ruszy w połowie maja" - powiedział Janusz Malinowski, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Od 27 czerwca słynne Pendolino będzie kursowało do Ustki 123RF/PICSEL

Co podróżnym oferuje Pendolino?

Pociągi Pendolino kursują w ramach najbardziej komfortowej kategorii pociągów, czyli Express InterCity Premium (EIP). Na pokładzie znajdują się łącznie 402 miejsca - 45 w klasie pierwszej i 357 w drugiej. Regulowane fotele w obu klasach, rozkładane stoliki, indywidualne oświetlenie oraz gniazdko elektryczne przy każdym miejscu gwarantują komfortową podróż - zapewnia w komunikacie przewoźnik. Pasażerowie mogą również korzystać z Wi-Fi.

Składy zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach różnych grup pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami, rodzi z dziećmi czy rowerzystów. Dla podróżnych o ograniczonej możliwościach ruchowej, przy wejściu do trzeciego członu, została zamontowana winda, która ułatwia wsiadanie i wysiadanie.

W środkowej części składu umiejscowiona jest część restauracyjna. Pasażerowie pierwszej klasy otrzymują poczęstunek do wyboru z menu, który jest dostarczany do ich miejsc.

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press