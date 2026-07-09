Spis treści: Podróże wakacyjne 2026. Jakie opcje najczęściej wybierają Polacy? Finansowe pułapki na wakacjach z dziećmi. Przestrzegając tych zasad możesz zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy

Podróże wakacyjne 2026. Jakie opcje najczęściej wybierają Polacy?

Decydując się na rodzinne wczasy, Polacy na ogół wybierają tygodniowe wyjazdy organizowane przez biura podróży. Statystyki podają, że to właśnie z takich ofert Polacy - a w szczególności rodziny z dziećmi, korzystają najczęściej. Są i tacy, którzy zdecydowanie bardziej wolą podróżować na własną rękę, wybierając dogodne pod względem terminów i cen warianty w bardziej kameralnych lokalizacjach, noclegi o niższym standardzie, bez wyżywienia. Część rodzin woli też podróżować samochodem - nawet jeśli wiąże się to z kilkunastoma godzinami spędzonymi za kółkiem. Inni wybierają zaś niezbyt odległe destynacje, skupiają się na zwiedzaniu Polski lub jej najbliższych okolic.

Bez względu na to, czy preferujesz wakacje w luksusowym hotelu z opcją all inclusive, czy wybierasz tańsze pensjonaty bez wyżywienia, za każdym razem będą czyhać na ciebie pułapki związane z ukrytymi wydatkami, które w zaledwie kilka dni mogą zrujnować domowy budżet. Na co zatem uważać zarówno na krajowych jak i zagranicznych wycieczkach, jakie wybierać restauracje, gdzie kupować pamiątki, z jakich atrakcji korzystać i czego unikać, aby września nie rozpocząć "na minusie"?

Zagraniczne wczasy nie muszą rujnować portfela. Jeśli masz możliwość, zaplanuj jednak pobyt poza sezonem Michal Wozniak East News

Finansowe pułapki na wakacjach z dziećmi. Przestrzegając tych zasad możesz zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy

Podczas urlopu pieniądze wydawane są zwykle "lekką ręką", często impulsywnie i bez zastanowienia. Wielu Polaków wychodzi bowiem z założenia, że "raz się żyje", a wakacyjne wyjazdy rządzą się swoimi prawami. I właśnie takie podejście sprawia, że na rozrzutności wczasowiczów korzystają sprzedawcy, właściciele restauracji, atrakcji turystycznych czy pracownicy hoteli. Nierzadko zdarza się, że pod koniec wyjazdu pieniędzy przeznaczonych na pamiątki czy jedzenie zaczyna brakować, a po powrocie do domu pojawia się nieprzyjemne poczucie, że połowa wydatków nie była warta swojej ceny. Wakacyjny czas warto wykorzystać w pełni, ale z głową. Jeśli podczas rodzinnego wyjazdu nie chcesz zbankrutować, zacznij od rozplanowania budżetu na konkretne cele. Warto przede wszystkim:

weryfikować rezerwacje i sprawdzać co zawiera cena za pobyt. Może bowiem okazać się, że na miejscu zajdzie potrzeba uiszczenia dodatkowych opłat np. za łóżeczko dziecięce, WiFi, klimatyzację, sejf czy sprzątanie

sprawdzić wysokość opłat miejscowych - podatków miejskich i klimatycznych. W Polsce są one na ogół znacznie niższe niż za granicą

mieć przy sobie gotówkę, aby kontrolować ilość wydawanych dziennie pieniędzy, unikając przy tym korzystania z karty płatniczej. Za granicą może się to dodatkowo wiązać z kosztami przewalutowania

ustalić sztywny, dzienny budżet. Pieniądze można np. umieścić w kopertach, z przeznaczeniem na konkretne dni

zamiast kupować kolejną zachciankę dla dziecka, warto przekazać mu własne kieszonkowe. Dzięki temu ograniczysz niepotrzebne wydatki, a twoja pociecha nauczy się oszczędzać

w przypadku wyboru restauracji dobrze jest szukać tańszych, ale cieszących się dobrymi opiniami restauracji - zazwyczaj lokale nieco oddalone od ścisłego centrum kurortów oferuje smaczne dania w konkurencyjnych cenach, a dodatkowo zapewniają fantastyczny klimat. Aby nieco zaoszczędzić wybieraj duże porcje do podziału, korzystaj z zestawów dla dzieci, a także unikaj zamawiania niepotrzebnych napojów czy deserów, które często pozostają na stole niezjedzone

nie kupować wielu pamiątek pod wpływem impulsu i zastanowić się, czy na pewno są warte swojej ceny. Wybierz jedną lub dwie unikatowe i użyteczne rzeczy, zamiast mnóstwa tandetnych figurek czy magnesów

racjonalnie podchodzić do atrakcji turystycznych. Bilety wstępu do parków rozrywki czy muzeów można często zakupić wcześniej przez internet, co będzie z pewnością bardziej opłacalne. Warto korzystać przede wszystkim z animacji dostępnych w hotelach, spacerów i otaczającej przyrody, ścieżek dydaktycznych, ogólnodostępnych placów zabaw itp. Ponadto zawsze warto sprawdzać autentyczność i opinie płatnych miejsc, które chcesz odwiedzić. Dobrze jest też unikać komercyjnych atrakcji opartych na cierpieniu zwierząt - np. przejażdżek na słoniach czy wielbłądach, spacerach z odurzonymi lwami czy robieniem "selfie" z dzikimi zwierzętami

jeśli masz możliwość, zaplanuj wakacyjny wyjazd poza ścisłym sezonem - np. w czerwcu lub we wrześniu. Koszty związane z pobytem w hotelach jak również bilety lotnicze są wówczas zwykle znacznie niższe, turystów jest mniej, a pogoda dopisuje.





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