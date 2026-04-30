Sezonowy pociąg nad morze znów na torach

Jedną z najważniejszych zmian jest powrót pociągu EIC Jantar, który od 1 maja ponownie połączy Warszawę z Helem. To jedno z najbardziej wyczekiwanych połączeń wiosenno-letnich, szczególnie wśród osób planujących wypoczynek nad Bałtykiem.

Pociąg wyruszy z Warszawy Centralnej o godzinie 7:49, by dotrzeć na Hel o 13:28. Kurs powrotny zaplanowano na 16:20, z przyjazdem do stolicy o 21:35. Na trasie skład zatrzyma się w wielu popularnych miejscowościach, m.in. w Iławie, Malborku, Tczewie, Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Władysławowie, Jastarni i Juracie.

W maju połączenie będzie realizowane w soboty i niedziele, co daje turystom większą elastyczność w planowaniu krótkich wyjazdów.

Na ten moment bilety na pociąg wciąż są dostępne, jednak z zakupem lepiej się pośpieszyć.

Więcej wagonów i większa liczba połączeń

PKP Intercity zapowiada również zwiększenie liczby miejsc w najpopularniejszych pociągach. W okresie od 30 kwietnia do 4 maja dodatkowe wagony zostaną dołączone do około 120 połączeń krajowych i międzynarodowych.

Łącznie pasażerowie będą mieli do dyspozycji ponad 530 połączeń dalekobieżnych dziennie, czyli o około 60 więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami koleją, szczególnie w czasie długich weekendów.

Większą pojemność zyska m.in. pociąg IC Łużyce na trasie Warszawa - Zgorzelec - Warszawa. Na odcinku między Warszawą a Wrocławiem skład zostanie zestawiony z dwóch połączonych pojazdów typu PesaDart, co pozwoli przewieźć jednocześnie nawet 700 pasażerów.

123RF/PICSEL

Dodatkowe wsparcie dla podróżnych

Przewoźnik zapewnia, że frekwencja w pociągach będzie na bieżąco monitorowana. W razie potrzeby możliwe będzie szybkie zwiększenie liczby wagonów w najbardziej obleganych relacjach.

Dla osób mniej doświadczonych w podróżowaniu przygotowano również wsparcie na największych dworcach. Pojawią się tam mobilni informatorzy, którzy pomogą pasażerom odnaleźć właściwy peron, zaplanować przesiadki czy uzyskać podstawowe informacje o podróży.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna majówka na kolei będzie łatwiejsza do zaplanowania niż w ubiegłych latach - choć przy dużym zainteresowaniu warto zarezerwować bilety z wyprzedzeniem.

Źródło: PKP Intercity

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Rzucili wszystko i ruszyli w świat na rowerach. Są już 33 miesiące w podróży INTERIA.PL