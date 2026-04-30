W majówkę na tory wróci pociąg Intercity na Hel. Czy bilety wciąż są dostępne?

Agata Zaremba

Agata Zaremba

Długi weekend majowy tradycyjnie oznacza wzmożony ruch turystyczny, zwłaszcza na trasach prowadzących nad polskie morze. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie podróżami koleją PKP Intercity wprowadza dodatkowe udogodnienia dla pasażerów. Wśród nich znalazł się powrót popularnego sezonowego połączenia oraz zwiększenie liczby miejsc w wielu składach.

Nowoczesny pociąg PKP Intercity na peronie Warszawa Centralna, widoczna tablica stacyjna i pasażerka z walizką.
W długi weekend majowy PKP Intercity zamierza uruchamiać ponad 530 połączeń dalekobieżnych dziennie

Spis treści:

  1. Sezonowy pociąg nad morze znów na torach
  2. Więcej wagonów i większa liczba połączeń
  3. Dodatkowe wsparcie dla podróżnych

Sezonowy pociąg nad morze znów na torach

Jedną z najważniejszych zmian jest powrót pociągu EIC Jantar, który od 1 maja ponownie połączy Warszawę z Helem. To jedno z najbardziej wyczekiwanych połączeń wiosenno-letnich, szczególnie wśród osób planujących wypoczynek nad Bałtykiem.

Pociąg wyruszy z Warszawy Centralnej o godzinie 7:49, by dotrzeć na Hel o 13:28. Kurs powrotny zaplanowano na 16:20, z przyjazdem do stolicy o 21:35. Na trasie skład zatrzyma się w wielu popularnych miejscowościach, m.in. w Iławie, Malborku, Tczewie, Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Władysławowie, Jastarni i Juracie.

W maju połączenie będzie realizowane w soboty i niedziele, co daje turystom większą elastyczność w planowaniu krótkich wyjazdów.

Na ten moment bilety na pociąg wciąż są dostępne, jednak z zakupem lepiej się pośpieszyć.

Więcej wagonów i większa liczba połączeń

PKP Intercity zapowiada również zwiększenie liczby miejsc w najpopularniejszych pociągach. W okresie od 30 kwietnia do 4 maja dodatkowe wagony zostaną dołączone do około 120 połączeń krajowych i międzynarodowych.

Łącznie pasażerowie będą mieli do dyspozycji ponad 530 połączeń dalekobieżnych dziennie, czyli o około 60 więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami koleją, szczególnie w czasie długich weekendów.

Większą pojemność zyska m.in. pociąg IC Łużyce na trasie Warszawa - Zgorzelec - Warszawa. Na odcinku między Warszawą a Wrocławiem skład zostanie zestawiony z dwóch połączonych pojazdów typu PesaDart, co pozwoli przewieźć jednocześnie nawet 700 pasażerów.

O ile nie zdecydujemy się na podróż własnym samochodem, do kwot noclegu należy również doliczyć ceny biletów
O ile nie zdecydujemy się na podróż własnym samochodem, do kwot noclegu należy również doliczyć ceny biletów123RF/PICSEL

Dodatkowe wsparcie dla podróżnych

Przewoźnik zapewnia, że frekwencja w pociągach będzie na bieżąco monitorowana. W razie potrzeby możliwe będzie szybkie zwiększenie liczby wagonów w najbardziej obleganych relacjach.

Dla osób mniej doświadczonych w podróżowaniu przygotowano również wsparcie na największych dworcach. Pojawią się tam mobilni informatorzy, którzy pomogą pasażerom odnaleźć właściwy peron, zaplanować przesiadki czy uzyskać podstawowe informacje o podróży.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna majówka na kolei będzie łatwiejsza do zaplanowania niż w ubiegłych latach - choć przy dużym zainteresowaniu warto zarezerwować bilety z wyprzedzeniem.

Źródło: PKP Intercity

