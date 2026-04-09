Bobolin. Niewielka wieś z aurą spokoju

Racuchy prosto z pieca, pianie koguta o świcie, ciepłe muczenie krowy, a potem kanapki z masłem i domowym dżemem na plaży. To wspomnienia wakacji wielu osób, które przyjeżdżały do babci na lipiec i sierpień, by zaznać nieco pozamiejskiego życia.

Wielu też tęskni za takim klimatem dzieciństwa, ale są sposoby, by choć na chwilę poczuć się jak wtedy. Bobolin w województwie zachodniopomorskim to niewielka wieś położona na środkowym wybrzeżu, niedaleko Darłowa. Liczy zaledwie kilkuset mieszkańców, co od razu czuć na miejscu. Zamiast tłumów są tu znajome twarze, a zamiast pośpiechu spokojny rytm dnia wyznaczany przez pogodę i porę roku.

To miejsce, które nie zmieniło się pod turystów. Nadal dominuje tu zabudowa jednorodzinna, gospodarstwa agroturystyczne, niewielkie pensjonaty i domki letniskowe. Nie ma wielkich hoteli ani krzykliwych atrakcji. I właśnie w tym tkwi jego siła.

Spacerując po Bobolinie, łatwo odnieść wrażenie, że czas płynie wolniej. Słychać ptaki, gdzieś w oddali szczeka pies, a zapachy kuchni unoszą się z przydomowych ogródków.

Plaża w Bobolinie. Szeroka, dzika i niemal pusta

Bobolin oferuje dostęp do spokojnej i pięknej plaży Pawel Oleszczuk East News

Największym skarbem Bobolina jest jego plaża. Szeroka, jasna, z miękkim piaskiem i wydmami porośniętymi trawą. To nie jest plaża z leżakami ustawionymi jeden przy drugim. Tu każdy znajdzie dla siebie kawałek przestrzeni.

Droga na plażę prowadzi przez sosnowy las, gdzie już sam spacer jest przyjemnością. Czuć żywicę, słychać szum drzew i coraz wyraźniejszy dźwięk fal.

Na miejscu nie ma głośnych barów ani muzyki. Jest morze, wiatr i przestrzeń. Idealne warunki, żeby po prostu usiąść, poczytać książkę albo patrzeć w horyzont.

Bobolin oferuje to, czego często brakuje w dużych kurortach - prawdziwą, domową atmosferę. Można tu bez problemu wynająć domek letniskowy, pokój u gospodarzy albo niewielki apartament.

Wiele miejsc noclegowych prowadzonych jest przez lokalne rodziny. To oznacza nie tylko spokojne warunki, ale też coś więcej - rozmowę przy płocie, wskazówki, gdzie iść na spacer, czasem świeże warzywa z ogródka czy domowe ciasto.

To właśnie ten klimat sprawia, że pobyt w Bobolinie przypomina wakacje sprzed lat. Bez pośpiechu, bez presji "zaliczania atrakcji".

Co robić w Bobolinie? Prosto i blisko natury

W Bobolinie nie trzeba planować dnia co do minuty. Największą atrakcją jest tu tak naprawdę brak atrakcji w klasycznym sensie. Często w trakcie "szybkiego życia" zapominamy o tym, jak przyjemnie jest poleżeć z książką i nic nie musieć. Bobolin o tym dobitnie przypomina i uczy zwalniać.

Można spacerować kilometrami wzdłuż plaży, jeździć rowerem po leśnych ścieżkach, zbierać bursztyny po sztormie, obserwować zachody słońca, które każdego dnia wyglądają inaczej, a przy braku pogody pozostaje powrót do gier i zabaw z dzieciństwa - gry planszowe, karty i kalambury.

Plaża w pobliskich Dąbkach jest nieco większa, podobnie jak sama wieś. Tu znajdziemy więcej restauracji i kawiarni MONKPRESS East News

Zaledwie kilka kilometrów od Bobolina znajdują się Dąbki - większa, ale nadal spokojna wieś o charakterze uzdrowiskowym. To dobre miejsce na krótką wycieczkę, zwłaszcza jeśli ktoś zatęskni za kawiarnią, lodami czy spacerem nad jeziorem.

Dąbki leżą między morzem a jeziorem Bukowo, co daje dodatkowe możliwości - można spróbować sportów wodnych albo po prostu posiedzieć nad spokojną taflą wody.

Mimo że jest tu więcej turystów niż w Bobolinie, nadal daleko temu miejscu do zatłoczonych kurortów.

Nigdzie indziej, jak nad polskim morzem gofry nie smakują tak dobrze Karolina Iwaniuk archiwum prywatne

A co zjeść będąc w Bobolinie lub Dąbkach? W Bobolinie i okolicach króluje kuchnia prosta, swojska i oparta na lokalnych produktach. Nie ma tu wyrafinowanych restauracji rodem z warszawskich ulic, ale są smaki, które pamięta się długo.

Można spróbować świeżych ryb smażonych na miejscu, domowych zup, takich jak rosół czy pomidorowa, pierogów robionych ręcznie, i oczywiście kultowych gofrów i ciast, które smakują jak z domowej kuchni.

Jeżeli tęsknimy za tak prostymi wakacjami i nie musimy mieć w zanadrzu żadnych atrakcji, gdyż wystarczy nam plaża z kocykiem, gofrem w jednej ręce i książką w drugiej to Bobolin jest idealną cichą przystanią.

