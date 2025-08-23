Wakacje po sezonie. PKP Intercity przedłuża połączenia nad morze i na Mazury
Choć sierpień dobiega końca, nie oznacza to wcale zakończenia sezonu turystycznego. Wrzesień i początek jesieni to świetny moment na urlop z uwagi na mniejsze tłumy i bardziej przystępne ceny. PKP Intercity wychodzi naprzeciw tym, którzy planują urlop po wakacjach, przedłużając kursowanie wybranych pociągów sezonowych. Gdzie dojedziemy we wrześniu?
Nad morze nie tylko latem - przedłużone połączenia do Świnoujścia i na Hel
Po 31 sierpnia w rozkładzie jazdy zostaną m.in. pociągi prowadzące do nadmorskich miejscowości. Pociąg IC Gałczyński z Warszawy do Świnoujścia będzie kursował aż do 5 października. Przewoźnik przedłuży również kursowanie pociągu IC Merkury z Wrocławia, który również będzie dojeżdżał do tego popularnego kurortu aż do początku października.
Dla osób marzących o spokojnym wypoczynku na Półwyspie Helskim przygotowano inne rozwiązanie. Pociąg EIC Jantar relacji Warszawa Zachodnia - Hel - Warszawa Zachodnia będzie kursował jeszcze przez cały wrzesień, w weekendy. To świetna okazja, by zobaczyć Hel bez wakacyjnych tłumów, kiedy nadmorskie plaże stają się zdecydowanie bardziej kameralne.
Dodatkowo w każdy piątek i sobotę września będziemy mogli skorzystać z pociągu Express Intercity kursującego między Warszawą Centralną a Gdynią Główną. Ostatni kurs powrotny do stolicy zaplanowano na 27 września.
Mazury poza sezonem - spokojny wypoczynek w sercu natury
Jesień to także doskonały moment na wizytę na Mazurach. Dla podróżnych planujących wyjazd w ten region dostępne będzie połączenie IC Hańcza z Krakowa do litewskiej Mockavy. Pociąg ten wciąż będzie rozdzielany w Białymstoku, gdzie jedna część składu pojedzie dalej na Litwę, a druga do Giżycka - jednego z najpopularniejszych mazurskich miast.
Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które cenią spokój mazurskich jezior i chcą uniknąć wakacyjnego zgiełku, nadal będą miały wygodną możliwość dotarcia tam koleją.
Utrudnienia na trasie do Wrocławia - Pendolino zawieszone
Jesienna korekta rozkładu jazdy to jednak nie tylko dobre wiadomości. Między 8 a 29 września pasażerowie podróżujący między Warszawą a Wrocławiem muszą przygotować się na utrudnienia. W związku z remontem na odcinku Lubliniec - Opole zawieszone zostanie kursowanie pociągów Pendolino, które pozwalały pokonać tę trasę w zaledwie 3,5 godziny.
Biuro prasowe PKP Intercity poinformowało, że na czas prac wszystkie połączenia z Warszawy i innych miast, kierowane do Wrocławia będą jeździły trasami okrężnymi. Dotyczy to zarówno składów jadących przez Opole, jak i pociągów z Lublina czy Kielc. Choć oznacza to wydłużony czas podróży, utrudnienia mają być tylko chwilowe i zakończą się wraz z zakończeniem remontu.
Źródło: PKP Intercity