Wakacje po sezonie. PKP Intercity przedłuża połączenia nad morze i na Mazury

Natalia Jabłońska

Choć sierpień dobiega końca, nie oznacza to wcale zakończenia sezonu turystycznego. Wrzesień i początek jesieni to świetny moment na urlop z uwagi na mniejsze tłumy i bardziej przystępne ceny. PKP Intercity wychodzi naprzeciw tym, którzy planują urlop po wakacjach, przedłużając kursowanie wybranych pociągów sezonowych. Gdzie dojedziemy we wrześniu?

Wakacje pociągiem we wrześniu? Dlaczego nie!
Wakacje pociągiem we wrześniu? Dlaczego nie!123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Nad morze nie tylko latem - przedłużone połączenia do Świnoujścia i na Hel
  2. Mazury poza sezonem - spokojny wypoczynek w sercu natury
  3. Utrudnienia na trasie do Wrocławia - Pendolino zawieszone

Nad morze nie tylko latem - przedłużone połączenia do Świnoujścia i na Hel

Po 31 sierpnia w rozkładzie jazdy zostaną m.in. pociągi prowadzące do nadmorskich miejscowości. Pociąg IC Gałczyński z Warszawy do Świnoujścia będzie kursował aż do 5 października. Przewoźnik przedłuży również kursowanie pociągu IC Merkury z Wrocławia, który również będzie dojeżdżał do tego popularnego kurortu aż do początku października.

Dla osób marzących o spokojnym wypoczynku na Półwyspie Helskim przygotowano inne rozwiązanie. Pociąg EIC Jantar relacji Warszawa Zachodnia - Hel - Warszawa Zachodnia będzie kursował jeszcze przez cały wrzesień, w weekendy. To świetna okazja, by zobaczyć Hel bez wakacyjnych tłumów, kiedy nadmorskie plaże stają się zdecydowanie bardziej kameralne.

Dodatkowo w każdy piątek i sobotę września będziemy mogli skorzystać z pociągu Express Intercity kursującego między Warszawą Centralną a Gdynią Główną. Ostatni kurs powrotny do stolicy zaplanowano na 27 września.

Mazury poza sezonem - spokojny wypoczynek w sercu natury

Jesień to także doskonały moment na wizytę na Mazurach. Dla podróżnych planujących wyjazd w ten region dostępne będzie połączenie IC Hańcza z Krakowa do litewskiej Mockavy. Pociąg ten wciąż będzie rozdzielany w Białymstoku, gdzie jedna część składu pojedzie dalej na Litwę, a druga do Giżycka - jednego z najpopularniejszych mazurskich miast.

Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które cenią spokój mazurskich jezior i chcą uniknąć wakacyjnego zgiełku, nadal będą miały wygodną możliwość dotarcia tam koleją.

Kanał w Giżycku, którym przepływa stateczek turystyczny, obok na lądzie spacerują turyści
Bezpośrednie pociągi do Giżycka będą kursować do końca miesiącaEast News

Utrudnienia na trasie do Wrocławia - Pendolino zawieszone

Jesienna korekta rozkładu jazdy to jednak nie tylko dobre wiadomości. Między 8 a 29 września pasażerowie podróżujący między Warszawą a Wrocławiem muszą przygotować się na utrudnienia. W związku z remontem na odcinku Lubliniec - Opole zawieszone zostanie kursowanie pociągów Pendolino, które pozwalały pokonać tę trasę w zaledwie 3,5 godziny.

Biuro prasowe PKP Intercity poinformowało, że na czas prac wszystkie połączenia z Warszawy i innych miast, kierowane do Wrocławia będą jeździły trasami okrężnymi. Dotyczy to zarówno składów jadących przez Opole, jak i pociągów z Lublina czy Kielc. Choć oznacza to wydłużony czas podróży, utrudnienia mają być tylko chwilowe i zakończą się wraz z zakończeniem remontu.

Źródło: PKP Intercity

