Spis treści: Rodos zaskakuje cenami. Tydzień wakacji od około 1300 zł Chalkidiki to spokojniejsza alternatywa dla greckich wysp Te kierunki biura podróży oferują w najniższych cenach

Rodos zaskakuje cenami. Tydzień wakacji od około 1300 zł

Rodos od wielu sezonów należy do najtańszych greckich wysp pod względem połączeń lotniczych z Polski. W szczycie sezonu letniego (sierpień) bilety w obie strony znajdziemy już od około 460 zł (najtaniej wypadają loty z Krakowa). Jeśli zależy nam na większych oszczędnościach, warto kupić bilety lotnicze na wrzesień - wówczas mogą być nawet o 100 zł tańsze. To sprawia, że wyspa pozostaje jedną z najatrakcyjniejszych propozycji dla osób organizujących wakacje na własną rękę.

Równie korzystnie prezentują się ceny noclegów. W miejscowościach takich jak Faliraki, Ialyssos czy Pefkos bez większego problemu znajdziemy tanie apartamenty i pensjonaty, w których tygodniowy pobyt kosztuje około 1000 zł od osoby. Zdarzają się też dużo tańsze oferty. Przykładowo w ostatnim tygodniu lipca za pokój z dwoma łóżkami pojedynczymi i balkonem w miejscowości Apolakkiá zapłacimy jedyne 1220 zł, czyli 610 zł od osoby. To cena za 6 nocy.

Rodos to kierunek, który przypadnie do gustu zarówno miłośnikom plażowania, jak i osobom lubiącym aktywnie spędzać urlop. Na stosunkowo niewielkiej wyspie można połączyć wypoczynek nad morzem ze zwiedzaniem zabytków i malowniczych miasteczek. Warto odwiedzić średniowieczne Stare Miasto wpisane na listę UNESCO, zobaczyć Pałac Wielkiego Mistrza (jedno z najważniejszych dzieł architektury obronno-rezydencjonalnej w obrębie Morza Egejskiego) czy wybrać się do Lindos, którego białe domy i starożytny akropol robią naprawdę duże wrażenie. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci autobusowej i stosunkowo niewielkim odległościom zwiedzanie wyspy nie jest ani trudne, ani kosztowne.

Szacunkowy koszt wyjazdu:

lot: ok. 350-500 zł,

nocleg: ok. 610-1000 zł,

łącznie: ok. 1000-1500 zł za osobę.

Akropol w Lindos na wyspie Rodos materiały promocyjne

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Chalkidiki to spokojniejsza alternatywa dla greckich wysp

Osoby, które wolą nieco spokojniejszy wypoczynek z dala od turystycznego zgiełku, powinny zwrócić uwagę na półwysep Chalkidiki. Region położony na północy Grecji zachwyca turkusową wodą, piaszczystymi plażami i mniej komercyjną atmosferą.

Podróż rozpoczyna się od lotu do Salonik, skąd łatwo dostać się na Kassandrę lub Sithonię. Bilety lotnicze często kosztują mniej niż 450 zł, a wybór apartamentów jest na tyle duży, że nawet w sezonie można znaleźć korzystne cenowo noclegi. Przykładowo za tygodniowy wypoczynek w sierpniu w nadmorskiej miejscowości Ierissós zapłacimy od 1700 zł. Jest to cena za budżetowy pokój dla dwóch osób. Z kolei tani apartament w miejscowości Nea Iraklia wynajmiemy już od 2000 zł na tydzień.

Chalkidiki słynie z jednych z najpiękniejszych plaż w Grecji. Do najbardziej znanych należy Kalithea Beach z drobnym piaskiem i łagodnym zejściem do morza. Popularnością cieszą się również plaże na Sithonii, które zachowały bardziej kameralny charakter, a wizualnie prezentują się niezwykle malowniczo, ponieważ otoczone są sosnowymi lasami oraz lazurową wodą.

Region ma także bogatą historię. Według greckiej mitologii właśnie tutaj mieszkali Tytani, a pierwsze ślady osadnictwa sięgają setek tysięcy lat. Dziś Chalkidiki przyciąga przede wszystkim osoby szukające spokojnego wypoczynku w otoczeniu natury.

Szacunkowy koszt wyjazdu:

lot do Salonik: ok. 300-450 zł,

nocleg: ok. 850-1000 zł,

łącznie: ok. 1200-1500 zł za osobę.

Półwysep Chalkidiki słynie ze wspaniałych plaż i krystalicznie czystej wody 123RF/PICSEL

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Te kierunki biura podróży oferują w najniższych cenach

Samodzielna organizacja wyjazdu nie zawsze jest najtańszym rozwiązaniem. W szczycie sezonu coraz częściej atrakcyjne okazują się również oferty biur podróży, zwłaszcza w formule last minute lub na przełomie sierpnia i września. W wielu przypadkach cena obejmuje przelot, zakwaterowanie i transfer, dzięki czemu tygodniowy urlop w Grecji można zarezerwować w naprawdę dobrej cenie.

Oto najatrakcyjniejsze cenowo kierunki:

Ateny - tygodniowy pobyt z przelotem z Warszawy Modlin (7-15 sierpnia) dostępny jest od około 1440 zł za osobę. Oferta obejmuje nocleg w hotelu dwugwiazdkowym, natomiast wyżywienie należy zorganizować we własnym zakresie. Kokkino Nero - siedem noclegów z przelotem z Gdańska i transferem lotniskowym kosztuje obecnie około 1550 zł za osobę. W cenę nie jest wliczone wyżywienie, jednak miejscowość słynie z kameralnych tawern i przystępnych cen. Korfu - pod koniec wakacji można znaleźć pakiety obejmujące przelot z Wrocławia oraz siedem noclegów już od około 1300 zł za osobę. To jedna z najtańszych propozycji dla osób planujących wyjazd na przełomie sierpnia i września.

Najniższe ceny najczęściej pojawiają się we wrześniu i październiku. W tym okresie pogoda w Grecji nadal sprzyja plażowaniu, a koszt lotów i noclegów jest zwykle znacznie niższy niż w szczycie sezonu. Osoby zainteresowane wyżywieniem w cenie mogą znaleźć oferty ze śniadaniami od około 1450 zł, natomiast najtańsze pakiety all inclusive zaczynają się od około 1800 zł od osoby.

Warto również śledzić oferty last minute. Zdarza się, że na kilka dni przed wylotem ceny pakietów spadają nawet o kilkaset złotych.

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