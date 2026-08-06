Tekst jest częścią cyklu "Mały budżet - wielka podróż" - wakacyjnej akcji redakcji lifestyle Interii, w ramach której co tydzień radzimy jak zorganizować niedrogie wakacje w popularnych miejscach. Zabierzemy Was nad Bałtyk, w góry, do Chorwacji, Grecji, Turcji i w wiele innych miejsc. Zaproponujemy atrakcje dla aktywnych i dla tych, którzy lubią poleniuchować. A to wszystko bez zaciskania pasa. Bądźcie z nami przez całe lato!

Spis treści: Turcja last minute. Coraz częściej rezerwujemy wakacje na ostatnią chwilę Najtańsze wakacje w Turcji. Ile kosztuje tygodniowy pobyt w sierpniu? Jak zaoszczędzić na wakacjach w Turcji? Leć po sezonie

Turcja last minute. Coraz częściej rezerwujemy wakacje na ostatnią chwilę

Jeszcze kilka lat temu wakacje planowaliśmy z dużym wyprzedzeniem. Dziś coraz więcej osób podejmuje decyzję o wyjeździe spontanicznie, rezerwując wyjazd zaledwie kilka lub kilkanaście dni przed wylotem. Jak wynika z danych Expedia Group, jednej z największych platform turystycznych na świecie, taki sposób planowania podróży staje się coraz popularniejszy. Wpływ mają na to zarówno zmieniające się warunki pogodowe, sytuacja geopolityczna, jak i coraz bardziej elastyczny styl życia.

"Trend ten potwierdzają dane. W pierwszym kwartale tego roku liczba wyszukiwań wykonywanych na 7-13 dni przed planowanym wyjazdem wzrosła o 25 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku" - informuje biuro prasowe Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce.

Dla osób poszukujących ofert last minute Turcja pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków w regionie Morza Śródziemnego. Od wybrzeża Morza Egejskiego po Riwierę Turecką kraj oferuje długi sezon wakacyjny, bogatą bazę noclegową i wiele możliwości spędzania wolnego czasu.

Turcja oferuje wspaniałe miejsca na wypoczynek 123RF/PICSEL

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Najtańsze wakacje w Turcji. Ile kosztuje tygodniowy pobyt w sierpniu?

Obecnie w sprzedaży dostępne są liczne oferty last minute na cały sierpień. Warto pamiętać, że określenie "last minute" nie zawsze oznacza wyjazd za kilka dni - często są to również atrakcyjne cenowo propozycje na koniec wakacji, które można zaplanować z niewielkim wyprzedzeniem.

Najtańsze są zazwyczaj pakiety obejmujące przelot oraz zakwaterowanie ze śniadaniem. Tygodniowy wypoczynek w takim wariancie można znaleźć już od około 2000 zł od osoby.

Jedną z najtańszych propozycji jest Alanya na Riwierze Tureckiej. Siedmiodniowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu z basenem, obejmujący śniadania, w terminie 27 sierpnia - 3 września 2026 roku, kosztuje obecnie od 1987 zł od osoby.

Przystępne cenowo oferty pakietów wakacyjnych znajdziemy również w nadmorskim kurorcie Kemer (Riwiera Turecka). W tym samym terminie tygodniowy pobyt kosztuje 2015 zł od osoby, jednak w cenę wliczona jest formuła all inclusive. Zarówno Alanya, jak i Kemer znajdują się na Riwierze Tureckiej - regionie słynącym z malowniczego wybrzeża, śródziemnomorskiego klimatu, pięknych plaż oraz ciepłej, lazurowej wody.

Drugim niezwykle popularnym regionem pozostaje Wybrzeże Egejskie, położone w zachodniej części kraju. Najważniejsze miejscowości turystyczne tego regionu to m.in. Izmir, Bodrum, Kusadasi oraz Marmaris, które oferują zarówno luksusowe kurorty, jak i bardziej kameralne miejsca wypoczynku.

Atrakcyjne ceny można znaleźć m.in. w miejscowości Icmeler. W terminie 26 sierpnia - 2 września tygodniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu z basenem, w formule all inclusive, kosztuje 2071 zł od osoby.

Turcja to jednak nie tylko plaże i hotelowe baseny. Osoby preferujące aktywne zwiedzanie również znajdą atrakcyjne propozycje. Jedno z biur podróży oferuje obecnie tygodniową wycieczkę objazdową w terminie 20-27 sierpnia za 2500 zł od osoby z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Program obejmuje zwiedzanie Pamukkale - słynnych białych wapiennych tarasów, rejs po rzece Dalyan, nazywanej często "turecką Amazonką", wizytę na plaży Patara oraz wypoczynek na rajskich wyspach Yassıca. Jak na tak bogaty program cena należy do wyjątkowo atrakcyjnych.

Wakacje w Turcji to nie tylko hotele all inclusive. Dla turystów dostępne są również oferty objazdówek po kraju 123RF/PICSEL

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Jak zaoszczędzić na wakacjach w Turcji? Leć po sezonie

Choć sierpień wciąż oferuje wiele atrakcyjnych promocji, osoby, którym zależy przede wszystkim na oszczędnościach, powinny rozważyć wyjazd jesienią. Już od października ceny wyraźnie spadają, a pogoda nadal sprzyja wypoczynkowi. Temperatury są bardziej komfortowe niż w środku lata, a jednocześnie liczba turystów jest znacznie mniejsza.

Jedną z najtańszych propozycji jest obecnie Side, gdzie w październiku można zarezerwować tygodniowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu, obejmujący wyżywienie oraz przelot z Katowic, już za 1360 zł od osoby. To niemal połowa kwoty, jaką trzeba zapłacić za podobny wyjazd w szczycie sezonu.

Równie atrakcyjnie prezentują się ceny ofert all inclusive. W połowie listopada można wypocząć na Riwierze Tureckiej w miejscowości Avsallar, gdzie tygodniowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu z dużym basenem, w formule all inclusive, kosztuje 1580 zł od osoby.

Pokazuje to, że nawet osoby dysponujące ograniczonym budżetem nie muszą rezygnować z komfortowych wakacji. Przy odrobinie elastyczności i wyborze terminu poza szczytem sezonu można wypocząć w wysokim standardzie za kwotę, która jeszcze kilka lat temu wydawała się nieosiągalna.

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