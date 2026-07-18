Spis treści: Wyjazd do Szwajcarii? A pewnie! Bazylea z dziećmi. Co zobaczyć, żeby nie usłyszeć "nudzi mi się"? Wakacje całą rodziną we Włoszech. Czy to się opłaca? Atrakcje w Rimini, które zachwycą każdego dzieciaka Węgry z najmłodszymi. Jaki koszt wyjazdu? Atrakcje w Budapeszcie dla dzieci. Co warto zobaczyć?

Wyjazd do Szwajcarii? A pewnie!

Bazylea nie jest może pierwszym kierunkiem, który przychodzi na myśl, gdy planujemy rodzinny wyjazd, ale Szwajcaria potrafi pozytywnie zaskoczyć. To ciekawa propozycja na kilkudniowy wypad. Szczególnie, dlatego, że można kupić tanie loty. W sierpniu można upolować je już za około 176 zł za osobę, co przy czteroosobowej rodzinie daje koszt około 704 zł za loty (bez dodatkowego bagażu i ubezpieczenia). W lipcu ceny są jednak nieco wyższe. Wtedy trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu minimum 303 zł za osobę. Dlatego też sierpień może okazać się dobrym momentem na krótki rodzinny wyjazd i ostatni oddech przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Koszty noclegu również można dopasować do budżetu. Na platformie Booking ceny apartamentów zaczynają się od około 2600 zł za 4 noce (przykładowo w terminie 10-14 sierpnia). Warto jednak sprawdzić także inne opcje.

Dobrze wiedzieć o jednej rzeczy, która może znacząco obniżyć koszty zwiedzania. Osoby zatrzymujące się w oficjalnych obiektach noclegowych w Bazylei - takich jak hotele, hostele czy zarejestrowane apartamenty - otrzymują BaselCard. Karta pozwala korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej w określonej strefie, a dodatkowo zapewnia zniżki na bilety do muzeów, czy atrakcji turystycznych.

Bazylea z dziećmi. Co zobaczyć, żeby nie usłyszeć "nudzi mi się"?

Jeśli zastanawiacie się, gdzie wybrać się całą rodziną, aby każdy znalazł coś dla siebie, Bazylea ma kilka naprawdę ciekawych propozycji. Na początek warto odwiedzić Zoo Basel, znane mieszkańcom jako "Zolli". To najstarszy ogród zoologiczny w Szwajcarii, położony niemal w centrum miasta. Na odwiedzających czeka tu ponad 500 gatunków zwierząt z różnych zakątków świata.

Kolejnym punktem na mapie powinno być Naturhistorisches Museum Basel, czyli muzeum historii naturalnej, w którym można prześledzić dzieje naszej planety. Młodszych podróżników zainteresuje także Spielzeug Welten Museum Basel - muzeum poświęcone dawnym zabawkom i kolekcjom domków dla lalek.

Na uwagę zasługuje również Museum Tinguely, czyli muzeum sztuki współczesnej poświęcone twórczości Jeana Tinguely'ego - artysty znanego z niezwykłych ruchomych konstrukcji i mechanicznych rzeźb. To zupełnie inne doświadczenie niż klasyczna galeria. Wiele instalacji porusza się, wydaje dźwięki i przypomina wynalazki rodem z filmu science fiction, dlatego nawet osoby, które zwykle szybko tracą zainteresowanie sztuką, mogą znaleźć tu coś dla siebie.

Zoo Basel Canva Pro INTERIA.PL

Poza muzeami Bazylea zachęca również do spokojnego odkrywania miasta. Warto przespacerować się po klimatycznym centrum, odpocząć w zielonych przestrzeniach, takich jak Botanischer Garten der Universität Basel czy Merian Gärten, albo wybrać się na rejs po Renie. Bazylea nie jest typowym wakacyjnym kurortem z plażą i aquaparkami, ale świetnie sprawdzi się dla rodzin, które lubią aktywne zwiedzanie, kontakt z naturą oraz naukę.

Widok na Bazylea Canva Pro INTERIA.PL

Zobacz również: Największe rozczarowania wakacyjne. Te miejsca wypadają najgorzej w 2026

Wakacje całą rodziną we Włoszech. Czy to się opłaca?

Wakacje we Włoszech wcale nie muszą wiązać się z ogromnymi wydatkami. Dzięki tanim połączeniom lotniczym kraj ten stał się w tym roku jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez polskie rodziny. Pozostaje tylko jedno pytanie - dokąd pojechać, aby dzieci nie zdążyły powiedzieć: "Mamo, tato, nudzi mi się"? Jednym z najlepszych wyborów jest Rimini - nadmorski kurort, który łączy szerokie plaże, rodzinne atrakcje i ceny znacznie bardziej przyjazne dla portfela niż bardziej oblegane miasta.

Bilety do Rimini można znaleźć już od około 361 zł za osobę w lipcu oraz od około 220 zł za osobę w sierpniu. Oznacza to, że czteroosobowa rodzina jest w stanie kupić bilety w obie strony za około 880-1500 zł (bez dodatkowego bagażu i ubezpieczenia). Również baza noclegowa potrafi pozytywnie zaskoczyć. Dla przykładu, sprawdzając oferty na Booking w terminie 20-27 lipca 2026 r., apartamenty lub hotele rodzinne z dwoma pokojami zaczynają się od około 3500 zł za 7 nocy. Jeśli jednak zamiast tygodniowego urlopu planujecie krótki city break nad morzem, np. 20-24 lipca, ceny wyglądają znacznie korzystniej. Bez większego problemu można znaleźć całe apartamenty na wyłączność od około 1550 zł albo hotele ze śniadaniem od około 1800 zł. Warto jednak pamiętać, że Rimini nie jest typowym kurortem all inclusive. Znajdziecie tu przede wszystkim niewielkie rodzinne hotele i apartamenty. Nie należy więc spodziewać się ogromnych kompleksów z animatorami, aquaparkami i całodziennymi animacjami, jak ma to miejsce choćby w Turcji. Dla wielu rodzin będzie to jednak zaleta. Jest spokojniej i bardziej kameralnie.

Zobacz również: Spędzali tam wakacje jako dzieci. Dziś wracają z wnukami

Atrakcje w Rimini, które zachwycą każdego dzieciaka

Jednym z największych atutów Rimini są szerokie, piaszczyste plaże z bardzo łagodnym zejściem do morza oraz ogólnodostępne boiska i place zabaw. Jeśli podróżujecie z małym niejadkiem, Włochy są jednym z najbezpieczniejszych kulinarnie kierunków. Pizza, makarony, świeże owoce, chrupiące focaccie czy włoskie lody sprawiają, że znalezienie obiadu nie stanowi wyzwania. I choć wielu turystów przyjeżdża do Rimini głównie dla plaż, warto poświęcić przynajmniej jedno popołudnie lub wieczór na spacer po historycznym centrum. Latem miasto tętni życiem, pojawiają się lokalne targi i uliczni artyści. W sezonie można również wybrać się na rejs po Adriatyku i spojrzeć na wybrzeże z zupełnie innej perspektywy.

Plaże w Rimini CanvaPro INTERIA.PL

Ogromnym plusem Rimini jest to, że w promieniu zaledwie kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów znajduje się mnóstwo miejsc idealnych na jednodniowe wycieczki. Na początek warto odwiedzić Italia in Miniatura, jeden z najbardziej znanych parków miniatur we Włoszech. Można tu zobaczyć najsłynniejsze włoskie zabytki i krajobrazy w pomniejszonej skali, przejechać się kolejką panoramiczną oraz skorzystać z interaktywnych atrakcji. Kilka minut dalej znajduje się Fiabilandia, czyli park rozrywki inspirowany światem baśni. Karuzele, niewielkie rollercoastery, wodne atrakcje i tematyczne strefy sprawiają, że można spędzić tu praktycznie cały dzień.

Jeśli pogoda sprzyja wodnemu szaleństwu, około 20 minut jazdy od Rimini, w Riccione, czeka Aquafan. To jeden z najbardziej znanych parków wodnych we Włoszech. W tej samej miejscowości leży również Oltremare, park tematyczny poświęcony przyrodzie i zwierzętom morskim. Natomiast niecałe 30 kilometrów od Rimini leży San Marino, jedno z najmniejszych i najstarszych państw świata. To świetny pomysł na jednodniową wycieczkę, zwłaszcza jeśli po kilku dniach na plaży macie ochotę na zmianę otoczenia.

San Marino Canva Pro INTERIA.PL

Warto zarezerwować również kilka godzin na wizytę w Acquario di Cattolica, oddalonym o około 25 kilometrów od Rimini. To drugie co do wielkości akwarium we Włoszech. Jeśli szukacie miejsca, w którym można połączyć plażowanie, rodzinne spacery, włoską kuchnię i kilka naprawdę ciekawych atrakcji, Rimini jest bardzo mocnym "kandydatem".

Ponte di Augusto, Rimini Canva Pro INTERIA.PL

Zobacz również:Z Kazachstanu do Polski. "Tęsknota nigdy całkiem nie zniknęła"

Węgry z najmłodszymi. Jaki koszt wyjazdu?

Wśród ciekawych kierunków na rodzinny urlop warto rozważyć również Węgry, a dokładniej połączenie dwóch miejsc: Jeziora Balaton i Budapesztu. Dzieli je zaledwie 1,5 godziny jazdy samochodem, dlatego jest to szczególnie wygodna opcja dla osób podróżujących własnym autem. Oczywiście ostateczny czas i koszt przejazdu zależy od tego, z której części Polski wyruszamy, ale dla wielu osób trasa na Węgry może okazać się jedną z łatwiejszych do pokonania na czterech kołach.

Jeśli jednak wybieramy podróż samolotem, warto postawić na Budapeszt. Stolica Węgier sama w sobie oferuje mnóstwo atrakcji oraz korzystne ceny biletów. W lipcu i sierpniu loty zaczynają się od około 150 zł za osobę, co oznacza, że czteroosobowa rodzina może zamknąć koszt przelotu w okolicach 600 zł (bez dodatkowego bagażu i ubezpieczenia). Również noclegi nie należą tu do najdroższych. Za 6 nocy w Budapeszcie (24-30 sierpnia) w apartamencie dla całej rodziny (ceny na platformie Booking) zapłacicie około 1515 zł. Dzięki temu większą część budżetu można przeznaczyć na zwiedzanie, lokalne atrakcje, kąpieliska i odkrywanie węgierskiej kuchni.

Atrakcje w Budapeszcie dla dzieci. Co warto zobaczyć?

Węgry dla rodzin z dziećmi mogą okazać się prawdziwym odkryciem. Choć nie znajdziemy tu turkusowego morza, kraj nadrabia innymi atutami - jeziorem, parkami wodnymi, zielonymi terenami i atrakcjami, które pozwalają połączyć odpoczynek z nauką.

Przede wszystkim warto odwiedzić Aquaworld Budapest, czyli ogromny kompleks wodny działający przez cały rok. Kolejnym punktem obowiązkowym jest Zoo i Ogród Botaniczny w Budapeszcie. To jeden z najstarszych ogrodów zoologicznych na świecie i najstarszy tego typu obiekt na Węgrzech.

Ciekawym doświadczeniem, którego trudno szukać w innych miastach, jest Gyermekvasút, czyli kolejka dziecięca. Pokonuje ona trasę o długości około 11 kilometrów, zatrzymując się po drodze na 9 stacjach. Ciekawostką jest to, że część obsługi kolejki stanowią dzieci i młodzież (oczywiście pod nadzorem dorosłych).

Zoo i Ogród Botaniczny w Budapeszcie Canva Pro INTERIA.PL

Warto również spojrzeć na Budapeszt z zupełnie innej perspektywy podczas rejsu po Dunaju. Można wybrać spokojną wycieczkę za dnia lub zdecydować się trasę nocną, podczas której miasto zachwyca podświetlonymi zabytkami.

Dla dzieci lubiących kreatywne atrakcje ciekawą propozycją będzie także IKONO Budapest. Jest to interaktywna przestrzeń, w której można eksperymentować, tworzyć i odkrywać sztukę. Po miejskich atrakcjach warto przenieść się nad Jezioro Balaton. Płytka i ciepła woda, plaże, rejsy, ścieżki rowerowe oraz spokojniejsze miejscowości wokół jeziora tworzą idealne warunki na wypoczynek blisko natury.

Rodzinny urlop nie musi oznaczać jedynie drogich hoteli all inclusive i wykupionego z góry pakietu atrakcji. Wybierając mniej oczywiste kierunki, można stworzyć ciekawy i budżetowy wyjazd z dziećmi, podczas którego zarówno najmłodsi, jak i rodzice znajdą coś dla siebie.

Jezioro Balaton, Węgry Canva Pro INTERIA.PL

Zainspiruj się i zaplanuj swoją kolejną podróż. Nawet krótką, ale pełną wrażeń. Odkryj miejsca, które zachwycają klimatem, smakiem i spokojem, jakiego na co dzień brakuje. Więcej na kobieta.interia.pl

Odwiedź miejsca, które zachwycają klimatem i inspirują Canva Pro INTERIA.PL





"Nomada": Z dziećmi do Szwajcarii. Jak wygląda życie w krainie zegarków i sera? INTERIA.PL