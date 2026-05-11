Spis treści: Koniec z hotelami niskiego standardu Wyspa stawia na kameralny luksus Zmiany także dla wynajmu krótkoterminowego Turyści odczują skutki zmian

Koniec z hotelami niskiego standardu

Przez lata rozwój turystyki na Malcie opierał się przede wszystkim na zwiększaniu liczby noclegów i przyciąganiu jak największej liczby gości. Z czasem zaczęło to jednak prowadzić do nadmiernej zabudowy, przeciążenia infrastruktury i pogorszenia komfortu życia mieszkańców.

W odpowiedzi na te problemy rząd zdecydował, że nie będzie już wydawał pozwoleń na budowę nowych hoteli jedno- i dwugwiazdkowych. Ograniczenia obejmą także wielkie resorty typu all inclusive, które przez lata budziły kontrowersje ze względu na skalę zabudowy i wpływ na lokalny charakter wyspy.

Dodatkowo nowe inwestycje hotelowe będą mogły liczyć maksymalnie 200 pokoi. Taki sam limit obejmie również rozbudowę istniejących obiektów. Zmieniły się także zasady dotyczące wysokości budynków - nowe hotele nie będą już mogły korzystać z wyjątków pozwalających budować wyżej niż przewidują lokalne plany zagospodarowania.

Wyspa stawia na kameralny luksus

Nowa strategia rozwoju turystyki zakłada przyciąganie gości, którzy oczekują wysokiego standardu i są gotowi zapłacić więcej za jakość oraz autentyczne doświadczenia.

W przepisach pojawiły się nowe kategorie zakwaterowania, takie jak boutique hotel czy luxury boutique hotel. Promowane będą także obiekty mieszczące się w zabytkowych budynkach, które zachowują historyczny charakter architektury.

Powstanie również model tzw. hoteli rozproszonych, czyli kameralnych obiektów funkcjonujących w kilku odrestaurowanych budynkach położonych w historycznych częściach miast. To rozwiązanie ma wspierać rewitalizację zabytkowych dzielnic bez ingerencji w ich układ urbanistyczny.

Na Malcie coraz modniejsze stają się kameralne hotele butikowe 123RF/PICSEL

Zmiany także dla wynajmu krótkoterminowego

Reforma obejmuje również właścicieli mieszkań wynajmowanych turystom przez platformy takie jak Airbnb.

Każdy lokal będzie musiał posiadać widoczną tabliczkę z numerem licencji, danymi właściciela i całodobowym numerem kontaktowym. Wprowadzono także limit maksymalnie dziesięciu osób w jednym obiekcie.

Właściciele będą zobowiązani do zapewnienia klimatyzacji oraz odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami. Osoby wynajmujące lokale bez wymaganych zezwoleń mogą otrzymać nawet kilkuletni zakaz ponownego ubiegania się o licencję.

Malta chce odejść od masowej turystyki i postawić na bardziej zrównoważony rozwój 123RF/PICSEL

Turyści odczują skutki zmian

Nowe regulacje mogą oznaczać wyższe ceny noclegów i mniejszą liczbę najtańszych ofert. Jednocześnie mają poprawić jakość wypoczynku, ograniczyć przypadkową zabudowę i sprawić, że kurorty staną się spokojniejsze.

Dla odwiedzających może to oznaczać bardziej kameralną atmosferę, lepszy standard usług i większą szansę na poznanie autentycznego charakteru wyspy. Dla samej Malty to wyraźny sygnał, że przyszłość turystyki ma opierać się nie na ilości, lecz na jakości.

