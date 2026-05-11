Wakacyjny raj zmienia zasady dla turystów. Za noclegi zapłacimy więcej?

Agata Zaremba

Turyści planujący wakacje na Malcie muszą przygotować się na duże zmiany. Władze wyspy wprowadzają nowe zasady dla hoteli i wynajmu krótkoterminowego, które mają ograniczyć masową turystykę. Czy oznacza to wyższe ceny noclegów i koniec tanich wakacji na jednej z ulubionych wysp Polaków?

Turkusowa laguna przy skalistym wybrzeżu, ludzie na brzegu, dwa pomarańczowe parasole, stoisko, łódka na wodzie.
Ostateczny efekt zmian odczują przede wszystkim turyści

Spis treści:

  1. Koniec z hotelami niskiego standardu
  2. Wyspa stawia na kameralny luksus
  3. Zmiany także dla wynajmu krótkoterminowego
  4. Turyści odczują skutki zmian

Koniec z hotelami niskiego standardu

Przez lata rozwój turystyki na Malcie opierał się przede wszystkim na zwiększaniu liczby noclegów i przyciąganiu jak największej liczby gości. Z czasem zaczęło to jednak prowadzić do nadmiernej zabudowy, przeciążenia infrastruktury i pogorszenia komfortu życia mieszkańców.

W odpowiedzi na te problemy rząd zdecydował, że nie będzie już wydawał pozwoleń na budowę nowych hoteli jedno- i dwugwiazdkowych. Ograniczenia obejmą także wielkie resorty typu all inclusive, które przez lata budziły kontrowersje ze względu na skalę zabudowy i wpływ na lokalny charakter wyspy.

Dodatkowo nowe inwestycje hotelowe będą mogły liczyć maksymalnie 200 pokoi. Taki sam limit obejmie również rozbudowę istniejących obiektów. Zmieniły się także zasady dotyczące wysokości budynków - nowe hotele nie będą już mogły korzystać z wyjątków pozwalających budować wyżej niż przewidują lokalne plany zagospodarowania.

Wyspa stawia na kameralny luksus

Nowa strategia rozwoju turystyki zakłada przyciąganie gości, którzy oczekują wysokiego standardu i są gotowi zapłacić więcej za jakość oraz autentyczne doświadczenia.

W przepisach pojawiły się nowe kategorie zakwaterowania, takie jak boutique hotel czy luxury boutique hotel. Promowane będą także obiekty mieszczące się w zabytkowych budynkach, które zachowują historyczny charakter architektury.

Powstanie również model tzw. hoteli rozproszonych, czyli kameralnych obiektów funkcjonujących w kilku odrestaurowanych budynkach położonych w historycznych częściach miast. To rozwiązanie ma wspierać rewitalizację zabytkowych dzielnic bez ingerencji w ich układ urbanistyczny.

Widok na zabudowę wyspy Gozo, położonej obok Malty. Kameralny port z zacumowanymi łodziami, piaskowo-żółta zabudowa miasta
Na Malcie coraz modniejsze stają się kameralne hotele butikowe

Zmiany także dla wynajmu krótkoterminowego

Reforma obejmuje również właścicieli mieszkań wynajmowanych turystom przez platformy takie jak Airbnb.

Każdy lokal będzie musiał posiadać widoczną tabliczkę z numerem licencji, danymi właściciela i całodobowym numerem kontaktowym. Wprowadzono także limit maksymalnie dziesięciu osób w jednym obiekcie.

Właściciele będą zobowiązani do zapewnienia klimatyzacji oraz odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami. Osoby wynajmujące lokale bez wymaganych zezwoleń mogą otrzymać nawet kilkuletni zakaz ponownego ubiegania się o licencję.

Widok na wybrzeże Malty, turkusowa woda, kamienista plaża i skalne wybrzeże, na wodzie zacumowane łodzie i motorówki
Malta chce odejść od masowej turystyki i postawić na bardziej zrównoważony rozwój

Turyści odczują skutki zmian

Nowe regulacje mogą oznaczać wyższe ceny noclegów i mniejszą liczbę najtańszych ofert. Jednocześnie mają poprawić jakość wypoczynku, ograniczyć przypadkową zabudowę i sprawić, że kurorty staną się spokojniejsze.

Dla odwiedzających może to oznaczać bardziej kameralną atmosferę, lepszy standard usług i większą szansę na poznanie autentycznego charakteru wyspy. Dla samej Malty to wyraźny sygnał, że przyszłość turystyki ma opierać się nie na ilości, lecz na jakości.

