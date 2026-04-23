Spis treści: Ryanair wprowadza ważne zmiany dla pasażerów Nowe kioski mają skrócić kolejki na lotniskach Zmiany odczuje tylko część pasażerów

Ryanair wprowadza ważne zmiany dla pasażerów

Od 10 listopada 2026 roku stanowiska odprawy oraz nadawania bagażu na lotniskach obsługiwanych przez Ryanair będą zamykane 60 minut przed planowanym odlotem. Obecnie pasażerowie mają na to czas do 40 minut przed wylotem, więc nowa zasada oznacza konieczność wcześniejszego pojawienia się przy stanowisku odprawy.

Linia lotnicza wyjaśnia, że taka zmiana ma dać pasażerom większy margines na przejście przez kontrolę bezpieczeństwa oraz odprawę paszportową. Dzięki temu osoby podróżujące z bagażem rejestrowanym mają mieć większą szansę na dotarcie do bramki bez pośpiechu, zwłaszcza w godzinach największego ruchu na lotniskach.

Zmiana obejmie wszystkie lotniska w siatce przewoźnika i dotyczy przede wszystkim osób nadających bagaż. Według Ryanaira to właśnie ta grupa pasażerów najczęściej narażona jest na opóźnienia wynikające z kolejek przy odprawie.

Nowe kioski mają skrócić kolejki na lotniskach

Wraz z wprowadzeniem nowych zasad Ryanair zapowiada dalszą rozbudowę systemu samoobsługowych kiosków do nadawania bagażu. Do października 2026 roku mają się one pojawić w ponad 95 procentach lotnisk obsługiwanych przez przewoźnika.

Kioski będą zintegrowane z aplikacją mobilną Ryanair, co pozwoli pasażerom samodzielnie nadać bagaż i wydrukować etykiety bez konieczności oczekiwania przy tradycyjnych stanowiskach. Rozwiązanie to ma przyspieszyć obsługę i zmniejszyć kolejki, szczególnie w najbardziej obciążonych portach lotniczych.

Przewoźnik podkreśla, że nowe rozwiązania mają poprawić płynność odprawy i pomóc pasażerom szybciej przejść przez formalności. W efekcie ma to również wpłynąć na lepszą punktualność lotów.

Zmianę odczują pasażerowie podróżujący z bagażem rejestrowanym

Zmiany odczuje tylko część pasażerów

Ryanair zaznacza, że nowe zasady będą miały znaczenie głównie dla pasażerów podróżujących z bagażem rejestrowanym. Według danych linii to około 20 proc. wszystkich klientów. To właśnie oni będą musieli uwzględnić dodatkowe 20 minut na odprawę i nadanie walizek.

- Pozostali pasażerowie nie odczują skutków tej niewielkiej, 20-minutowej zmiany, ponieważ nadal będą odprawiać się online przed przybyciem na lotnisko wylotu i przechodzić bezpośrednio przez kontrolę bezpieczeństwa do bramki odlotowej - tłumaczy Chief Marketing Officer w Ryanair, Dara Brady.

Ryanair przekonuje, że zmiana ma charakter organizacyjny i ma poprawić komfort podróżnych w okresach zwiększonego ruchu. Dla pasażerów oznacza to jednak konieczność dokładniejszego planowania czasu przyjazdu na lotnisko, szczególnie jeśli planują podróż z bagażem nadawanym do luku.

